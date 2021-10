Diputados manifiestan apertura al diálogo y a trabajar en favor del pueblo tamaulipeco

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- Al fijar los posicionamientos de las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado, los diputados locales manifestaron su apertura al diálogo, generar acuerdos que solo beneficien al estado, siempre como debió ser, trabajando en bien del pueblo tamaulipeco.

El diputado Humberto Prieto Herrera, fijó la postura del Grupo Parlamentario de MORENA, reafirmando las palabras del Presidente de la Junta de Coordinación Política, Armando Zertuche Zuani, “Reafirmo lo que señaló el Líder de nuestra fracción en la sesión inaugural, el Congreso va a ser lo que siempre debió ser, la casa del pueblo y eso será posible en la medida de que los diputados seamos lo que siempre debieron ser y debieron trabajar que es para el pueblo”.

Convocó a las demás fuerzas parlamentarias a que actúen a la altura de su responsabilidad y a que dejen atrás la subordinación al ejecutivo del Estado, “no queremos más muertos, no queremos más víctimas, no queremos violencia y no queremos que se oculte la información real para obtener reconocimientos nacionales y presumir falsos avances que la realidad se encarga de desmentir”, agregó.

Manifestó que, “En MORENA tenemos valores, principios y contamos con el liderazgo y el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador. Nadie nos dijo que este reto sería fácil, pero nuestra fuerza es el compañerismo y la unidad. Estamos preparados para enfrentar esta batalla con convicción y compromiso. Es tiempo de que sea el gobierno el que se ajuste el cinturón y ya no las familias tamaulipecas”.

Por el Grupo Parlamentario del PAN, el legislador Luis René Cantú Galván, señaló que legislarán en beneficio de todas y todos los tamaulipecos, poniendo especial atención a sus necesidades y demandas sociales como el bien común, la familia, el respeto irrestricto a los derechos humanos y el mejoramiento de las condiciones de vida, ejes rectores en su función.

Reiteró el respeto y diálogo a todas las fuerzas políticas que integran la Legislatura 65, pues son las herramientas a través de las cuales se generan acuerdos que beneficien al estado, además, puntualizó diversos temas en los cuales basarán su agenda parlamentaria como es el rubro de salud, desarrollo económico, educación, bienestar social, justicia y estado de derecho, por mencionar algunos.

El Diputado Edgar Melhem Salinas, destacó que se deben de dejar atrás los extremos. Por un lado, ya no se tendrá a un grupo mayoritario que ciegamente obedecía sin moverle una coma a la línea del Ejecutivo, atropellando a los grupos opositores, sin embargo, convocó a ser críticos, analizar a fondo los proyectos que aquí se presenten y sacar adelante los temas que ayuden a construir juntos un mejor Tamaulipas.

“Los extremos nunca son buenos, en la Fracción del Partido Revolucionario Institucional le apostamos al diálogo, a los acuerdos, aquí nadie es más, ni nadie es menos”, además, insistió en que “Allá afuera hay un Tamaulipas dividido, un Tamaulipas decepcionado de la política, un Tamaulipas harto de malos gobiernos”.

Al hacer uso de la palabra, el Diputado de Movimiento Ciudadano, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, precisó que la actual Legislatura inicia sus trabajos en condiciones extraordinarias para ejercer su independencia y para cumplir con absoluta libertad y sin ataduras el mandato ciudadano.

En su postura de representante del pueblo tamaulipeco, resaltó que el haber entregado el Legislativo a la voluntad de una sola persona, es la prueba más grande de deslealtad a Tamaulipas.

“Si traicionaron por miedo, fueron cobardes. Si traicionaron por dinero fueron unos mercenarios, sin pudor, ni honor alguno”, especificó al exigir que se forme una Comisión Plural para revisar la actuación de los últimos días de las y los diputados que se fueron.