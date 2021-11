Marco Antonio Vázquez Villanueva

Enloquecieron…

Si nueve aspirantes a la gubernatura, como se presumía el viernes y nomás por Morena, parecían muchos agárrese que la novedad es que se cuadriplicó, con un poquito más, el número de tiradores, ahora son 38 aspirantes, entre hombres y mujeres, los que quieren la candidatura.

Por supuesto, 34 de las y los que se dicen probables candidatos del partido guinda perdieron la razón, es obvio que no tienen la menor oportunidad, ya que la convocatoria dice que entrarán a la medición dos mujeres y dos hombres, solamente, exacto, los van a batear y a exhibir en su absurda ambición.

Aunque muchos no lo consideren de esa manera, tener tantos aspirantes por un solo partido más que enorgullecer debe dar miedo, preocupar, ya que significa que la gubernatura no se toma en serio o, en el peor de los casos, se ha abaratado tanto que cualquiera siente que puede aspirar a la misma.

Da tristeza, por supuesto, que 38 personas crean que pueden competir en la encuesta de la cual saldrá el candidato de Morena, refleja soberbia, vulgar ambición, que muchos o muchas andaban bajo los efectos de la maléfica o, de plano, enloquecieron como para creer que el pueblo los quiere.

Para ser sinceros, hay que decir que de los aspirantes de Morena quizá tres o cuatro harán un papel digno en las encuestas y solo en cuanto a que el ciudadano los identifique, porque son solo dos a quienes se les daría un voto al considerar que se lo merecen, que encuadran en el político honesto, que no ha robado ni lucra con el dinero de los pobres, que ha dado resultado en sus encomiendas.

Exacto, lo prudente será investigar qué o quién alienta las aspiraciones de tantos en Morena, quizá haya mano negra, tal vez muchos solo andan buscando colarse a los presupuestos para saquearlos o, también puede ocurrir, sea real que entre sus presuntos tiradores hay traidores o traidoras que fingen registrarse para, a la hora de que les digan que no van a ser tomados en cuenta, hacer ruido y seguir desestabilizando, dividiendo a ese partido si es que 38 parte son pocas. Y si, igual puede ocurrir que quien esto escribe ande paranoico y tal vez todo sea tan simple como el reiterar que 34 de esos que se dicen precandidatos solo enloquecieron.

QUIEREN AL TRUCO DE CAPITAN… el que no para en sus objetivos es César Verástegui Ostos, El Truco, quien esta vez se dejó decir que debe ser el capitán de la organización Todos Por Tamaulipas y ser el candidato a gobernador por el PAN más todos los partidos y grupos antagonistas al lopezobradorismo.

Quién lo hizo fue Isaac Garza Cuéllar, al rendir su protesta como dirigente de Todos por Tamaulipas (TXT), en el evento explicó que es en unidad como se pueden lograr los cambios que la Entidad requiere.

Todos por Tamaulipas aprovechó el evento para la instalación de los comités sociales del colectivo, que se espera para finales de noviembre estén constituidos en los 43 municipios.

Garza Cuéllar hizo una reflexión, “Con todos ustedes de testigos yo tomo la responsabilidad de encabezar este nuevo movimiento que ya arrancó para seguirle dando con todo y también invitarlos a todos y cada uno de ustedes a que formen parte porque se vienen cosas fregonas para Tamaulipas, todo proyecto necesita un capitán que vaya al frente y me sumo a la propuesta de que sea César Augusto Verástegui Ostos quien lidere las causas de los Tamaulipecos”.

El nuevo dirigente hizo un llamado a los jóvenes para que no se queden con los brazos cruzados y que tomen la responsabilidad de hacer un cambio.

“Esto ya no es nada más decir si nos va bien o no nos va bien, esto ya no es nada más de si ganamos o perdemos, esto es una cuestión de protección a Tamaulipas señores, esto es una cuestión de proteger nuestro Estado”.

RECONOCEN A RECTOR Y UAT A NIVEL NACIONAL… En virtud de su gestión humanista, su política de inclusión y el impulso a los derechos humanos desde el seno de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el Ing. José Andrés Suárez Fernández, Rector de la máxima casa de estudios, fue galardonado con la Presea “Dr. Jorge Carpizo McGregor” 2021 en el encuentro de la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios (REDDU).

Conformada por las Defensorías y Procuradurías de los Derechos Universitarios de Australia, Brasil, España, El Salvador, Honduras, Panamá, Perú y México, la REDDU condecoró al Rector de la UAT con dicha presea en la ceremonia efectuada el 9 de noviembre, durante la clausura del encuentro que se realizó en las instalaciones de la Universidad de Guanajuato.

El Rector Suarez Fernández expresó que en dicha presea se traduce el reconocimiento a la defensa de los derechos universitarios que ha impulsado esta institución. “Ha sido un aprendizaje general de toda la Universidad. Fortalecemos los derechos de una manera práctica y a diario, de tal manera que tenemos poco trabajo en ese sentido, pero seguimos generando una conciencia de los derechos humanos”, comentó.

La presea “Dr. Jorge Carpizo McGregor” —en homenaje al ilustre abogado y fundador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos— fue entregada por el Dr. Jorge Luis Rivera Huesca, Presidente de la REDDU, acompañado por la Dra. María del Castillo Falcón Caro, especialista en mediación y derecho de la Universidad de Sevilla, y la Dra. Guadalupe Barrena Nájera, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Cabe mencionar que, en la administración rectoral del Ing. José Andrés Suárez Fernández, se incluyó la Igualdad de Género como un eje transversal del Plan de Desarrollo Institucional 2018-2021, con el impulso a las políticas de género, la atención a grupos con necesidades especiales, la defensa de la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la protección ambiental.

Así también se creó la Defensoría de los Derechos de los Universitarios, se conformó la Comisión Legislativa, se incorporaron la Maestría y el Doctorado Interinstitucional en Derechos Humanos y se implementó el Código de Ética y Conducta de la Universidad.

Además, se estableció en los planes de estudios de licenciatura y posgrado de las Facultades de Derecho las materias de Sistema Nacional e Internacional de Derechos Humanos y Los Derechos Humanos y sus Garantías. Como parte de las asignaturas optativas del Núcleo de Formación Básica Universitaria se incluyó la materia Introducción al Estudio de los Derechos Humanos en la actualización curricular 2019, que abarca los 79 programas educativos de licenciatura que ofrece la UAT.

Como parte de su alto sentido de responsabilidad social durante la pandemia, la Universidad creó el Comité General de Salud y otorgó 12,359 Becas COVID-19 durante los periodos 2020-3 y 2021-1.

En el actual periodo (2021–2) se logró la vacunación de todo el personal docente y administrativo que acudió a los centros de aplicación de la vacuna de esta casa de estudios. Además, los estudiantes cuentan con el seguro facultativo (IMSS), desde el momento de su inscripción hasta la conclusión de sus estudios de licenciatura.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com