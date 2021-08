Martha Isabel Alvarado



Lucra con la “4-T”



.-“JR” sigue ‘explotando’ programas sociales

.-‘Súper delegado’ viola el artículo 134 Const.

.-Ramiro Ramos, quiere ‘conquistar’ Reynosa

.-Candidato independiente RB, con “El Truco”



Con la novedad, amados lectores, que el ex dirigente estatal del PRI y ex Titular de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, RAMIRO RAMOS SALINAS, quiere ‘conquistar’ Reynosa.



De hecho, Ramos Salinas ha manifestado que desea ‘conquistar’ todo el estado, y buscar la gubernatura en 2022, como abanderado del PRI, lo cual se advierte muy, muy cuesta-arriba.



Más bien lo que decimos que Ramiro ‘conquistaría’ Reynosa, es desde el plano empresarial, toda vez que en breve abrirá en esta ciudad fronteriza una sucursal de su negocio de telefonía celular, establecimiento al que personalmente acudió a darle los últimos toques de acabados y pintura.



El que ha estado muy ‘apagado’, es el ex alcalde de Victoria, ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO que, hasta antes de la elección del 6 de junio, era catalogado el mejor cuadro del PRI para la gubernatura.



Habiendo sido alcalde de la capital victorense, dos veces diputado federal, diputado local y líder del Congreso tamaulipeco, Cárdenas del Avellano se perfilaba como la mejor ‘carta’ de los Priistas, pero en la elección de junio pasado tuvo un resultado desastroso, siendo candidato a la diputación federal del distrito 05.



Lo de menos, es que a Cárdenas del Avellano lo haya derrotado en las urnas, un buen ‘gallo’ como OSCAR ALMARAZ SMER, enfundado en las siglas del PAN, quien contabilizó un total de 74 mil 697 sufragios, contra 24 mil 403 de Enrique. Eso no sería lo más grave del caso.



Lo malo es que Enrique Cárdenas se fue el tercer lugar de la tabla, al ser superado por un desconocido, políticamente hablando, como el candidato del Partido Verde, GERARDO ILLOLDI, que sumó un total de 59 mil 626 votos.



¿Volverá por la ‘revancha’ Cárdenas del Avellano?.



Ya que hablamos de gente de Río Bravo, cabe anotar que el ex candidato independiente a la presidencia municipal, PATRICIO GARZA TAPIA, fue uno de los convocados a la reunión que encabezó el pasado viernes, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, “El Truco”, en ese municipio.



Desde sus inicios en el servicio público, a Garza Tapia se le ubica como parte del equipo del hoy finado JUAN ANTONIO GUAJARDO, y posteriormente de JUAN DIEGO GUAJARDO.



En su primera incursión en las lides electorales, Garza Tapia, de algún modo sorprendió a propios y extraños, al reunir el total de firmas requerido por el INE, para ser candidato independiente.



Aunque ya en las urnas, al joven Garza Tapia no le fue bien, pues solo acumuló 1 mil 495 votos en total, quedando en cuarto lugar de la contienda, en que el ganador fue el candidato de la alianza PT-Morena, HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ, “El Calabazo”, que obtuvo un total de 18 mil 556 sufragios. Aunque posteriormente, el contendiente del PAN, MIGUEL ÁNGEL ALMARAZ interpuso una impugnación que estaría por resolverse antes del día 20 de este mes.



Termina la semana, y aunque usted no lo crea, el súper delegado del gobierno federal en Tamaulipas, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, se sigue promocionando a ‘costillas’ de los programas sociales de la “4-T”, con mensajes como el siguiente, que está llegando vía SMS a los usuarios de Telcel, desde el número 26262.



“Te saluda JR: Mi deber continúa con el registro para Pensión a Adultos Mayores. Por tu Bienestar, consulta aquí: Facebook, JRGómezLeal. Comparte”.

¿Por qué si Gómez Leal lleva 3 años en el cargo, hasta ahora hace ‘gala’ de su deber?. Primero fueron las vacunas contra el Covid de los jóvenes, y ahora, las pensiones a adultos mayores, el caso es… ¿lucrar?.



En 2020, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, prohibió unas cartas que el Presidente LÓPEZ OBRADOR, que se adjuntaban a los créditos otorgados por el gobierno federal a pequeños empresarios para enfrentar la crisis sanitaria ocasionada por el Covid.



Lo anterior, por considerar que dicha carta violaba el artículo 134 constitucional, mismo que prohíbe la promoción personalizada de servidores públicos.



¿Por qué a AMLO-Presidente sí le aplicaron la ley, y a “JR”-súper delegado, no?. ¿Al diablo con las jerarquías?. Ahí se las dejamos de tarea.



Este sábado cumpleaños el dirigente del PRI, EDGARDO MELHEM SALINAS, lo cual sería buen pretexto para que se activen a festejarlo los ‘tricolores’ de todo el estado. Como en los buenos tiempos.



CONTRAFUEGO: ‘Lo que no es parejo, es chipotudo’.

Hasta la próxima.