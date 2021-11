Martha Isabel Alvarado



Acto de rendición



.-Marko Cortés desnuda fragilidad del PAN

.-Da por perdida la elección de Tamaulipas

.-Morena, aplicaría encuesta en noviembre

.-Expectación por audiencia de caso Lozoya



La atención de muchos estará puesta sobre lo que suceda hoy a las 9:00 de la mañana en el Centro de Justicia Penal Federal ubicado en el Reclusorio Norte, a donde tendrá que presentarse el ex Director de Pemex, EMILIO LOZOYA AUSTIN, para una audiencia judicial.



Durante la jornada de ayer, Lozoya y sus abogados seguían insistiendo en el aplazamiento de dicha audiencia, dizque para tener más tiempo de reunir pruebas.



Como es sabido, Lozoya Austin está acusado de los delitos de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa. Presuntamente, de haber recibido 10.5 millones de dólares de la empresa Odebrecht y 3 millones de dólares del empresario ALONSO ANCIRA.



El Juez de Control ARTEMIO ZÚÑIGA MENDOZA determinará hoy si concede a Lozoya una nueva prórroga, o si, ante la falta de pruebas suficientes contra las 17 personas a las que dijo repartirles sobornos, el ex directivo de Pemex es remitido a la cárcel.



Desde luego que la expectación por ver a Lozoya Austin en el banquillo de los acusados, es tremenda. Sobre todo, porque la última vez que se le vio en público, fue el pasado 9 de octubre, dándose “la gran vida” en el lujoso restaurante “Hunan” de la CDMX.



En caso de presentarse ante el Juez, será la primera vez que al ex titular de Pemex se le vea en este tipo de situaciones (tan bochornosas), pues desde que pisó suelo mexicano, deportado de Europa, ha sido tratado como rey por la FGR.

De más está decir que, los 17 acusados por Lozoya en aquella denuncia de 63 páginas ‘filtrada’ a la opinión pública en agosto de 2020, serán los más atentos a lo que ocurra este día.



De modo que, a partir de la audiencia de hoy, se irá desentrañando, si algunos personajes del caso Lozoya vinculados a Morena, como el gobernador de Puebla MIGUEL BARBOSA, continúan implicados, o algún ‘duende’ los borró de la denuncia original.



El que “echó para la calle” de muy fea manera, fue el dirigente nacional del PAN, MARKO CORTÉS, al que se escucha decir en un audio grabado durante reciente evento efectuado en Aguascalientes, que su Partido sólo tendría opción de ganar 1 de las 6 gubernaturas a disputarse en 2022.



“La única que tenemos realmente posibilidades, y muy buenas, y contundentes de ganar, es Aguascalientes”, advierte Cortés Mendoza durante un diálogo con correligionarios.



“No hay más, está muy complicado Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca”, agregó el titular del CEN panista.



Marko Cortés no ha sido ningún dechado de consistencia como dirigente del PAN, desde su llegada al cargo en noviembre de 2018, y su posterior reelección en este 2021, pero esta vez no dejó lugar a dudas en cuanto a la fragilidad de su ‘liderazgo’.



Qué manera de bajarle la moral a los aspirantes que buscarían una gubernatura por el PAN en 2022, en el caso de Tamaulipas, a los 3 prospectos a la nominación: CHUCHO NADER, GERARDO PEÑA FLORES y CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS.



Como dirían en el rancho: “Qué buen tirón”.



Lo expresado por Marko Cortés en torno a la elección de 2022, en términos lisos y llanos, es un acto de rendición. Y eso que, en el caso de Tamaulipas, Morena ni siquiera ha aplicado la encuesta en base a la cuál definirá a su candidato.

Según se sabe, el CEN de Morena aplicará la encuesta en suelo tamaulipeco, durante la última semana de noviembre. En tanto que la primera semana de diciembre, se daría a conocer el resultado de la misma, el cual estaría sujeto a que en Palacio Nacional digan: “Yo tengo otros datos”.



A estas alturas, la percepción generalizada apunta a que los finalistas de la disputa por la candidatura siguen siendo el Senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y el ‘súper delegado’ de los Programas del Bienestar, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA.



En el caso de Villarreal Anaya, él se dejó ver feliz, feliz, feliz en Sinaloa, recibiendo halagos del flamante gobernador RUBÉN ROCHA MOYA, quien le agradeció sus buenos oficios como delegado.



Por cuanto hace a González Valderrama, es muy meritorio el hecho de que, en poco tiempo, le haya dado cuerpo a la delegación del Bienestar en Tamaulipas, que hasta antes de octubre era como el espíritu santo, que no se dudaba de su existencia, pero nadie la veía.



CONTRAFUEGO: ‘El enterrador’, necesita conectar la lengua al cerebro.

Hasta la próxima.