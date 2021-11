Martha Isabel Alvarado

¿Quién más se deslinda?

.-Adrián Oseguera, rodeado de ‘sospechosismo’

.-‘Makito’ se deslindó de los hermanos Carmona

.-¿Harán lo propio, Erasmo y Américo Villarreal?

.-Titular de la SEP no conoce geografía nacional

El alcalde de Reynosa CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, “el nene consentido” de la ex alcaldesa MAKI ORTIZ, publicó en días pasados algo que llamó la atención, a lo que tituló “Aclaración”, diciendo:

“Últimamente se han publicado columnas donde se afirma que varios candidatos en las elecciones pasadas recibieron recursos de unos empresarios de nombre Sergio Carmona y Julio Carmona. Quiero informar que me deslindo completamente, pues nunca recibí ningún recurso económico ni en especie de esos empresarios. No se vale mentir”. Esta publicación de Facebook, tiene fecha 15 de noviembre.

Por lo visto, “Makito” es el primero en tomar distancia -públicamente- del tema de los hermanos Carmona, que a querer o no, genera mal olor en torno a la marca Morena. Aroma de “huachicol”.

Al que le urge hacer lo propio, desmarcarse de los señores Carmona, es al diputado federal del distrito 07 de Morena, el ex Priista ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, al tenor de lo que ha trascendido en medios capitalinos, de que él utiliza un vehículo propiedad de esos señores.

De acuerdo a la publicación “24 Horas”, se trata de una camioneta Jeep Grand Cherokee 4.2 modelo 2020 con placas WTF-420-A, color granito, la cual fue adquirida por la empresa Servicios Industriales “SIGSA”, cuya administradora única es JADE KARO ISELA McDONALD SÁNCHEZ, cuñada de SERGIO CARMONA.

Erasmo González no es un diputado cualquiera, es el presidente de la Comisión de Presupuesto, la que “parte el queso” en San Lázaro.

Veremos si ante la andanada de señalamientos que afloran, cada vez más, en torno a sus vínculos con los Carmona, el diputado González Robledo hace algo por salvar su ya de por sí dañada reputación.

Lo mismo aplicaría al caso del alcalde de Victoria, emanado de Morena también, EDUARDO GATTÁS BAEZ, quien presuntamente se dejó ‘consentir’ por la ‘firma’ Carmona, con la consabida camioneta “perrona”, misma que él utiliza en su día a día.

Otro que haría bien en deslindarse de esta “bola de nieve”, como lo hizo “Makito”, sería el Senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, ante el ‘chisme’ que circula por allí, de que la noche del 2 de octubre, al llegar a una cena en su honor en casa de un empresario constructor de Reynosa, lo hizo acompañado de SERGIO CARMONA, quien por cierto se asume como su ‘patrocinador’. ¡OMG!.

Aunque por distintos motivos, otro político de Morena rodeado de ‘sospechosismo’, es el alcalde Ciudad Madero, ADRIÁN OSEGUERA KERNIÓN, quien la noche del martes fue parte de un intento ‘agandalle’ de la candidatura de Morena a la gubernatura.

Con tan mal tino, que el Consejo Estatal que realizó la propuesta de OSEGUERA y MAKI ORTIZ, indebidamente, lo encabezó NANCY RUIZ, que estaría impedida por los Estatutos de Morena para hacerlo, por el hecho de que ella funge como legisladora local.

Además de que no hubo una convocatoria formal para dicha reunión del Consejo Estatal, que se supone sería informativa, y se convirtió en resolutiva, fuera de todo orden.

Lo del ‘sospechosismo’ le viene a Oseguera, desde el momento en que el Congreso de Tamaulipas aprobó sus Cuentas Públicas del 2018, 2019 y 2020, en forma “exprés”.

Asimismo, de que sus terrenos aledaños a la Playa Miramar, fueron dejados a salvo del perímetro de expropiación del cual el Gobierno del Estado recuperó 5.8 hectáreas, en febrero de este año.

Qué raro esta eso de que Oseguera quiera jugar “en fórmula” con la ex alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ. Parece chiquito, como si no supiera los antecedentes de la ex Sub Secretaria de Salud del gabinete calderonista. Se lo puede ‘tragar’, “con todo y zapatos”.

El retoño de la ex alcaldesa, “Makito”, en su condición de alcalde anfitrión, ayer fue invitado a la inauguración del nuevo Complejo de Seguridad de Reynosa, conocido como “C-5”, pero de pronto abandonó el evento, cuando ni siquiera había llegado el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, bajo el supuesto que lo estaban esperando para atender una audiencia pública.

Su gente argumentó que “Makito” andaba ‘malo’ del estómago. Cosa que no es de dudarse, con los “estreses” en lo que lo trae la mamá.

La que, de plano, no tuvo abuela con la pifia que se aventó en plena comparecencia en el Senado de la República, fue la Secretaria de Educación, DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ, asegurando que Hermosillo y Cananea se encuentran en Jalisco, y no en Sonora.

CONTRAFUEGO: Más bruta que la burra que tumbó a María Santísima.

