Marco Antonio Vázquez Villanueva

El enemigo a vencer…

¿Por qué el Senador Américo Villarreal y el Secretario General de Gobierno, César Verástegui, se han convertido en los blancos de la guerra sucia en los últimos días?, la pregunta parece ociosa ya que la respuesta está a la vista de todos, hasta hoy son quienes encabezan la encuestas en sus respectivos partidos (Morena y PAN, respectivamente) para ser candidatos a la gubernatura del Estado y sus enemigos íntimos los quieren tumbar.

En los últimos días la lista de aspirantes ha crecido y con personajes que parecen merecerla, ejemplos, por Morena el alcalde de Matamoros, Mario López, quien nomás con los ciento ocho mil votos que sacó en su reelección tiene para ser tomado en cuenta luego de que anunció que la buscará, del otro lado esta el edil de Tampico, Jesús Nader, que igual logró una reelección aunque no tan apabullante.

Por extraño que parezca, los golpeteos a los punteros no vienen de estos personajes, o no parece así, en el caso de Morena, según los informados, los descontones con ganas de que se caiga Américo Villarreal tienen origen en Madero, se presume que de Adrián Oceguera y su nómina o eso es lo visible y, también hay que decirlo, arreciaron luego de que el edil del sur hizo alianzas con Maky Ortiz, la alcaldesa de Reynosa, que tiene la misma forma de operar, de hacer grilla, o de eso la han señalado sus diversos enemigos.

La guerra sucia comenzó, para fortuna de los aspirantes que lideran las encuestas, ya muy tarde, es decir, falta poco para que se tomen las decisiones y los que van arriba tienen ventajas muy considerables sobre sus enemigos de ocasión, en el caso del Senador su fuerte siempre fue la iniciativa privada, dicen quienes lo conocen, “ganaba más en su clínica como cardiólogo que como funcionario”, por ello todavía conserva la imagen de una persona sensata y honesta, es más, no es gratuito que parte de la animadversión que se ganó en un tiempo fue precisamente por “ser muy codo”, no era otra cosa que no tener recursos para repartir ni donde gestionarlos como era la costumbre en estas tierras, esa es la realidad, Américo Villarreal Anaya, como hombre público tiene todavía una trayectoria limpia la cual quieren ensuciar con campañas de lodo y, como no le han encontrado nada a su persona ni en su trabajo en la política (lo que parece increíble pero así es, ni modo que sus enemigos se fueran a guardar material), ahora lo quieren hacer responsable hasta de errores o abusos de otros.

Hay una situación más que favorece a Villarreal Anaya, lo invito para que lea o vuelva a escuchar los discursos, también las entrevistas, que ofrecieron Mario Delgado dirigente nacional de Morena y el presidente del senado, Ricardo Monreal, cuando vinieron a su informe el pasado lunes, ambos desenmascaran a los alcaldes que juegan sucio y a otros funcionarios internos y externos, les hacen saber que ya tienen conocimiento de su comportamiento e incluso les sentencian a que cambien de actitud.

Y la realidad es que en este momento el promover la guerra sucia no es la vía, menos cuando los ataques no van directos o no son responsabilidad de quien quieren tumbar ya que solo le dan crédito a su honestidad, menos cuando quienes los infieren tienen cola que les pisen.

Quizá la ruta a seguir es la que llevan los que todavía y de verdad tienen posibilidades de obtener esa candidatura como Héctor Martin Garza González, Rodolfo González Valderrama y ahora el alcalde matamorense, Mario López, la institucionalidad y el echarle ganitas al trabajo para hacerse notar, ellos saben que al final van a ganar, o son candidatos o van a tener representatividad en el próximo gobierno si es logran ganarlo.

¿Y en el caso azul, el de César Verástegui?, ahí la cosa parece más sencilla, los alcaldes de su partido, y también de otros colores, ya le están haciendo hasta comités de apoyo, se dio el caso en Aldama con Jorge Luis González, de Movimiento Ciudadano, que arrancó trabajo político a favor del funcionario estatal, también dirigentes campesinos y de Movimiento Ciudadano en toda la zona cañera hicieron los mismo, lo que se menciona parece una realidad, es el secretario general de gobierno el único capaz de unir al panismo y a quienes no quieren que sigan los gobiernos lopezobradoristas.

Si, da la impresión de que el camino de la unidad en el PAN es menos empedrado o peligroso que en Morena, y la verdad es que lo necesitan más, incluso es el menor obstáculo si se toma en cuenta todo lo que hay que recuperar en votos y respaldo popular.

Así las cosas, la guerra sucia ha comenzado y es bueno para la sociedad por una sola razón, los golpes orientan perfectamente al ciudadano sobre quien es, en cada partido, el enemigo a vencer y si en realidad se les pueden cargar esos muertitos como dicen o no…

SALE CONVOCATORIA EN LA UAT… La Asamblea Universitaria aprobó la convocatoria para elegir al Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) del período 2022-2025, así como el acuerdo que permitirá a su comunidad docente y estudiantil emitir el voto electrónico en los procesos de elección de autoridades ejecutivas de la institución.

El Rector, Ing. José Andrés Suárez Fernández, presidió la sesión extraordinaria en que fue presentada dicha convocatoria por la Junta Permanente, órgano universitario que tiene a su cargo el proceso electoral y que, para tal efecto, fue designado con anterioridad por la Asamblea, en cumplimiento del Estatuto Orgánico de la Universidad.

Los trabajos de la Asamblea, máximo órgano colegiado de la UAT, se desarrollaron a distancia desde el edificio Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria, con transmisión por la plataforma Teams para los asambleístas (directores y representantes de maestros y estudiantes) situados en las 26 sedes académicas distribuidas en las zonas norte, centro y sur del estado.

En el orden del día, la Asamblea aprobó también la elección de la Comisión Especial, de acuerdo con el Artículo 22, fracción VIII del Estatuto Orgánico, para el proceso de designación del titular del Órgano Interno de Control.

A propuesta de directores asambleístas, dicha comisión quedó integrada por los doctores Luis Navarro Roso, Jesús Delgado Rivas, Mariana Zerón Félix y Jesús Lavín Verástegui, académicos de la Facultad de Comercio y Administración Victoria.

En cumplimiento del Artículo 28, fracción I del Estatuto Orgánico, la Junta Permanente, que preside el Dr. Gustavo Gutiérrez Sánchez, Director de la Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros, dio a conocer las bases de la convocatoria para elección de Rector del período 2022-2025.

El documento establece que los Consejos Técnicos de las facultades, unidades académicas y escuelas podrán presentar a la Junta Permanente la propuesta de un aspirante, acompañada de un plan académico y administrativo para la UAT. Las propuestas deberán ser entregadas en la sede de la Junta, en el sexto piso del edificio Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria, el 20 de septiembre de 9:00 a 18:00 horas.

El 22 de septiembre se llevará a cabo la auscultación de aspirantes. La Junta les dará a conocer el lugar y la hora de la entrevista. Asimismo, comunicará los resultados de la auscultación a la Asamblea Universitaria y los difundirá por los medios que considere pertinentes.

Al término del período de auscultación, la Asamblea, mediante una valoración cualitativa de sus integrantes, elegirá por mayoría de votos de los asambleístas hasta tres candidatos que reúnan los mejores méritos académicos y administrativos para ocupar el cargo de Rector.

Se informó que, en otra reunión del máximo órgano colegiado, el o los candidatos deberán presentar su plan de desarrollo para la casa de estudios.

La votación será el 30 de septiembre, de las 7:00 a las 18:00 horas, en cada una de las 26 dependencias de la UAT. Los votos y actas correspondientes serán recibidos por la Junta Permanente a más tardar el 1 de octubre, de 9:00 a 15:00 horas, para proceder al cómputo respectivo.

El informe de resultados del cómputo emitido por la Junta Permanente será presentado en la Asamblea convocada para tal efecto, y en la misma sesión se hará la declaración de Rector Electo y se fijará la fecha de toma de protesta.

Por su parte, y al dar por concluida la sesión, el Rector José Andrés Suárez Fernández destacó que esta Asamblea es prueba de la unión universitaria, donde se ha nombrado a un distinguido grupo de profesionistas que conducirá el proceso para elegir el Titular del Órgano Interno de Control, así como también reconoció el trabajo de los integrantes de la Junta Permanente, responsable de darle trasparencia, certidumbre y seguridad a la elección rectoral.

De igual manera, se refirió a la implementación del voto electrónico, con el que se busca mantener las acciones sanitarias para evitar contagios de COVID-19.

Señaló que esto permitirá a los estudiantes emitir su voto desde cualquier punto conectado al sistema de Teams, con la seguridad de que este mecanismo es totalmente trasparente y que conserva la secrecía del voto; en tanto los docentes, al ser una población menor, votarán de manera presencial siguiendo los protocolos sanitarios.

