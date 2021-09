Marco Antonio Vázquez Villanueva

Pelear por presupuestos…

El fin de semana estuvo movido en cuanto a los aspirantes a la gubernatura y el tema político en el Estado, por el lado de Morena, Héctor Martín Garza González se reunió con campesinos, dirigentes de los mismos y de organizaciones de derechos humanos, con ellos remarcó la urgencia de que el campo recobre vida y ofreció su trabajo para darles dignidad, apoyar la producción y afianzar la esperanza de un mejor futuro.

Rodolfo González Valderrama, quizá por cuestiones de forma, no ofreció discurso político ni hizo grilla, o no lo vimos, la razón es que a partir del próximo 1 de octubre se convertirá en el llamado “superdelegado” en Tamaulipas, palabras llanas, en el representante de Andrés Manuel López Obrador en el Estado, será quien maneje todos los programas sociales, para algunos fue ofrecerle tribuna para sus fines sin embargo otro sector coincide en que dos meses son muy pocos y solamente fue puesto en ese espacio porque no se tenía la certeza de que realmente sirviera a los intereses de la Cuarta T, algo más, para reforzar la campaña de la gubernatura desde ahí.

El Senador Américo Villarreal, el puntero en las encuestas de Morena, hasta hoy, ofreció un largo discurso a los Diputados electos para la siguiente legislatura en una reunión que tuvieron, les pidió limpiar todo el mugrero que dejarán los actuales Diputados, corregir algunos excesos y, sobre todo, mantenerse firmes en los intereses de transformar a Tamaulipas, es decir, que no vaya a ocurrir lo que en la legislatura que está por acabar en la que se presume algunos de sus miembros se vendieron al PAN-gobierno.

El Alcalde de Matamoros, Mario López, hizo trabajo para afinar la relación con sus diputados locales con quienes presentará los primeros días de sesiones diversas iniciativas para mejorar la administración pública de los organismos de agua.

Por el lado azul todo indica que el bueno será César Verástegui quien no pierde tiempo y sigue buscando apoyo político en grupos empresariales, de culto, campesinos, mientras que Jesús Nader, su presunta competencia interna, sigue bastante mesurado, aunque no deja de aparecer en las redes por lo que se ofrezca.

Así, mientras morenos y azules refuerzan sus pre-pre-precampañas, en el ambiente hay algo para donde deben voltear todos ellos y es un documento que circuló la semana pasada. Se trata de un escrito con los logos de casi todos los organismos empresariales “vivos” en el que se manifiesta una preocupación por el proyecto de Presupuesto de la Federación para el año 2022.

En el mismo exigieron a los Diputados federales que representan a Tamaulipas en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que sumen esfuerzos para lograr un presupuesto que atienda las necesidades y demandas ciudadanas de nuestra Entidad.

“Vemos con preocupación que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2022 concentra los recursos de infraestructura en las megaobras del sexenio, que poco reditúan al interés colectivo y al desarrollo económico de todas las regiones del País”, llegan a señalar en el documento donde, le insisto, aparecen logos de Canaco, CANACINTRA, COPARMEX, CIEST, UGRT, UNIGRAT, CMIC Y UARNT, CODEM, CANACAR, CANIRAC, Consejo Estatal Agropecuario de Tamaulipas, entre otros.

En entrevista, uno de los miembros de la Coparmex dijo que se trata de buscar más presupuesto para que no se vayan a atrasar programas de desarrollo en el Estado, sobre todo, que vengan etiquetados para el beneficio de empresarios dañados por la pandemia.

“Los que suscribimos, somos un grupo de personas y empresarios comprometidos con el desarrollo y la prosperidad de nuestra tierra, que participamos en los diferentes sectores y actividades productivas de Tamaulipas que generan empleo y bienestar. Estamos seguros que todas y todos, desde nuestros ámbitos, compartimos el mismo anhelo de alcanzar un mayor progreso económico y social en Tamaulipas”, se afirma en el escrito.

Hasta ahí lo dicho que, le repito, debe ser preocupación de todos los aspirantes a la gubernatura y, por tanto, ellos también deben hacer un llamado a los Diputados federales a que no vayan a dormirse en sus laureles y con tiempo comiencen la pelea de lo presupuestos, digo, no vaya a ser que lo vayan a necesitar en un año.

Pero además ahora no hay porque desconfiar, mire, a partir de la próxima semana Tamaulipas tendrá un Congreso con mayoría de Morena lo que significa que ellos puedes observar su buen uso, y por el lado azul igual, ellos tienen el poder ejecutivo y capacidad para vigilar que lo que venga etiquetado se ejerza adecuadamente.

Concretar, el siguiente gobernador, sea del partido que sea, necesitará más dinero para sus proyectos y sino comienzan este año a pelearlos para el próximo, tenga la seguridad, les será más difícil ya que será previo a una elección presidencial donde tendrán que observarse otros intereses.

Hoy, aunque no lo crea, por primera vez conviene a los Diputados federales del PAN y de Morena de Tamaulipas, a la del PRI y los que sigan apareciendo, unirse, garantizar recursos y, ya después, hacerse garras porque de nada les servirá ni a unos, ni a otros, ganar la gubernatura si luego no tendrán recursos para cumplir sus compromisos, promesas, o por lo menos para fortalecer proyectos de desarrollo que distingan las futuras administraciones.

ANIVERSARIO DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UAT… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), organizó una serie de actividades académicas en el marco de la celebración por el Quinto Aniversario de la Biblioteca Central Campus Victoria, dirigidas a maestros, estudiantes y al público en general, a través de las plataformas digitales Teams y Facebook.

En el inicio de los trabajos, correspondió a la directora de la Biblioteca Central Campus Victoria, Mtra. Beatriz Ruíz Lozoya, dar la bienvenida a los expositores y participantes, destacando que el evento buscó dejar un aprendizaje en temas académicos especializados en la comunidad universitaria.

En la primera de las conferencias, el Dr. José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del Instituto Panamericano de Alta Dirección Empresarial, dictó el tema “Manejo de Escenarios y Desafíos Frente a la Nueva Realidad Social, Laboral y Educativa”, y habló de las expectativas en México y en el mundo a raíz de la pandemia.

Sostuvo que el mundo vive desde hace algunas décadas un momento inédito, distinto a cualquier otro que hayamos tenido en la historia de la humanidad y que vino a complicarse debido a la pandemia por COVID-19. Subrayó, que la ansiedad se ha generalizado debido al confinamiento y a la pérdida de empleos, así como a la crisis que vive el sector educativo en general.

Posteriormente, se realizó la conferencia “Conoce tu Generación y activa tus habilidades de aprendizaje con apoyo de la Neurociencia”, que impartió el profesor e investigador de la UAT, Dr. Joel Luis Jiménez Galán.

En su intervención, explicó que la Neurociencia ha presentando muchos avances a lo largo de los años, y en el caso de la educación, ha permitido a los docentes conocer mejor a sus estudiantes y por tanto diseñar mejores estrategias de aprendizaje. Señaló que, en este sentido, la universidad tiene algunos años trabajando e impartiendo capacitación en materia de neuroeducación, no solo en instituciones estatales, sino también en algunas nacionales.

Para finalizar las actividades, se realizó el sorteo de 30 libros, con el fin de seguir colaborando con la formación integral de los estudiantes, así como la capacitación constante de docenes e investigadores.

