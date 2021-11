Regresa la vida a los panteones de Ciudad Victoria

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- El número de visitantes en los panteones de la capital se comenzó a incrementar durante el fin de semana, en vísperas de la celebración del Día de los Muertos.

En el cementerio más emblemático de Ciudad Victoria, el conocido como Panteón Municipal del Cero Morelos, las personas son recibidas con una atractiva exhibición de murales en la barda cercana al acceso principal.

Niños y adultos aprovechan para tomarse fotos con las figuras de muertes y calaveras, así como con la famosa abuelita Coco, “mira mami, están muy lindos los murales”, fue una de las muchas expresiones que se escucharon en el lugar.

Las autoridades informaron que el aforo permitido en los panteones es del 75 por ciento, con un horario de las 8:00 a las 22:00 horas.

Este domingo por la mañana hubo cientos de familias que visitaron las tumbas de sus seres queridos, y ya por la tarde la asistencia disminuyó.

“No se arriesgue al coronavirus, contráteme a mí”, se promociona en la entrada, a grito abierto, uno de los jóvenes que ofrecen sus servicios para la limpieza de las tumbas.

“Acarreamos agua, chapoleamos y pintamos letras”, le compite otro de los muchachos que buscan generar ingresos empleándose de esa forma.

En los pasillos, un niño que se identifica como Juanito, está por concluir su jornada laboral. Carga con un machete, azadón y una cubeta para acarrear el agua.

-¿Cómo te fue hoy?

“Bien, comencé por la mañana”, responde.

Comenta que principalmente lo contratan para cortar la hierba, acarrear basura y acarrear agua, “me dan unos cuarenta y otros cincuenta pesos”, agrega.

-¿Entonces ya llevas más de cien?

“Pues no lo he contado, pero mañana me irá mejor”.