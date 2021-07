Marco Antonio Vázquez Villanueva

Se le nota el rencor…

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, le tiene un rencor endemoniado al gobernador de Tamaulipas y, es probable, a los tamaulipecos.

Lo que es una certeza y en palabras llanas, es que le valemos madre, ataca para destruir todo lo que aparezca con cuera, ahora, sin importar las leyes que existen en este país, lanza un ataque feroz a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, afirma que desde esa institución se hace una estafa maestra y hasta señala a los que, según él, son los culpables, un primo del gobernador, afirma.

Quizá al funcionario de Morena, porque parece más partidista que avocado a su chamba, se le olvida que a la UAT la audita, precisamente, la institución donde él trabaja, además de la Auditoria Superior de la Federación, los Congresos, local y federal, además de otros organismos también del gobierno federal y del Estado, vaya, las acusaciones parecen más ganas de enlodar a una institución que una verdad.

Por supuesto, la transparencia y la rendición de cuentas debe ser una practica común en todo México, es claro que si hay delitos se tienen que perseguir, pero cuidando las formas, es decir, no debe ser violatorio a todo lo que tenga que ver con la ley y los derechos humanos los actos, me explico.

Santiago Nieto desde el sábado anunció vía twitter que presentaría una denuncia por un acto parecido a “una estafa maestra” en la Universidad y ofreció el nombre de quien según él es culpable, por supuesto, comenzó un linchamiento publico contra la institución y el al que hizo culpable sin un proceso.

Vaya, si la Fiscalía inicia una investigación habrá indiciados, presuntos culpables, pero no con un linchamiento público sino con una investigación apegada a derecho en la cual un Juez o los tribunales determinarán si hay o no delito que perseguir, si son o no culpables los señalados.

Hay algo más, no se vale que por pleitos personales, por odios partidistas, políticos o de quien sabe que origen, se manche a toda unas institución como lo hace Santiago Nieto, vaya pues, si hay personas que están cometiendo delitos lo ideal es que investiguen todos juntos y que se desvincule a la UAT para ponerle nombre a quienes hayan hecho mal las cosas, se lo digo porque la Máxima Casa de estudios de Tamaulipas batalló mucho para salir del lodazal en el que la tenían los porros de antes como para que ahora venga alguien a señalar, todavía sin la determinación de la autoridad competente, que ahí se practica la corrupción.

Por lo pronto desde la UAT se emitió un boletín para rechazar que como institución se dediquen a delinquir, es más, para informar que van a defender su nombre y prestigio colaborando con la institución que ahora los señala, si es que les notifican que realmente hay una denuncia.

“La Universidad Autónoma de Tamaulipas rechaza tajantemente las versiones que se han estado manejando en medios de comunicación nacionales, sobre una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda federal, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

La institución niega rotundamente estar implicada en el presunto desvío de recursos en operaciones financieras y reitera una vez más su compromiso con el cumplimento de sus funciones sustantivas ante la sociedad y en la rendición de cuentas del ejercicio presupuestal.

De la misma manera, aun cuando no existe alguna notificación oficial al respecto, expresa su disposición de atender y dar cumplimiento, apegados a derecho, de los ordenamientos legales que procedan de las autoridades competentes.

La Universidad como entidad pública, mantiene una política de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal que es auditada y fiscalizada de manera permanente por organismos externos como son, la Auditoria Superior de la Federación, las legislaturas del estado y el congreso federal, la Secretaría de Hacienda, la Auditoría Superior del Estado, además de otros organismos del gobierno estatal y federal.”, eso dice el boletín oficial.

Si, ojalá que se investigue a fondo y se transparente todo, pero más aún, que no se desprestigie a toda una institución por el rencor que se nota le tiene el titular de la UIF a Tamaulipas…

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus ordenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com