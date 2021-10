DIF Victoria activa campaña rosa de lucha contra cáncer de mama

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria. – La presidenta del DIF Victoria, Lucía Rodríguez de Gattás, acompañada de su esposo el alcalde Eduardo Gattás Báez, llevó a cabo el encendido rosa con el que puso en marcha la campaña de sensibilización y concientización contra el cáncer de mama entre la población victorense.

Ante el obelisco a la familia ubicado en la explanada del DIF, convocó a la sociedad a sumarse y convertirse en promotores de la vida y la salud, para junto con el patronato y asociaciones civiles de lucha contra el cáncer apoyar a las mujeres que día con día luchan contra esa lacerante enfermedad.

“En este día, es mi deseo, que el encendido de esta luz marque un faro de esperanza y amor. Que se convierta en un recordatorio que la solución esta en nosotros, todos juntos podemos vencer el cáncer de mama si tomamos conciencia y mediante la prevención, la auto exploración y la visita oportuna a los centros de salud no solo podamos detectar a tiempo, también curarlo”, expresó.

Indicó que a partir del 19 de octubre se estarán llevando a cabo diferentes actividades que en las que se incluyen la impartirán conferencias, servicio médico de mamografía y campaña de concientización.

Por su parte, el alcalde Eduardo Gattás Báez reconoció a las personas que con esfuerzo, trabajo y testimonio de vida lucha para abatir la enfermedad, por lo que dijo su gobierno brindará todo el apoyo al Sistema DIF para realizar las acciones y actividades necesarias para sensibilizar y concientizar a la población en la prevención.

“Esta campaña encaminada a erradicar y hacer que Victoria tome conciencia de que no queremos más víctimas, queremos tener mas testimonios de vida; Victoria es tierra de gente valiente y esforzada que no sabe darse por vencida, y con el cáncer de mama no es la excepción. Esta en nosotros no tener más víctimas”, señaló.

En el evento estuvieron presentes el Director General del Sistema DIF Juan Carlos Herrera Treviño, los pacientes que superaron el cáncer Edhit Mata Gracia y Manuel Arturo González “Váquero”, así como representantes de asociaciones de lucha contra el cáncer quienes junto con la sociedad civil formaron el listón rosa, símbolo de la lucha contra el cáncer de mama.