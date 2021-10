Martha Isabel Alvarado



Señales al por mayor



.-‘Maki fuera del PAN’: Marko Cortés

.-G.P. y Chucho, mandando ‘señales’

.-La hora de la verdad para Zertuche

.-PRI tendrá un “pluri” más, y no dos



Si el hecho de que el dirigente nacional del PAN, MARKO CORTÉS haya llegado (ayer) a Reynosa acompañado del diputado federal plurinominal GERARDO PEÑA FLORES, es o no una ‘señal’ relacionada con el 2022, no tardaremos mucho en saberlo.



En todo caso, ¿se tendría que interpretar también como una ‘señal’, el que CHUCHO NADER haya recibido en el aeropuerto de Tampico al presidente del CEN panista, en su visita al sur del estado?.



¿Faltó “El Truco”, CÉSAR VERASTEGUI, de ‘tocar base’ con el casi reelecto dirigente nacional del PAN?.



Lo que más llamó la atención de la conferencia de prensa que Marko Cortés ofreció en Reynosa, fue que por fin se haya pronunciado el dirigente panista, respecto al caso de la alcaldesa MAKI ORTIZ.



A pregunta expresa de un reportero, el titular del CEN albiazul dijo que la ya casi ex presidenta municipal de Reynosa ha quedado fuera del Partido Acción Nacional, mas especificó si ya se formalizó su “expulsación”, o si estaría por concretarse.



Ya que hablamos de Maki Ortiz, ahí tienen ustedes amados lectores, que sus cercanos expresan con júbilo, que su patrona está muy contenta, porque de un “plumazo” se deshizo de dos competidores por la candidatura de Morena a la gubernatura, refiriéndose a JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL y a RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA.



Es decir que, la ‘interpretación’ que al interior del equipo de Maki se da al cambio de titular que hubo en la delegación de los programas sociales del gobierno de la “4-T”, es que tanto a “JR” como a González Valderrama los ‘sacaron’ de la carrera por la gubernatura.



A contrario sensu, allegados a González Valderrama comentan, que a su líder no lo mandaron a Tamaulipas a chambear por algunos meses, sino por 6 años. ¿El que entendió, entendió?.



Según ha trascendido, durante las primeras horas de este viernes 1 de octubre, González Valderrama arribaría a las oficinas centrales de la ‘súper delegación’ de la “4-T” ubicadas en Victoria, para tomar posesión de su escritorio, y que lo hará sin ceremonia de por medio. ¿Será?.



Previo a ello, en la agenda de González Valderrama está previsto que asista hoy (jueves) por la noche a la Toma de Protesta del nuevo alcalde de Victoria, EDUARDO GATTÁS BAEZ, emanado de Morena. Tal como el pasado martes lo hizo al evento que marca el inicio de un segundo período de MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, “La Borrega”, como alcalde de Matamoros.



A todo esto, la que no se ha perdido una sola Toma de Protesta de los nuevos titulares de los Ayuntamientos surgidos de Morena, es la ex diputada federal del PES, OLGA SOSA RUÍZ, quien en tales eventos se pasea (con varios kiltos de más), con muchas ganas de que la vean. ¿En calidad de qué?.



Olga Sosa se deja ver en redes sociales criticando decisiones que toma el Cabildo de Tampico. ¿Con qué cara?, si ella tuvo la oportunidad de su vida, que le brindó Morena, de disputarle y arrebatarle la alcaldía al panista CHUCHO NADER, y no pudo.



Y eso que en la campaña de Sosa Ruíz hubo muchísima ‘lana’, tanta, que ella y su ‘padrino’ el diputado federal de Morena, ERASMO GONZÁLEZ, presuntamente, habrían quedado “hasta las manitas” de deudas. ¿Para eso estarán buscando agenciarse la Auditoría Superior del Estado?. Insistimos, ¿acaso para ‘pagar’?.

Veremos cómo justificaría el flamante presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura local con mayoría de Morena, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, el hecho de que Erasmo González trate de imponer Olga Sosa en la ASE, si es que lo intenta el diputado federal maderense.



Vaya que está duro el reto de Zertuche Zuani de encabezar la JUCOPO, posición que a querer o no, lo pone bajo la lupa, con todo lo que ello implica.



Finalmente anotaremos, que se concretó lo que anticipamos en este espacio, de que el PRI tendría un diputado local plurinominal más y no dos, en la LXV Legislatura de Tamaulipas, como se llegó a referir equivocadamente.



De modo que el diputado de representación proporcional que se agregaría a la mini bancada de tres, sería ALEJANDRO GUEVARA COBOS, quien ya veremos si desquita la dieta, o sólo viene a “tirar gravy” como acostumbra.



CONTRAFUEGO: Le llaman “la Adelita”, por popular entre la tropa.

Hasta la próxima.