Martín Sánchez Treviño

Las mujeres las mayormente afectadas por el desempleo

Aunque las capsulas oficiales alientan mejores paradigmas de la vida social y económica para las familias en emergencia del continente americano y mexicano, lo cierto es que los números, porcentajes y muestreos de organismo prestigiados presentan estudios donde demuestran que la recuperación del desempleo es una tarea pendiente por los gobiernos de esta región.

Según un informe de la Organización Internacional del Comercio, son insuficientes los puestos de trabajo en América Latina y El Caribe, luego de aseverar que el 70 por ciento de los empleos producidos en varios países donde México no es la excepción, las ocupaciones son en la informalidad.

Con una tasa de desocupación elevada donde predominan la ocupación no el empleo. Es decir, la ocupación según el informe de ese organismo puntea en la recuperación, pero se trata de un modelo con actividad inestable, bajos salarios y carecen de prestaciones y seguridad social. por ello estima que la recuperación en ese sector no solamente es insuficiente sino desigual.

En ese orden indica, que en el 2020 se perdieron 43 millones de empleos de los cuales se han recuperado 29 millones en condiciones desfavorables para los obreros y trabajadores. Por lo mismo vislumbra una complejidad que los gobierno optan por no enfrentar por los desafíos que plantea.

En México ese índice de desocupación que ha ingresado a la informalidad supera el 56 por ciento. Y en ese orden, aunque es país haya recuperado el 95 por ciento de los empleos perdidos, según datos del INEGI, el 80 por ciento de ese 95 de los empleos son informales.

En esa perspectiva advierte que el empleo femenino ha sido el mas castigado pues se indica que hay un retroceso una contracción de la tasa femenina en el mercado laboral del orden del 18 por ciento respecto al 14 por ciento del empleo varonil en los dos primeros trimestres del 2020.

Cuyas estimaciones hablan de la perdida de 12 millones de empleos femeninos con una recuperación del 58 por ciento. Cuyo indicador subraya que la perdida de empleos informales ha sido mas intensa entre las mujeres. Así la situación del desempleo que a consecuencia de la pandemia se agudiza en la república mexicana. Por ello si tiene empleo formal cuídelo mucho.

En el rubro de la academia la Asamblea Universitaria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas emitió la convocatoria correspondiente la elegir al nuevo rector de esa casa de estudios tamaulipeca. Para el periodo 2022-2025. El Rector José Andrés Suárez Fernández, presidió la asamblea universitaria. La votación formal tendrá lugar el día 30 de septiembre.

El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca entrego escrituras en la colonias Pajaritos, Marte R.Gómez y Unidos Avanzamos. También se reunió en casa de gobierno con propietarios de algunos periódicos de Tamaulipas.