Desde la Capital

Por J. Guadalupe Díaz Mtz.

‘Jotaerre’ confía en ‘Andy’



*** Fallan imposiciones presidenciales

*** Veta ‘Gansito’ a diputado Granados

*** Reclama Melhem deuda oficial

*** Candidado de Morena será varón

*** Morenos ya tienen jefes de prensa



Cd. Victoria.- Ciertamente, si hoy fueran las elecciones presidenciales de 2024, la oposición a la actual 4T no tendría la mínima oportunidad de ganar.

Tan simple como que no existe hoy por hoy en el firmamento político nacional una sola figura que opaque la que, guste o no, sigue teniendo ‘El Peje’.

Pero…

De hoy al 2024 faltan aún muchos días.

Y quien se ha encargado de mellar esas amplias posibilidades de que la 4T repita en el gobierno federal ha sido y lo sigue siendo la única figura que puede conseguir esa hazaña: el propio ‘Peje’.

Y es que, por razones que sólo él entiende, destapó con harta anticipación a su ‘corcholata’ (léase CLAUDIA SHEINBAUM PARDO), aunque la disfrazó primero con una ‘terna’ que sumaba al Canciller MARCELO EBRARD y luego la amplió con otros nombres, como la muy talentosa(¿) ROCÍO NAHLE, JUAN RAMÓN DE LA FUENTE y varios más.

Por la misma razón que sólo él entiende, ‘El Peje’ se abstuvo, y lo sigue haciendo, de considerar al pastor senatorial RICARDO MONREAL como eventual prospecto sucesorio.

Hasta allí, nada anormal, salvo lo muy anticipado del destape.

En ese sentido, conviene recordar que cada mandatario ha tenido su preferido para el relevo presidencial, aunque no todos han conseguido la imposición (para ellos) ideal.

¿Ejemplos?

Los hechos violentos del 68 provocaron que GUSTAVO DÍAZ ORDAZ dejara de lado a su favorito EMILIO MARTÍNEZ MANAUTOU, quien fungía como secretario de la Presidencia, y se decantó por el secretario de Gobernación LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ.

Éste, en su momento, parecía tener con MARIO MOYA PALENCIA en Bucareli a su sucesor, pero al final se sacó de la manga (y primero de la CFE y luego de la SHCP) a su amigo de juventudes JOSÉ LÓPEZ PORTILLO.

La frivolidad, corrupción y sueños guajiros obnubilaron la visión (si alguna vez la tuvo) de JoLoPo, quien, sin favorito en su sucesión, terminó el sexenio quitando el Poder a los políticos (que proponían a JAVIER GARCÍA PANIAGUA), para pasarla a los neoliberales con MIGUEL DE LA MADRID.

El colimota ha sido el único de los últimos nueve presidentes que eligió sucesor prácticamente desde su propia toma de posesión, aunque batalló para imponerlo, con una oposición desde las mismas entrañas gubernamentales.

Así llegó CARLOS SALINAS DE GORTARI que, apoyado en la famosa ‘caída del sistema’, se impuso a CUAUHTÉMOC CÁRDENAS en la primera elección presidencial cuestionada en la historia moderna.

El chaparrín de Agualeguas eligió al ‘hijo’ LUIS DONALDO COLOSIO para heredarle el Poder, ante el enojo del ‘hermano’ MANUEL CAMACHO SOLÍS, para terminar con el asesinato del sonorense y la llegada de ERNESTO ZEDILLO como ‘remedio’.

Sin más palmarés que cargos burocráticos, ZEDILLO PONCE DE LEÓN jamás tuvo favorito hacia la sucesión del 2000, permitiéndose la primera ‘alternancia’ gubernamental y el arribo del panista VICENTE FOX, imponiéndose éste, primero al PAN para ser candidato, y luego arrasando en las urnas.

El babotas de las botas tuvo a SANTIAGO CREEL como favorito sucesorio, pero el a la sazón secretario de Gobernación había cometido el pecado de relacionarse extramaritalmente con una bella actriz, lo que le valió el veto de la entonces primera dama MARTA SAHAGÚN y el rechazo del panismo moralino.

Así llegó (‘haiga sido como haiga sido’) FELIPE CALDERÓN con un gran fraude electoral auspiciado desde el mismo carácter de su principal opositor, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

El famoso ‘Chapelén’ (chaparrito, pelón, de lentes) preparaba la sucesión del 2012 para su amigazo JUAN CAMILO MOURIÑO, pero aquel trágico avionazo le cambió absolutamente cualquier proyecto político-gubernamental y acabó cediendo el Poder para una segunda ‘alternancia’.

Regresaría el PRI al Poder, con un esperanzador ENRIQUE PEÑA NIETO, quien acabó siendo quizás el presidente más corrupto y corruptor en la historia nacional y que, aunque propuso a JOSÉ ANTONIO MEADE como su sucesor, lo cierto es que la rapacidad para embolsarse los dineros nacionales no le dieron tiempo para pensar en política sucesoria.

Así llegó ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR a la presidencia, en su tercer intento.

Con votación histórica, con apoyo popular histórico y con esperanza ciudadana histórica.

¿Por qué a medio sexenio destapa a su ‘corcholata’?

Quizá ni él mismo lo entienda, pero…

Regresando al tema original, hoy por hoy es difícil suponer que exista fuerza política o económica opositora con capacidad de arrebatarle el Poder en 2024.

Quizás esa fuerza se encuentre en los intestinos de la llamada 4T.

Y es que, cualquier analista simplón lo observaría, existen por lo menos dos poderosos suspirantes presidenciales que no se quedarán de brazos cruzados si ‘El Peje’ confirma que CLAUDIA SHEINBAUM va como candidata de Morena en el 2024.

El principal, porque no se cansa de repetirlo, es el pastor senatorial RICARDO MONREAL ÁVILA.

“Con Morena o sin Morena apareceré en la boleta del 2024”, advierte el también exgobernador de Zacatecas.

Otro, no tan abierto, pero no por ello menos fuerte, el Canciller MARCELO EBRARD, ha repetido que no será en 2024 cuando se haga un lado por tercera vez.

Al final de cuentas, es cierto, en la actualidad no hay fuerza opositora a la 4T capaz de derrotarla ‘si hoy fueran las elecciones’.

Luego entonces, dependerá del propio ‘Peje’ la fuerza con que Morena llegue a ese 2024.

CHISMOGRAFÍA: Todo indica que el divorcio de los gemelos ALBERTO y ANTONIO GRANADOS FAVILA y el alcalde ‘Mr. Gansito’ (alias MARIO LÓPEZ) parece ser más serio de lo que algunos piensan.

De allí que el jefe edilicio haya vetado al diputado ALBERTO para que fuera representante en la Junta de Aguas (la Comapa de Matamoros).

Recordando que ‘Mr. Gansito’ tiene la mira puesta en ese negociazo con el que se ha empachado el actual gerente GUILLERMO LASH, a quien las denuncias periodísticas lo hacen dueño de hartas propiedades de éste y de aquel lado.

Paréntesis para emitir el pésame por el deceso de doña SONIA GRIMALDO, secretaria en el sindicato del ayuntamiento capitalino, asesinada (sí, asesinada, aunque algunos lo llamen daño colateral) durante los enfrentamientos a balazos en Matamoros el pasado fin de semana.

Con extraño resumen, por cierto, pues según las autoridades y redes sociales, se registraron si acaso media docena de víctimas mortales pero, de acuerdo con las decenas de videos y audios que circularon, fueron detonados varios miles de proyectiles de diversos calibres.

¿O sea? ¿Qué? ¿Disparan aire?

En temas políticos, como experto que es en comunicación política y dado el titipuchal de amigos que tiene en los medios, el tres veces exdiputado local y exdirigente estatal del PRI FELIPE GARZA NARVÁEZ no cese su ‘tour’ por toda la entidad.

En solitario y tan sólo en ese rubro, GARZA NARVÁEZ tiene más experiencia que juntando la que podrían tener los equipos de sus rivales hacia la candidatura de Morena por la estafeta gubernamental.

Concatenando temas, el que estrena jefe de prensa es el Cónsul de la 4T en Tamaulipas RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA.

Y lo hace con un muy buen elemento, como lo es JAVIER TERRAZAS BARRAZA.

Se sabe que el senador ¡¡suplenteeee!! ALEJANDRO ROJAS sigue contando con los servicios de la bella CENDY ROBLES y que AMÉRICO VILLARREAL ANAYA tiene al experimentado PACO CUÉLLAR.

Del resto de la docena de suspirantes guindas, como de la tríada azul, poco se conoce al respecto.

Ahora, permítasenos presumir, pues aquí se lo dijimos: “la 4T no dejara desamparado al JR”.

El 28 de septiembre, recién desplazado JOSÉ RAMÓN ‘Jotaerre’ GÓMEZ LEAL por RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, anotamos:

“(…) ‘El Jotaerre’ no quedará del todo desamparado, pues asumirá lo que llaman Coordinador estatal para la defensa de la 4T en Tamaulipas”.

Y preguntábamos: “¿Qué significa ese cargo? ¿Para qué sirve? Chi lo sa”.

Para rematar: “Lo cierto es que comisión similar se dio a DAVID MONREAL ÁVILA y se convirtió en candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas. Y ganó”.

Hasta allí, aquello que pronosticábamos.

Ora que, lo cierto es que existe una diferencia entre ‘El Jotaerre’ y DAVID MONREAL.

Para ganar Zacatecas, DAVID soportó sus aspiraciones en su hermano RICARDO.

Para lo propio en Tamaulipas, dícese que ‘El Jotaerre’ confía en ‘Andy’. A’i queda.

Ahora, pasemos al compromiso pactado.

Y es que en mero papel de simple y vulgar chantajista ha devaluado EDGARDO MELHEM SALINAS el cargo de dirigente estatal del PRI que aún detenta.

Y, aunque cada vez menos gente le hace caso, insiste en que el PRI no hará alianza con el PAN-gobierno, como desde el comité nacional se pretende.

Pero, resulta que el tema no lo toma ‘El Árabe’ MELHEM como asunto político, sino por el lado de los billetes.

Y es su propia familia la que lo exhibe tal cual.

Todo porque el gobierno estatal tiene varios meses sin pagarles las facturas por los inmuebles que les tienen rentados para oficinas gubernamentales en Río Bravo.

Ni hablar. Muy pronto terminó EDGARDO enseñando el cobre.

En una de ésas y, saldando deudas, hasta la dirigencia estatal del PRI les bota.

Finalmente, par de datos duros nos llegan desde la capital (del país).

El primero, que la convocatoria para registro de aspirantes a la candidatura guinda para el 2022 está en estufa y se conocerá antes de diciembre.

El segundo, que, en definitiva, la estafeta de Morena en nuestro estado quedará en manos masculinas.

En ese sentido, primero, ¿le alcanzará a RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA el tiempo para posicionarse en firme?

Y, segundo, ¿hacia dónde enviará MAKI ORTIZ a $u$ operadore$?

¿A buscarle por el MC, por el PVEM, o se anima como independiente?

Por hoy es todo. Mañana será otro día.

P.D.- Nadita bien cayó en el equipo del alcalde jaibo CHUCHO NADER que se les apareciera el aún secretario General de Gobierno, AUGUSTO ‘Truco’ VERÁSTEGUI, para la inauguración de las fiestas porteñas.

Y es que, a querer y sin ganas, ‘El Truco’ terminó acaparando la atención pública y mediática.

Obvio, no faltó quien anotara que el también exalcalde de Xico y exdiputado federal no se manda solo.

Y que del equipo del ‘Truco’ se respondiera con un: no va a donde no lo llaman, ni a donde no lo invitan. ¡¡Suurcoo!!

Sale… y vale.

