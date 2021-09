Martha Isabel Alvarado



Qué bien va todo



.-‘Súper delegado’ se sustrae de la escena

.-Se especula en redes la renuncia de “JR”

.-‘Inspira’ a AMLO, economista canadiense

.-‘Confesión’ de EPN; falló ante la violencia



Comentamos en este espacio hace algunas semanas, la presunción de que el ‘súper delegado’ de la “4-T”, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, “JR”, habría echado a andar una ‘estrategia’ política, al tenor de la aplicación de vacunas contra el Covid a jóvenes de 18 a 39 años en los municipios fronterizos de Tamaulipas.



Es del dominio público que, a cada joven vacunado, los llamados “Servidores de la Nación” le entregaban en mano una tarjeta de presentación de Gómez Leal, en la cual el propio funcionario federal pedía que lo siguieran en su página de Facebook.



Incluso comentamos aquí un trascendido, atribuido al propio “JR”, de que si los más de 600 mil jóvenes vacunados en la franja fronteriza de Tamaulipas, con eso le alcanzaría para ganar la gubernatura a disputarse en 2022.



¿Padrísimo, no?.



Aquí señalamos en más de una ocasión, que el reparto de las tarjetitas de “JR” a los jóvenes, atenta contra el artículo 134 constitucional, mismo que prohíbe a los servidores públicos hacer promoción personal con recursos públicos.



Asimismo, añadimos que, en abril del 2020, al propio ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR el INE le ‘tumbó’ una carta que a alguien se le ocurrió ‘engrapar’ a los créditos otorgados por el gobierno federal a pequeños empresarios, con motivo de la pandemia del Covid-19. Precisamente por considerarse violatoria del artículo 134 de nuestra Carta Magna.



¿Cómo va el proyecto de “JR” por la gubernatura?. Hasta ahora, nadie nos ha dado razón.



La página de Facebook del ‘súper delegado’ (hasta el mediodía de ayer) cuenta con 284 mil 048 seguidores. O sea, que los 600 mil jóvenes vacunados contra el Covid, no se han sumado.



Según ha trascendido, desde la semana pasada Gómez Leal no ha acudido a sus oficinas de Ciudad Victoria, y lo más extraño es que su secretario particular ISAAC DÍAZ LEY, sí se ha presentado.



Tampoco se ha comunicado “JR”, presuntamente, con otro de sus colaboradores cercanos, JESÚS CAMPOS, encargado de la estructura de su ‘futuro’ político.



Otro de los fieles ‘escuderos’ del ‘súper delegado’, MARCELO SIERRA, también ha estado ‘jalando’, sobre todo en el programa “65 y más”, privilegiando a su gente.



¿Por qué se habrá ‘sustraído’ “JR”?. La especulación en las ‘benditas redes sociales’ y grupos de WhatsApp se encuentra desatada, en el sentido de que a Gómez Leal ya le fue solicitada su renuncia. ¿Será?.



Por otro lado, a propósito de lo que consignamos ayer en este espacio, de que en los 33 meses de la gestión del presidente LÓPEZ OBRADOR se han registrado un total de 97 mil 398 homicidios dolosos, una cifra sin precedente, vale la pena retomar algunos planteamientos que hace el propio AMLO en su libro “A la mitad del camino”, publicado por editorial “Planeta”.



Sostiene el político tabasqueño, en apego a la tesis del economista canadiense (nacionalizado norteamericano) KENNETH GALBRAHIT, que “la delincuencia y la convulsión social de nuestras grandes ciudades son producto de la pobreza y de una estructura de clases corrupta…que ignora o menosprecia a los pobres”. (Página 312).



El autor refrenda su dogma: “Abrazos, no balazos”, convencido de que mediante su aplicación erradicaría la inseguridad y la violencia.



“Todavía recuerdo cuando de manera sincera el presidente Peña, cuando yo era presidente electo y estaba a punto de reemplazarlo, me comentó que no había podido resolver el problema de la violencia: la Marina le había cumplido deteniendo a Joaquín Guzmán Loera, pero el ejército no había podido aprehender a Nemesio Oseguera Cervantes, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación”.



“Ante esta confesión guardé silencio, pero me quedé pensando que no debía ser esa nuestra estrategia principal; desde luego, si se podía capturar a capos, se haría, pero no serviría de mucho porque si no se atendía el origen del problema, pronto surgirían otros y otros”.



De modo que, bajo el principio de que la paz es fruto de la justicia, estamos atendiendo a los jóvenes, creando empleos, haciendo realidad el derecho de la educación, combatiendo la pobreza, fortaleciendo valores culturales, morales, espirituales y también, desde luego, actuando con profesionalismo, perseverancia, coordinación y respeto a los derechos humanos para garantizar la seguridad pública”. (Hasta aquí la cita).



Diría el “Tío Balta”: “Qué bien va todo”.



Mejor seamos serios, para hacer llegar desde este espacio una afectuosa felicitación de cumpleaños al compañero y amigo MIGUEL DOMÍNGUEZ, corresponsal estrella del periódico regiomontano “El Norte”, ya que este sábado estará “de manteles largos”.



CONTRAFUEGO: ¿Habrá o no Candidato-“Pfizer”?.