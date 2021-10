AMLO llama al PRI y demás partidos a definirse con la reforma eléctrica

AGENCIAS

Al asegurar que “no hay para dónde hacerse” en el tema de su iniciativa de reforma eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los legisladores del PRI y demás partidos a que se definan: o están con las empresas extranjeras, de los grupos de intereses creados o están con el pueblo y con los consumidores.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal indicó que será respetuoso con lo que decidan los legisladores, pero manifestó que cada quien tiene que asumir su responsabilidad al advertir que se conocerá la forma en que voten “porque antes votaban en contra y se quedaban en el anonimato”.

“Los legisladores del PRI o los legisladores en general tiene que definirse, colocarse en su sitio, no hay para donde hacerse: “¿Estás a favor de las empresas extranjeras que reciben subsidio que nos pueden llevar a una crisis o apagones, como sucede en España ?(…) Si se decide apoyar a la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, que vamos a garantizar de que no va a faltar la energía, no va haber apagones, no va haber aumento del costo de la luz?”, dijo el presidente.

“Si nos apoyan, vamos a tener la garantía que no va a aumentar el precio de la luz, los legisladores van a manifestar si están en favor del pueblo, del consumidor, del usuario o de las empresas, de los grupos de intereses creados”, precisó.