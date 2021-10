Martha Isabel Alvarado



En el aire las compone



.-Gobernador de Nuevo León y su “fairy tale”

.-Mariana Rodríguez, salvando a su ‘príncipe’

.-“JR”, nuevamente relacionado al ‘huachicol’

.-Impresionantes mitines de BHO, en el 2016



La revista “Proceso” que circula esta semana, en su edición número 2347, dedica un amplio reportaje al ‘huachicoleo’ en las aduanas de Tamaulipas, en el que involucra a JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, quien hasta el 30 de septiembre pasado fungió como ‘súper delegado’ del gobierno federal en esta entidad.



Cosa que, para los que vivimos en estas chulas fronteras del norte, no es ninguna novedad. Esos ‘trapos’ de “JR” los han sacado varias veces ‘al sol’, pero hasta ahorita, no se ha hecho ‘limpieza profunda’.



Si acaso, lo que sorprende, es que el susodicho siga formando parte del grupo político que porta el ‘estandarte’ de “no mentir, no robar, y no engañar al pueblo”.



¿Qué dirá MARIO DELGADO al respecto?. ¿Meterá las manos al fuego por su coordinador de comités de defensa de la “4-T”?.



La que “se puso las pilas” y evitó que se le viniera ‘el mundo’ encima, fue la primera dama de Nuevo León, MARIANA RODRÍGUEZ CANTÚ, luego de que ella y su marido, que para más señas es el gobernador de ese estado, SAMUEL GARCÍA SEPÚLVEDA, protagonizaron un ‘cuento de hadas’ para las redes sociales a las que ellos son tan proclives. Un verdadero ‘fairy tale’.



A lo mejor, Samuel y Mariana no le tantearon bien el agua a los camotes, con su ‘genial’ idea de que ella llegara al Palacio de Gobierno disfrazada de “Cenicienta”, buscando a su ‘príncipe’.



Aunado ello, a que el día previo, Mariana desarrolló actividades en un albergue del DIF para niños huérfanos, en las que se hizo acompañar de la cantante GLORIA TREVI, que en 1998 protagonizó fue acusada de Trata de Menores, delito por el que fue encarcelada.



Ante ese ‘coctel’ mediático que pintaba para resultar fatal, Mariana Rodríguez salió a anunciar que se raparía la cabeza como un gesto de solidaridad con un niño enfermo de leucemia.



Por lo visto, Marianita, en el aire las compone. Si eso no fue un ‘control de daños’ súper oportuno, o una estrategia de la joven primera dama de Nuevo León, vaya que lo disimuló muy bien.



Está visto, que la frivolidad, aún en los personajes de la política más bonitos, como Mariana y Samuel, tiene un límite. Máxime, si el ‘escenario’ es un estado de avanzada como Nuevo León, que acaba de cerrar el ciclo de un gobernante locuaz, como “El Bronco”.



Como dirían los taurinos, Mariana logró que los ‘pitos’ del tendido se convirtieran en palmas, aunque en vez de la ‘espada de matar’, ella usó unas tijeras, y ‘ofrendó’ su melena, en aras de ‘salvar’ a su ‘príncipe’. Ahí queda, para los que dudan del Poder de una mujer.



De refilón, hasta salió ganando Mariana Rodríguez, con la comparación que de ella hicieron los cibernautas, con BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜLLER, que en julio del 2020 se negó a apoyar a los niños con cáncer, argumentando no ser médico de profesión.



En contraste, al que no le salieron las cosas con su pronóstico rumbo a la Serie Mundial 2021, fue al Presidente LÓPEZ OBRADOR, que el pasado 7 de octubre lanzó la siguiente publicación:



“A ver si le vuelvo a atinar. Ahí va mi quiniela: en la Nacional, van a la final Dodgers y Milwaukee; en la Americana, Astros y Tampa. Para la Serie Mundial, Dodgers contra Astros. Campeón, Dodgers”.



A este respecto, podría decirse que AMLO no anda fino en cuanto a puntería. Quizá, no le duela tanto haber fallado con los Tampa Bay Rays, y los Milwaukee Brewers, que fueron de los primeros en quedar fuera de las Series Divisionales de Campeonato. Pero lo de la eliminación de “Dodgers” por parte de unos ‘embravecidos’ “Bravos” de Atlanta, sí que le debe estar doliendo al tabasqueño.



Con todas sus letras, AMLO vaticinó que “Dodgers” serían bicampeones en este 2021, posibilidad que el bullpen de Atlanta y especialmente TYLER MATZEK, se encargaron de hacer añicos.



Lo que más le ha de pesar a AMLO en lo más profundo de su ser, será que, con 256 millones de dólares que vale la nómina de “Dodgers” en este 2021, se podrían fondear muchos ‘programas sociales’, a él que le encanta regalar dinero (a cambio de votos).



Finalmente anotaremos, que “El Truco”, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS repitió el sábado en San Fernando, el ‘éxito’ taquillero que tuvo una semana antes en Victoria, con la realización de otro mitin masivo.



Habría que recordar que, en 2016, el amo y señor de las movilizaciones, con eventos multitudinarios que realizó por todo el estado, ‘impresionando’ a propios y extraños, fue el Priista BALTASAR HINOJOSA OCHOA. ¿Lo recuerdan?.



CONTRAFUEGO: Mal empieza la semana, el que le iba a los Dodgers.

Hasta la próxima.