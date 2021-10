Marco Antonio Vázquez Villanueva

Primero justicia…

¿Cómo empieza una buena relación entre autoridades y pueblo?, la respuesta no es sencilla porque es multifactorial, sin embargo, todo se resume en tres cosas y esas comienzan con la justicia, después la honestidad y, por supuesto, hacer lo que les toca que es limpieza, alumbrado, agua.

Se supondría que los alcaldes reelectos lo han entendido e incluso han resuelto esos temas, que el respaldo popular es la prueba más contundente de confianza hacia su forma de administrar, de manejarse política y administrativamente en sus municipios, pero no es así, o no en todos los casos.

El caso de Ciudad Victoria, por ejemplo, la anterior administración fue la más cuestionada de todos los tiempos, calificada como la peor en todo México, sus primeros dos años fueron de castigo total a sus habitantes, el pueblo al no ver un solo centavo invertido presumió de un saqueo del tamaño del mundo, luego vino una administración sustituta a la cual le faltó tiempo para corregir, que hizo su esfuerzo, sin embargo, el mugrero en el que andábamos era insuperable en un año, obvio que por esa razón la gente cuestionó a su sucesora Pilar Gómez Leal, la preguntaban todos los días cuando metía a Xico al bote, después que si el trabajo que estaba haciendo era parte de una campaña para elegirse presidenta municipal y, finalmente, los que recibieron la administración dicen que todavía hay puntos que aclarar, pero, con todo y eso, no se puede comparar su año de ejercicio con los dos de Xico, se observó más trabajo, más acciones.

Aunque no lo crea, a Pilar Gómez no se le fue la elección por sus resultados que fueron buenos, a secas, sino porque no le cumplió al pueblo en su demanda más sentida que era justicia, es decir, hay que ser claro y decir que en el último año las cosas no fueron tan malas aunque no alcanzó el tiempo para componer todo el mugrero que dejó el charro bailarín de zumba, del que no supimos en que invirtió mil millones de pesos que tuvo de presupuesto al año, da la impresión, le insisto, de que nos robó todo, hasta la dignidad porque fuera de la ciudad nos imaginaban ridículamente, y eso reclamaba la ciudadanía, que los hicieran pagar.

Por ello, le repito, es una verdad que el éxito o el fracaso de Eduardo Gattas Báez se basará en darle al pueblo lo que quiere que no es mucho, justicia, que metan al bote a Xico o a quien se haya robado el dinero y nos tiene en las peores condiciones de toda la historia, no es venganza es solo que este pueblo requiere esperanza, confianza, una prueba de que realmente serán diferentes, de que no son los mismos.

Y como en Victoria están gran parte de los municipios del Estado, reclamando justicia, algunos por la incorporación de personajes nefastos del pasado en sus nóminas, de personajes que ya parecían los habían mandado al basurero de la política y resulta que eran quienes estaban atrás de las nuevas autoridades, del mismo u otro color y como ya pasó un trienio ahora si quieren estar visibles en los siguientes periodos de tres años, exacto, algunos de los que se reeligieron tuvieron que pactar con el aciago pasado para no ver en riesgo sus éxitos sin importarles como le había ido al pueblo o como le irá con sus nuevos amigos.

Hay excepciones, por supuesto que hay excepciones, también regresan a la política personajes que habían sido castigados por haber hecho más o menos bien las cosas, revanchas políticas y cosas parecidas, pero no se emocione, son los menos.

A fuerza de ser sinceros los municipios no tienen mucha carga, recoger basura, poner lámparas y agua, que si en las Comapa´s no se robaran el dinero y le cobraran a todos tenga la certeza de que sería suficiente el recurso para ello y hasta para repavimentar de la mejor calidad cada hoyo que ahora abren para reparar una fuga y dejan tapado con tierrita poniendo en peligro de que automovilistas o personas pierdan hasta la vida en accidentes, también tendrían para no tener inundadas de excremento las ciudades con tantas fugas de drenaje, lamentablemente en el pasado se ha priorizado la política que la buena marcha de esos organismos y eso es lo que tiene que cambiar.

En resumen, si los presidentes y presidentas municipales quieren la confianza de su gente, empatar con el pueblo, el camino no es largo aunque si escabroso, nomás tienen que cumplirle al pueblo en su primera demanda, justicia, meter al bote a quienes nos robaron todo, hasta la dignidad, y ese es el problema, parece que nadie se animará a dar el primer paso.

RECONOCEN EN EVALUACIÓN NACIONAL A LA UAT… La Facultad de Enfermería Tampico (FET) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) reconoció el esfuerzo de las y los 25 egresados de la carrera en enfermería, por obtener el Premio al Desempeño de Excelencia en el examen general de egreso de licenciatura (EGEL) del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL).

Los sustentantes fueron galardonados con esta distinción por concluir con excelencia su formación y demostrar su preparación para aportar sus habilidades y conocimientos para el progreso de la sociedad.

El CENEVAL desarrolla diversos instrumentos cuyos resultados permiten conocer si los estudiantes egresados de un programa educativo cuentan con los conocimientos y habilidades necesarias para iniciarse eficazmente en el ejercicio de su profesión, por ello, la entrega del premio se ha consolidado como un reconocimiento que motiva a los egresados de diversos programas de licenciatura y promueve la cultura del mérito y la excelencia académica en las Instituciones de Educación Superior.

Los galardonados son: Joanna Abigail Aburto Corona, Diana Patricia Álvarez Badillo, Laura Álvarez Martínez, Michelle Basaldúa Betancourt, Guadalupe Lizbeth Contreras Reséndiz, Gabriela Correa Moran, Anaiza Corti Perales, Zamira Cruz Aguilar, Leslie María Deantes Zapata, Ángeles Yesenia Flores Pérez, Yolisma Gómez Gallardo, Elena Josselyn Hernández García, Rubí Aubry King Juárez, Dulce Esmeralda López Gómez, Demesio Meza Martínez, Luis Fernando Morales Cruz, Blanca Georgina Navarro Montalvo, Andrea Daniela Ramos Ramos, Ana Paulina Rivera Bautista, Tania Lizbeth Rodríguez Castillo, Mónica Patricia Romero Vargas, Leslie Guadalupe Sosa Banda, Marina Eunice Terrones Ruiz, Irma Alicia Verástegui Hernández y Perla Esmeralda Villanueva Purata.

En este sentido la Facultad Enfermería ubicada en el Centro Universitario Sur de la UAT, emitió a través de sus redes sociales un video de felicitación en el que manifiesta el orgullo con este resultado que habla del compromiso y amor que inculcan los docentes de esta institución en sus estudiantes hacia su disciplina y profesión.

Los estudiantes premiados recibirán un diploma y una distinción única por la responsabilidad y constancia que les ha permitido alcanzar la excelencia académica. De igual manera el CENEVAL hará entrega a los estudiantes con un fistol que lleva grabado un guerrero águila, la identidad del Premio CENEVAL, y al reverso, un código QR que brinda acceso al sitio de este reconocimiento.

LA GRILLA NO DESCANSA… a quien le están prestando toda la chancha tamaulipeca es al Secretario general de Gobierno, César Verástegui, El Truco, quien ha acudido en representación del gobernador a la toma de protesta de alcaldes y alcaldesas de diversos municipios del Estado, su principal frase es que no solo será testigo de los cambios sino que será protagonista, en buen castellano, todo hace indicar que será el candidato del PAN y está haciendo amarres desde ya con las autoridades municipales a las que les ha ofrecido trabajar en conjunto.

EN MORENA TAMBIÉN… El senador Américo Villarreal Anaya recorrió la frontera del Estado para apuntalar su proyecto político que no es otro que ser candidato y gobernador por Morena, en sus reuniones dijo que va a lograr la justicia que demandan los tamaulipecos y ofreció un trabajo fuerte para obtener mayor presupuesto para el Estrado, sobre todo, para lo referente a los migrantes y la atención a las nuevas demandas que tienen los municipios y el Estado por ese fenómeno.

