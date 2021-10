Martha Isabel Alvarado

Suerte te dé Dios

.-‘Austeridad republicana’ hace estragos

.-“Se cayó” página oficial del Presidente

.-Rosario Robles podría quedar libre hoy

.-Los Peña Ortiz operan sin pudor alguno

Veremos qué tan magnánimo puede ser AMLO, hoy que aún se encuentra en la cima del Poder, con un 61 por ciento de aprobación como Presidente de México.

Lo anterior, respecto al caso de la Secretaria de Desarrollo Social del anterior sexenio, ROSARIO ROBLES BERLANGA, que hoy miércoles a las 17:00 horas acudirá a una audiencia ante el juez de control GHANTER ALEJANDRO VILLAR CEBALLOS, en la cual se determinaría si sale o no de la cárcel.

Según los abogados de Robles Berlanga, la justicia mexicana ha incurrido en excesos en el caso de su cliente, empezando por la prisión preventiva oficiosa que le fue dictada desde un principio, en base a una Licencia de manejo apócrifa, bajo la presunción de que podía fugarse de la Ciudad de México.

¿Lo recuerdan?. Quien dictó dicha resolución fue el juez FELIPE DE JESÚS DELGADILLO PADIERNA, para más señas, sobrino de DOLORES PADIERNA LUNA, archienemiga de Robles Berlanga.

Será interesante presenciar la determinación que dicte hoy el juez Villar Ceballos en el caso de Rosario, que más allá de lo jurídico, tiene tintes políticos, aunque Ya Sabe Quién se empeñe en negarlo.

El hecho de que el juzgador le permita salir hoy de prisión, no implicaría un perdón para Rosario, toda vez que el fondo del asunto seguiría intacto, así como los delitos de los que se le acusa. De favorecerla hoy la resolución del juez, ella podría continuar con su proceso en libertad, beneficio del que hoy disfruta -y vaya si lo hace, comiendo en restaurantes de lujo- el ex Director de Pemex, EMILIO LOZOYA AUSTIN.

“Hay que se siempre magnánimo en la victoria”, dice una frase del gran WINSTON CHURCHILL. Veremos si AMLO tiene algo de eso.

Ya que hablamos de AMLO, apenas se puede creer que se haya ‘caído’ su página oficial de Internet, en la que casi a diario, al mediodía, tenemos por costumbre checar la versión estenográfica de la conferencia mañanera.

Vaya sorpresa nos llevamos cuando ayer quisimos hacerlo, nos encontramos con la siguiente leyenda en inglés: “This site has stepped out for a bit”, cuya traducción sería: “Este sitio salió por un momento”.

¿Acaso por la mentada “austeridad republicana”?.

En Reynosa, pregunta un amable lector si acaso la ausencia del alcalde CARLOS LUIS PEÑA GARZA en la Sesión de Cabildo del 14 de octubre pasado, tuvo que ver con el hecho de que su padre, CARLOS LUIS PEÑA GARZA rendiría Protesta en la misma como Presidente del Sistema DIF local, para que la cosa no se viera como ‘asunto de familia’.

La verdad, dudamos que, en esa familia en la que la ahora ex alcaldesa MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ acaba de ‘heredar’ la presidencia municipal a su hijito Carlos Luis Peña, exista el pudor o la prudencia para evitar caer en un conflicto de intereses.

Qué más da que el papá del alcalde también agarre ‘hueso’.

Al único del equipo de su “mami” que no le dio chamba “Makito, fue a CÉSAR BAHENA MOLINA, y eso porque se encuentra inhabilitado para ocupar un cargo público, aunque se dice que él es el que ‘mueve los hilos’ de la Dirección de Ingresos, misma que le fue encomendada a su esposa ZITA DEL CARMEN GUADARRAMA.

El caso de Zita del Carmen es otro más de ‘reciclaje’ en el cacicazgo de la familia Peña Ortiz, toda vez que ella fungió como segundo síndico del Ayuntamiento encabezado por Maki Ortiz.

Quienes conocen a los Peña Ortiz, refieren que Zita y su esposo empezaron prestando servicios domésticos para la entonces Senadora del PAN, Maki Ortiz, y que nunca pensaron ‘encumbrarse’ tanto.

¿Cómo era aquella frase de “suerte te dé Dios”?.

Mejor será ocuparnos de asuntos más amigables, para felicitar desde este espacio al muy querido compañero y amigo LUPE DÍAZ MARTÍNEZ y su querida esposa ADRIANA MELO, que están celebrando su aniversario de bodas número 24, como si fuera el primero. ¡Que sigan disfrutando en grande!.

Mismo motivo por el que felicitamos a la pareja integrada por el ex Senador JOSÉ JULIÁN SACRAMENTO GARZA y su esposa MINERVA CÁRDENAS, que en 37 años de sólida unión matrimonial, que celebran hoy, han conformado una bella familia.

Lo que quizá no sea tan bello, es lo que pasa en Morena, que ya ni se sabe quién es su dirigente en Tamaulipas. Hay varios ‘de facto’.

CONTRAFUEGO: A río revuelto, ganancia de embaucadores.

Hasta la próxima.