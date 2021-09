Martha Isabel Alvarado



Reaccionan aspirantes morenistas



.-Américo Villarreal ‘reconviene’ a Zertuche

.-Que AVA es ‘favorito’ para ganar elección

.-¿Nombramiento de RGV los pone a ‘jalar’?

.-“El Guasón” también se publicita ‘puntero’



Dícese que, en política, las casualidades no existen.



Llama la atención, que al tenor de la designación del tampiqueño RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA como nuevo ‘súper delegado’ del gobierno federal en Tamaulipas, “registran actividad” otros aspirantes de Morena a la gubernatura del estado.



Tal sería el caso del Senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, cuyo equipo de colaboradores difundió una encuesta de la firma “Enkoll”, publicada ayer por el periódico “El Universal”.



“El Senador Américo Villarreal ganaría la elección interna de Morena con 28 por ciento de la intención de voto bruta, seguido por el delegado de los programas sociales José Ramón Gómez Leal con 14 por ciento”, establece la nota.



Obviamente, la encuesta estaría desfasada, en la parte que corresponde a Gómez Leal, cuyos patrones del gobierno federal decidieron “darle las gracias” y ponerlo ‘out’.



Abunda la nota de “El Universal”, diciendo: “Al cuestionar si hoy fueran las elecciones para gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal ganaría la elección a la gubernatura, con 55 % de preferencia efectiva, frente al 22 % de Maki Esther Ortiz, quien es la competidora más fuerte del PAN. El PRI obtendría solo el 10% con Enrique Cárdenas del Avellano”.



¿Maki Ortiz la competidora más fuerte del PAN?. Según se sabe, ella renunció a ese Partido el 1 de julio pasado. Ello, al trascender que el Comité Directivo estatal panista a cargo de LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN decretó un paquete de expulsiones que la incluían a ella, con esa misma fecha.



¿Ven por qué decimos que la encuesta de “Enkoll” estaría desfasada?.



Lo que sí, nos queda una duda respecto al Senador Américo Villarreal: por qué si con el escaño que ganó en 2018 tenía la excusa perfecta para recorrer todo el estado, en tres años, no lo ha hecho?.



Por cierto, veremos qué tanta mella le hace al flamante presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, el ‘exhorto’ que le hizo el propio Américo Villarreal Anaya, durante la 3ª. Reunión Plenaria de los diputados locales de Morena, efectuada el sábado en ciudad Victoria.



Trascendió, que Villarreal Anaya se aventó un rollo muy largo en dicho evento, que podría resumirse en la exigencia que lanzó a Zertuche, de no “venderse”, y de arreglar las “barrabasadas”, así lo dijo, de la presente legislatura de mayoría panista.



¿Será que Américo se asume como ‘patrón’ de Zertuche?.



Veremos que tan ‘bragado’ resulta Armando Zertuche, lo mismo para dejar en claro que no es ‘gato’ de otros morenistas que se sienten muy encumbrados, así como para cumplir la muy alta expectativa que ha generado su nominación como titular de la JUCOPO.



También el Enlace Administrativo de la Secretaría de Economía, HÉCTOR MARTÍN GARZA GONZÁLEZ, y/o su equipo, publicaron una encuesta en la que él aparece arriba, esta de “Masive Caller”, la cual le atribuye 34.8% de intención de voto, contra 25.6% del panista JESÚS NADER, que sería su más cercano competidor.



Quizá, ni los propios prospectos de Morena a la gubernatura, que son más de diez, se esperaban el “banderillazo” que al parecer representa para ellos la nominación de González Valderrama, como relevo de José Ramón Gómez Leal. Dicho esto, a juzgar por sus ‘reacciones’.



Ni el propio “JR” se lo esperaba; le cayó encima “la guillotina”, cuando apenas se estaba metiendo la mano a la bolsa para invertir en un poco de publicidad. Too late, baby.



Entre los fanáticos al béisbol en suelo azteca, hay júbilo por el triunfo número 19 logrado este domingo por el pitcher mexicano de “Dodgers” de Los Ángeles, JULIO URÍAS, quien configura un verdadero ejemplo para la juventud, dadas las adversidades que enfrentó desde niño, para poder llegar a ‘la gran carpa’. Ojalá gane el “Cy Young” este año.



Otro triunfador que este día será galardonado, es el artista tamaulipeco ARTEMIO GUERRA, orgullosamente reynosense, a quien hoy al mediodía le será impuesta la medalla al mérito “Luis García de Arellano” 2020, como un justo reconocimiento a su destacada trayectoria en el ámbito nacional e internacional del arte, en las ramas de la pintura, la escultura y el muralismo. El evento tendrá lugar al mediodía en el Congreso del Estado. ¡Enhorabuena!.



Quedamos ‘tablas’, el querido amigo MARTÍN SIFUENTES y esta que escribe; nadie ganó el clásico “Chivas” vs América. (¡Te salvaste!).



CONTRAFUEGO: Las encuestas son de quien las ‘trabaja’.

Hasta la próxima.