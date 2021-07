Martín Sánchez Treviño

Los prospectos del 2022

En los dominios de “La Borrega” el senador de Morena Américo Villarreal Anaya fue aclamado como virtual gobernador de Tamaulipas, pero todavía su discurso y sus expresiones están alejadas de la población, se le observa como distraído, flotando. Lo cual no es una buena señal para la población. Pues tal parece que no logra hacer clic con sus paisanos.

De los prospectos de partido Morena, Rodolfo González Valderrama se le observa mejor posicionado y aunque pareciera que su seriedad inhibe la expresión de sus propuestas, tiene una visión más integral de Tamaulipas y por lo mismo sus propuestas tienen mayor firmeza.

Hay otros aspirantes que calentaron la región con promesas incumplidas como becas extraordinarias para los estudiantes, tramites que jamás llegaron a preparatorianos y estudiantes magisteriales, pero en realidad “El Guasón” Héctor González ha sido un efímero aspirante.

Sus presunciones de ser un buen gallo para la gubernatura quedaron plasmadas en algunos diarios de esta entidad pero el aspirante no trascendió, ni siquiera conoce el territorio tamaulipeco. En pocas palabras, el triunfo del 2022 será de quien domine en esta región.

De otros partidos como el PRI la única que brilla es la diputada Mariana Rodríguez, quien ha brillado con luz propia, pues con sus debates se ha posicionado sobre otros eternos aspirantes que se creen dueños de la estructura, pero que como dice el adagio popular, les pesa mucho el buche.

Por el lado de Movimiento Ciudadano, pareciera aventurada la precandidatura de Arturo Diez Gutiérrez Navarro pero lo cierto es que un grupo fuerte de empresarios lo respaldan lo mismo que los apellido de su padre tiene su impacto en la población, pues la memoria de Don Carlos Diez Gutiérrez sigue vigente en esta región.

El PAN no dio mas luz, César Verastegui Ostos se mantiene como favoritos de los azules y lo de Gerardo Peña Flores quedo en una mención de rutina, pues en realidad el que tiene tablas para ir por la gubernatura es El Truco, pues además tiene el pulso de los habitantes.

Figura en las principales encuestas y estudios de márquetin de imagen y proyección que no es el caso de Américo Villarreal Anaya, que lo desconoce los habitantes, pues su triunfo se explica colgado del ahora Presidente de la República, pero este no estará en la boleta del 2022.

Pues no se trata de preferencia sino posibilidades y lo cierto es que el senador priísta ni siquiera atiende las demandas de agua de sus vecinos del ejido Aquiles Serdán, quienes exigen agua para el consumo humano y el “flamante” senador usa los acuíferos de esa región de Victoria, en el riego de sus pastizales donde pasta unos caballos panzones y unas borregas famélicas.