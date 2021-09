Martha Isabel Alvarado



¿Para qué ir tan lejos?



.-“En Harvard aprenden a robar”: AMLO

.-“Makito”, egresado de esa Universidad

.-Hija de la Sheinbaum becaria de la 4-T

.-‘El Calabazo’ como primero en el orden



En su conferencia mañanera del 5 de agosto pasado, el presidente LÓPEZ OBRADOR, dijo lo siguiente: “Los que van a estudiar a Harvard o en el extranjero aprenden a robar…es una mentalidad elitista, clasista, racista”.



Mejor que ni sepa AMLO, que el alcalde electo de Reynosa cuya gestión inicia este 1 de octubre, CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, hijito de la alcaldesa MAKI ORTIZ, es egresado de la Universidad de Harvard, en Massachusetts, Estados Unidos.



Según se sabe, “Makito”, como es conocido mediáticamente el edil electo por Morena, es un joven muy preparado, que cursó hasta dos Maestrías en el vecino país del norte.



Ojalá que “Makito” no haya aprendido en Harvard eso que dice AMLO. Aunque en su caso pues…¿Para qué ir tan lejos?.



Viene al caso el comentario, al trascender el caso de la joven MARIANA IMAZ SHEINBAUM, hija de la jefa de gobierno CLAUDIA SHEINBAUM PARDO y su ex marido CARLOS IMAZ, que disfruta de una beca del CONACYT, de más de un millón de pesos, para estudiar en la Universidad de California.



Tal vez recuerden los amados lectores, que previo a un viaje que realizó a Monterrey en mayo de 2019, el presidente de México “se topó” en el aeropuerto con una maestra de Puebla, quien lo cuestionó: “¿Por qué le quitaron a los niños el apoyo a la Olimpiada de las matemáticas del CONACYT?”.

El presidente se comprometió con la maestra a investigar el caso, no sin antes ‘parapetarse’ en su clásico: “Yo tengo otros datos”, asegurando que no se había retirado el apoyo a los niños.



Ya que hablamos de la jefa de gobierno de la CDMX, considerada casi casi candidata de Morena a la presidencia de la República, diríamos, que ya no está sola en la antesala del 2024, por cuanto hace al género femenino.



Hay otra mujer en los terrenos de Morena que, a juzgar por sus acciones y su aparente potencial, quizá muy pronto se ponga en el ‘radar’ de Ya Saben Quién.



Se trata de la flamante gobernadora de Baja California, MARINA DEL PILAR ÁVILA OLMEDA, emanada de Morena, obviamente, quien tomará posesión del cargo el 1 de noviembre próximo.



Marina del Pilar, de 35 años de edad, abogada, que cuenta con dos Maestrías, una por el Tecnológico de Monterrey, se ha manejado con mucha solvencia en entrevistas con diversos medios de comunicación capitalinos, durante sus viajes a la CDMX, que ha realizado para acudir a reuniones en Palacio Nacional.



Aquí comentamos en anterior entrega, que la gobernadora electa de Baja California y ex alcaldesa de Mexicali, se reunió con el afamado actor de Hollywood, MEL GIBSON, para hablar de proyectos culturales y de entretenimiento para su estado, gracias a la intermediación del artista tamaulipeco, EDUARDO VERÁSTEGUI.



Al periodista PASCAL BELTRÁN DEL RÍO, Marina del Pilar le habló de detonar en su estado el rubro de las energías renovables, que convertirían a Baja California en una potencia, gracias a la disponibilidad de regiones aptas para parques eólicos y solares.



Lo cual suena muy interesante en voz de esta gobernadora, porque contrasta con el tipo de política energética que ha abrazado el gobierno de la “4-T”, basada en el uso de carbón y energías fósiles.



Aunque tal vez sea muy temprano para hablar de hacia dónde se inclinará finalmente la decisión del ‘gran dedo’, habría que considerar, que aparte de talentosa y guapa (cosa que la Sheinbaum, ni de lejos), resulta que a Marina del Pilar se le da la pasión por el béisbol, deporte favorito de Ya Saben Quién.



El pasado viernes, en el marco del Mes de la Herencia Hispana, Marina del Pilar fue invitada al “Petco Park”, casa del equipo “Padres” de San Diego, ubicado en San Diego, California, Estados Unidos, a lanzar la primera bola del juego contra los Bravos de Atlanta.



No es por intrigar, pero esa invitación del equipo de los “Padres”, no la tiene ni JAIME BONILLA, el aún gobernador de Baja California. Ahí para que le vayan tanteando el agua a los camotes.



Finalmente anotaremos, que el que hizo ‘punta’ en la agenda de Tomas de Protesta de los nuevos alcaldes, siendo el primero en el orden, fue EDGAR JOEL VILLEGAS, “El Calabazo”, de Río Bravo, ex del PES hoy de Morena, que seguramente no tardará en “sacarle los trapos al sol” a su antecesor, CARLOS ULIVARRI LÓPEZ, del PAN.



CONTRAFUEGO: El graderío quiere ver ‘sangre’.

Hasta la próxima.