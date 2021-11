Marco Antonio Vázquez Villanueva

El juego de los alcaldes…

Traiciones, deslealtades y ambiciones vulgares se observan en el horizonte tamaulipeco, los protagonistas, alcaldes y alcaldesas que piensan que la elección del próximo año está en sus manos y, ciertamente, buena parte de esta así será, pero tampoco es para tanto si atendemos su peso específico.

Hay algo que no logran entender los ediles, a estas alturas del partido ya ninguno de ellos tiene posibilidades de ser candidato y menos de ganar la elección, es decir, les queda solo de dos sopas, de alinearse a sus colores o traicionar.

Hay algo más, en cualquiera de sus decisiones deben comprender que las estructuras municipales no definen una elección, la prueba fue la anterior cuando municipios en manos azules pasaron al color guinda o en los municipios azules perdieron los distritos, los Diputados, es decir, si traicionan y gana el candidato de su partido no harán huesos viejos, peor aún, pueden terminar en la cárcel.

Luego de ello, también debe caerles el veinte de que será el trabajo que realicen lo que verdaderamente servirá para que apoyen a uno u otro lado, para eso no se les exige mucho, recoger la basura, alumbrado, tapar baches, llevar agua potable y ser menos cínicos en el saqueo o en beneficiarse del poder.

Es más, en Ciudad Victoria, por ejemplo, quizá con que metieran al exalcalde Xicoténcatl González Uresti al bote se llevaría las palmas el alcalde y todo el respaldo popular que vería por fin justicia, la pregunta es si se atreverán o seguirán dándole vueltas a cada asunto, llegando incluso a acusar al director de un área o al sacacopias de cada departamento de ser el culpable del saqueo que se realizó con tal de que continúe la impunidad de quien nos dejó una ciudad destrozada.

En el resto de los municipios los alcaldes también tienen problemas similares, algunos las fugas de drenaje, otros los baches, los más la incapacidad de recoger toda la basura o de sancionar la corrupción de los trienios pasados.

Vaya pues, más que afinar estructuras electorales repartiendo despensa como ya comenzaron, los alcaldes deben otear bien el ambiente si no le quieren representar una carga a los futuros candidatos de sus partidos o apoyar a los contrarios, ya que, en estos momentos y en algunos casos, para los aspirantes hasta sería mejor tener de enemigos a los ediles que cargar con la ineptitud o corrupción de los equipos de estos.

Va otra variable, hace unos días, en uno de esos ejercicios para medir la aceptación de las autoridades municipales a cincuenta días de haber empezado sus labores, una persona que se dedica a ello habló de que solo uno tiene una acepción superior al 40 por ciento y que solo la mitad alcanza la aceptación que tuvieron en porcentaje de votos de su elección, que ya no son tan queridos como parecía.

Claro, los números que traen los ediles igual pudieran ser buenos si se toma en cuenta que, de los que se fueron, llegó uno que apenas era aprobados por un 10 por ciento, pero en la realidad significa que no han logrado los acuerdos que se requieren con la sociedad o no han respondido a las expectativas que se tenía de ellos.

Es el vaso medio lleno o medio vacío, algunos podrán presumir que con esos números son mejores que otros o que los del pasado, y resulta que sí, de la gran mayoría, pero quienes ven las estadísticas desde el otro lado perciben que el 60 por ciento de la población no les cree, ni confía en ellos o ellas y, si Pitágoras no miente, también significa que no sacarían una elección a flote.

Correcto, el juego de los alcaldes será de mero testimonio e incluso pueden significar una carga para los candidatos a la gubernatura, digo, si siguen sin ponerse las pilas y atienden lo que realmente es importante para el pueblo y no lo que resulta de beneficio personal o de grupo.

FIN DE SEMANA MUY ACTIVO… Del lado azul el grupo Todos por Tamaulipas le sigue apostando a cambiar la percepción ciudadana, a pegar mediáticamente y en la encuestas y este fin de semana hicieron movilizaciones con miles de personas en Soto La Marina y Padilla, en ambos lugares se promovió la petición de que César Verástegui, El Truco, los encabece en la alianza del próximo año con el PAN, PRD, y PRI.

En Padilla, miles de familias participaron en una cabalgata, eventos culturales, un jaripeo y hasta en bailes con grupos musicales en medio de un gran ambiente de fiesta organizado por el colectivo.

Claro, Todos por Tamaulipas (TXT), dijo que el acto fue parte de las acciones que realizan para reconstruir el tejido social básico, al tiempo de alzar la voz y organizarse en un solo objetivo: hacer de este estado el mejor lugar para vivir.

“Cabalgamos para mantener viva una tradición muy nuestra, para que en el andar convivamos y platiquemos de lo lo que nos interesa y ocupa, para recordar que al lomo del caballo nos hicimos, nos levantamos y seguimos adelante”, afirmó en el arranque del evento ecuestre Pablo López Jiménez, ingeniero agrónomo de Padilla quien luego explicó que son “un movimiento unido y dispuesto a hacer más allá de partidos lo que sea necesario para que Tamaulipas y sus municipios sean el mejor lugar para vivir empezando por el campo, por lo que vamos a pedirle a un líder muy nuestro que abandere nuestras causas, César Verástegui Ostos”.

Dijo que el Truko, como lo conocen sus amigos es un líder hecho al calor del campo, que al igual que el cuerudo le gusta cabalgar y superar retos “le pedimos que encabece esta alianza, sabemos que no puede pronunciarse aún, pero le decimos que todos los presentes como en todos los municipios, estamos con él y confiamos en su experiencia”.

AMERICO SIGUE CONSIGUIENDO RESPALDOS… Las comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara Alta aprobaron dos iniciativas del Senador Américo Villarreal Anaya, encaminadas a establecer multas y penas de 3 a 15 años a quien adultere, falsifique, altere dispositivos médicos y sus envases finales para uso, o los fabrique sin las autorizaciones sanitarias.

El dictamen, que reforma la Ley General de Salud, también plantea una sanción de uno a nueve años de prisión y multa de 20 mil a 50 mil veces la UMA vigente, a quien venda, comercie, distribuya, interne al país o transporte con fines de comercialización, dispositivos médicos adulterados y falsificados.

La misma pena, se impondrá a quien adultere, o falsifique material para envase o empaque de dispositivos médicos.

Con ambas reformas, explicó el senador Villarreal Anaya, se busca vigilar y regular la utilización de los dispositivos médicos, así como las respectivas penas para quien atente a través de estos dispositivos contra la salud de las y los mexicanos, toda vez que en la actualidad ni la Ley General de Salud ni el Código Penal norma en materia de dispositivos móviles.

“El derecho a la salud está garantizado en el artículo 4° de nuestra Constitución, sin embargo, se requiere de diversas disposiciones que permitan cumplimentar esta obligación”, refirió el senador.

El hecho, por supuesto, si bien se trata de un beneficio social llama más la atención por el respaldo que está logrando el senador en sus propuestas.

