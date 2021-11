Martha Isabel Alvarado



Reunión en el CEN de Morena



.-Convocatoria de Morena sale a la luz

.-El inciso “f” de ‘foco fundido’ vs “JR”

.-Mario Delgado, convoca a aspirantes

.-Santiago Nieto, ‘banqueado’ por YSQ



El dirigente nacional de Morena, MARIO DELGADO CARRILLO, se reunirá hoy (miércoles) por la tarde (a las 16:00 horas) con los aspirantes de su Partido a la gubernatura de Tamaulipas, en la sede del Comité Ejecutivo Nacional, sito en la Ciudad de México.



Según ha trascendido, entre otros puntos, en dicha reunión se firmaría un Acuerdo en el que los aspirantes que soliciten su Registro, aceptarían el resultado de las encuestas que aplicará Morena para seleccionar su candidato.



Mismas reglas que se supone aplicará Morena para el resto de los estados donde habrá cambio de gobierno en 2022: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo.



Respecto a la Convocatoria de Morena emitida con fecha 8 de noviembre, llamó la atención el inciso “f” de la Base Quinta, mismo que establece como salvedad para aspirar a la candidatura:



“No tener parentesco de consanguinidad en los cuatro primeros grados, ni de afinidad en los dos primeros, con la persona titular de la Gubernatura saliente”.



De más está decir, que tal disposición pondría “out” al ex ‘súper delegado’ de la “4-T” en Tamaulipas, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, que precisamente en estos días había intensificado su activismo, dando por hecho que podría convertirse en candidato a gobernador.



Y nada, que estaría “emproblemado”, por ser cuñado de CDV.

Así las cosas, se antoja difícil suponer, que AMLO saldría en defensa de “JR”, respecto al inciso antes mencionado de la convocatoria, diciendo: “Yo tengo otros datos”. ¿O sí?.



Amigos del ex ‘súper delegado’ comentaron ayer, que casi tan pronto se conoció la convocatoria, él quitó el logo de Morena de su foto de WhatsApp, y puso una imagen de carácter familiar. ¿Acaso una reacción de enojo?.



Para qué se enoja, si se ha “empachado” de ‘lana’.



La que tomó la emisión de la convocatoria con mucha ‘filosofía’, fue la ex alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ, que rápidamente publicó un video en el cual dice estar analizando el contenido de la convocatoria de Morena, con miras a registrarse.



La Base Quinta de la convocatoria de Morena, señala: “Las personas protagonistas del cambio verdadero, así como la ciudadanía simpatizante de Morena, que pretendan ser postulados a la gubernatura del estado de Tamaulipas, deberán cumplir los siguientes requisitos para participar en el proceso interno”:



GUBERNATURA. Inciso a) “Ser persona mexicana por nacimiento y nativa del Estado, o vecino con residencia efectiva no menor de tres años inmediatamente anteriores al día de los comicios. La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargo público de elección popular o de otros cargos públicos”.



Maki es originaria de Chihuahua, pero la cláusula anterior no la desanima, con todo y que las condiciones parecen no favorecerle.



El que dio tremenda sorpresa, con su renuncia, fue el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, SANTIAGO NIETO CASTILLO. Todo indica que la misma fue propiciada por uno de los invitados a su boda, considerado ‘enemigo’ de la “4-T”.



Como es sabido, NIETO CASTILLO contrajo nupcias el fin de semana en Antigua, Guatemala, con la consejera del INE, KARLA HUMPREY, evento al cual habrían sido convidados unos 300 invitados. A todos y cada uno de ellos, el hoy ex jefe de la UIF, los hizo firmar un Acuerdo de Confidencialidad, mediante al cual se comprometieron a no tomar fotos ni revelar datos de tal acontecimiento. Lo cual no deja de parecer chocante.



“Haiga sido como haiga sido”, AMLO sería el segundo presidente que despide a Nieto Castillo. El primero fue ENRIQUE PEÑA NIETO, quien a través de JORGE MARQUEZ MONTES, Oficial Mayor de la Secretaria de Gobernación, entonces a cargo de MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, ‘maniobró’ para destituirlo como titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales, FEPADE.



En octubre de 2017, Márquez Montes le habló a Nieto Castillo para hacerle saber de un “expediente negro” habido en su contra, el que además le fue entregado su entonces esposa MAYTE FERREIRO, quien casi de inmediato le planteó el divorcio.



El ‘mundo’ se le vino encima a Nieto Castillo en aquellos días, pues además de perder a su familia (al tenor de evidencias gráficas de supuestas infidelidades), quedó fuera del gobierno federal.



Hoy vuelve a quedar “out” el llamado “Apóstol Santiago”, pero felizmente casado, y con regalo$ que le servirían de ‘colchoncito’.



CONTRAFUEGO: Se va un sabueso, y llega un ‘perro rabioso’.

