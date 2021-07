Martha Isabel Alvarado



Muchas dádivas, pocos votos



.-Morena, un “fantasma” en el altiplano

.-5 municipios sin candidato de Morena

.-JR reparte beneficios…con su tarjetita

.-Alcalde, invierte para mejorar Internet



El ‘súper delegado’ del gobierno federal en Tamaulipas, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, mediante un video que publicó en redes sociales, anunció que el día 27 de este mes arranca en Tamaulipas la vacunación contra el Covid, a personas de 18 años en adelante.



Algo que, sin duda, es una buena noticia, habida cuenta de que la famosa ‘tercera ola’ de la pandemia, que actualmente azota a México y otras partes del mundo, estaría impactando más a la juventud.



Llama la atención, que el arranque de dicha etapa de vacunación a la población joven, no se realizaría en los llamados municipios ‘grandes’ de Tamaulipas, sino en las pequeñas ciudades del altiplano, según lo ha manifestado textualmente el súper delegado de la “4-T”.



Es decir, que los primeros beneficiados con esta nueva jornada de vacunación, serían los jóvenes de Tula, Miquihuana, Palmillas, Bustamante y Jaumave.



Solo como dato curioso, para los amados lectores que gustan de ver las cosas bajo la ‘óptica’ de la ‘grilla’, anotaremos, que en ninguno de los municipios antes mencionados ganó Morena, en las elecciones del 6 de junio pasado.



En Tula, ganó el PAN con su abanderado ANTONIO LEIJA VILLARREAL, con un acumulado de 6 mil 310 votos. Y llama la atención, que allí no hubo candidato de Morena para Ayuntamientos. Solo lo hubo de uno de sus aliados, el PT, ALFREDO CASTILLO, que obtuvo 2 mil 280 votos en total.

Caso muy semejante al de Miquihuana, donde Morena tampoco presentó candidato para la contienda de Ayuntamientos, misma que ganó el PAN, con su abanderada GLADYS MAGALY VARGAS RANGEL, que obtuvo 1 mil 317 sufragios en total.



La verdad, fue muy pobre la votación registrada en Miquihuana, tanto, que el candidato del PT, aliado de Morena, JAVIER REYNA JARAMILLO, contabilizó en total 191 votos.



En Palmillas las cosas no fueron muy distintas, pues la triunfadora de la disputa por la presidencia municipal, fue MARIA DE LAS NIEVES RAMÍREZ COMPEÁN, del PAN, con tan solo 978 votos, mismos que fueron suficientes para derrotar a su competidora de Morena, MARÍA GUADALUPE RAMOS RAMÍREZ, que en total obtuvo 312 votos.



¿Por qué tan poquitos votos, si en el municipio de Palmillas, la “4-T” ha dispersado un buen paquete de beneficios?.



Otro municipio del altiplano en el que Morena tampoco tuvo candidato a la presidencia municipal en este 2021, fue Jaumave, donde JOSÉ LUIS GALLARDO FLORES, por la vía independiente, ganó la reelección, con 4 mil 206 votos.



Aquí lo hemos señalado, que la labor del ‘súper delegado’, José Ramón Gómez Leal, que ha sido constante en los llamados municipios ‘chicos’, no corresponde a los resultados que obtuvo Morena el 6 de junio, toda vez que la gran mayoría de ellos los ganó el PAN.



Y tanto que le gusta ‘pueblear’ a Gómez Leal, a la manera de AMLO, según lo reflejan las publicaciones de su página de Facebook.



Ya que hablamos de “JR”, habría que hacer notar que, de un tiempo a la fecha, a la dinámica de entrega de apoyos que realizan los llamados ‘servidores de la nación’ en diversas ciudades de Tamaulipas, ellos agregan una tarjeta de presentación del propio José Ramón Gómez Leal, que entregan en mano de los beneficiarios, la cual trae inscrita la leyenda: “Sígueme a través de mi red social Facebook”, además de un código “QR”. ¿Con qué objeto?.

Puede que “JR” esté utilizando esa vía ‘silenciosa’ de las tarjetitas para promocionarse, habida cuenta de su personalidad, que es la de un político casi ‘mudo’, al que no le gustan los medios de comunicación, ni la interlocución con grupos de gente representativa.



Pero eso no de ahora. Ese ‘rasgo’ más bien se le conoce a Gómez Leal desde que fue Décimo Quinto regidor por el PAN, del Cabildo 2008-2010 de Reynosa, encabezado por el alcalde Priista OSCAR LUEBBERT.



El que no se anduvo con chiquitas, fue el alcalde de Brownsville, TREY MÉNDEZ, al disponer una inversión de 19.5 millones de dólares para mejorar el servicio de Internet de banda ancha en esa localidad, para que los habitantes de la misma estén mejor comunicados.



Sobre todo, ahora que uno de los ‘vecinos’ de esa ciudad tejana es nada menos que el famoso ELON MUSK, dueño de “Tesla”, que seguramente no tardará en ‘echarse’ un ‘rol’ al espacio, emulando a sus pares, los magnates RICHARD BRANSON de “Virgin Galactic” y JEFF BEZOS de “Amazon”, que ya han consumado tal hazaña.



CONTRAFUEGO: El típico “mátalas callando”.

Hasta la próxima.