Martín Sánchez Treviño

Matará “Vaca” La “Rigoberta” de Sección 30



De manera simultánea con el arranque de las precampañas de los partidos políticos de frente a la elección del gobernador en el 2022, también en la sección 30 del SNTE se movilizan la grilla magisterial para elegir al relevo de la Rigoberta, quien por cierto quiere convertir en reintegro su estancia en la dirigencia sindical.



Entre los aspirantes figuran el reinosense Naif Hamsho, el mismo que compitió con Rafael Méndez Salas quien actualmente ocupa una cartera en la dirigencia nacional del sindicato magisterial. Pero el mayor defecto que los profesores le vieron es que se sumó a uno de los aspirantes del partido albiazul.



Hamsho buscó la misma dirigencia con la llegada de Los hermanos Vaca a la gubernatura tamaulipeca, al parecer tenia el visto bueno del Comité Ejecutivo Nacional del Snte, lo mismo que del Partido Morena, pero su gesticulación hacia el PAN fue motivo de desconfianza. Y por lo mismo cayó de la gracia.



Aunque el aspirante tiene en lo “cortito” mejores posibilidades que otros con la eventual llegada de César Verástegui Ostos, en la competencia por la estafeta estatal. Sobre todo, porque Verástegui puntea en la preferencia mediática, donde ha dado muestras de estar vigente en el territorio electoral. Esto con el apoyo del Colectivo Todos Unidos por Tamaulipas.



Otro de los aspirantes es el maestro Abelardo Ibarra, quien es residente de la Frontera Chica, de donde hay un nutrido grupo de maestros en las carteras de la sección 30, aparentemente no el profesorado no le ve tamaños para relevar a Rigoberta.



En un mismo grupo pero con dos frentes se mueven el ex dirigente de la sección 30 el oriundo de Villagrán con residencia en Nuevo Laredo, Arnulfo Rodríguez Treviño, pero los docentes enterados sobre todo los egresados de Tamatán aseveran que su amor eterno es nada más y nada menos que Cecilia Robles, a quien también se le mueve “la patita” por estar en lugar de La Rigoleta.



Por lo mismo consideran que se trata de un solo grupo, pero que figuran divididos y en el “Congreso“ Magisterial se fusionarían para que llegue la dama a la dirigencia sindical. Y de esa manera cumplir con la equidad de género, que está de moda en las instancias oficiales y organismos sindicales. Y que posicionan con amplia ventaja a Robles.



Sin embargo, en la lista de aspirantas también se anotó Reyna Campuzano, originaria del Puerto de Tampico quien tiene tribuna en El Mercurio de Tamaulipas, donde desde hace años tiene un espacio en la sección editorial por su espíritu critico y combativo en temas educativos.



Por cierto, representa la visión crítica de los maestros tamaulipecos, que se acabó con la llegada de José Luis Coronado Alvarado a una cartera en el Snte desde los tiempos de Arnulfo Rodríguez, quien fuera vocero del movimiento magisterial durante el gobierno de Manuel Cavazos Lerma.



Por el lado oficial, los supervisores de educación preescolar, primaria y secundaria de la Secretaría de Educación le están jugando chueco al secretario general de gobierno lo mismo que al titular de la secretaria de educación Mario Gómez Monrroy. Pues han dejado su chamba por estar metidos en la grilla sindical.



Son lo mismos que se cotizaron para comprar una vaca de dudosa procedencia, 10 cerdos del mismo origen. Una docena de cabritos y más de 50 gallinas para un festejo que tendrá lugar en El Ejido La Libertad, por el rumbo de los Troncones. En un predio propiedad de un ex gobernador de Tamaulipas.



Los maestros de la grilla aseguran estar confundidos, ya que se presume que los parientes y amigos del ex gobernador Eugenio Hernández Flores, están jugando con los aspirantes que también son simpatizantes de Morena.



Por ese motivo asocian que Arnulfo Rodríguez Treviño, está metido lo mismo con Eduardo Gattás, Alcalde de Ciudad Victoria y, por ende, los profes grillos se han sumado también a Rodolfo González Valderrama, porque están en la creencia de que el oriundo de Villagrán los llevara al morenismo de la prosperidad.