Le piden a Verástegui que sea el capitán del proyecto

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- Isaac Garza Cuéllar, al rendir su protesta como dirigente en Victoria de Todos por Tamaulipas (TXT), dijo que es en unidad como se pueden lograr los cambios que la entidad exige, esto en el marco de la instalación de los comités sociales del colectivo, que se espera para finales de noviembre estén constituidos en los 43 municipios de la entidad.

“Con todos ustedes de testigos yo tomo la responsabilidad de encabezar este nuevo movimiento que ya arrancó para seguirle dando con todo y también invitarlos a todos y cada uno de ustedes a que formen parte porque se vienen cosas fregonas para Tamaulipas”, dijo.

En este sentido mencionó que todo proyecto necesita un capitán que vaya al frente, se sumo a la propuesta de que sea César Augusto Verástegui Ostos quien lidere las causas de los Tamaulipecos.

Asimismo, hizo un llamado a la juventud tamaulipeca para que no se queden con los brazos cruzados y que tomen la responsabilidad de hacer un cambio, “porque esto ya no es nada más decir si nos va bien o no nos va bien, esto ya no es nada más de si ganamos o perdemos, esto es una cuestión de protección a Tamaulipas señores, esto es una cuestión de proteger nuestro estado”, concluyó.