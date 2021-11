Martha Isabel Alvarado



La carrera presidencial por el 2024 (que el propio AMLO abrió con demasiada anticipación), cobra velocidad, al tenor de los acontecimientos recientes.



El hecho de que la visita del Presidente LÓPEZ OBRADOR a Washington para participar en la Cumbre Trilateral con sus pares de Estados Unidos JOE BIDEN y JUSTIN TRUDEAU de Canadá, haya sido calificada un éxito por conocedores de la materia, abona ‘la milpita’ del Canciller mexicano MARCELO EBRARD, rumbo al 2024.



Hasta los críticos más persistentes de López Obrador, reconocemos que el discurso de 8 minutos que él pronunció en dicha Cumbre, en el cual habló de Economía Global, fue un gran discurso.



Quién se habría imaginado, que el tabasqueño, que muy poco utiliza su Pasaporte porque prácticamente no sale de México, lanzaría un ‘exhorto’ en la citada Cumbre, a los ‘gigantes’ de Norteamérica, alertándolos respecto al crecimiento de China que, en un plazo no muy lejano, de continuar así, podría dominar el mercado mundial.



En lugar de pedir ‘caridad’ a EE.UU. y Canadá para los migrantes, como han hecho otros Presidentes, López Obrador supo ‘vender’ la idea, bajo el concepto de la ‘fuerza de trabajo’ que ellos representan.



“Deben definirse de manera conjunta objetivos muy precisos y hacer a un lado mitos y prejuicios. Por ejemplo, dejar de rechazar a migrantes, cuando para crecer se necesita fuerza de trabajo que, en realidad no se tiene con suficiencia ni en Estados Unidos ni en Canadá. ¿Por qué no estudiar la demanda de mano de obra y abrir ordenadamente el flujo migratorio?”, planteó en un tramo de su mensaje el mandatario mexicano.



Todo parece indicar, que la ‘estrellita en la frente’ que se ganó MARCELO EBRARD, con la agenda de Washington, encendió los celos, políticamente hablando, de la que hasta ahora es considerada la “corcholata” favorita de AMLO para el 2024: la jefa de gobierno de la CDMX, CLAUDIA SHEINBAUM.



Dícese que en política no existen las casualidades, y por lo mismo, más bien se calificaría como una ‘reacción’ de la Sheinbaum, su aparición en la portada de revistas internacionales, como la edición semanal del periódico “El País”, con la consabida entrevista.



No es por intrigar, pero en dicha publicación de “El País Semanal”, a la Sheinbaum la presentan como “la gran baza de la izquierda mexicana”, algo así como “la gran vencedora”, y digamos que, por lo pronto, en la imagen de Portada ella ‘venció’ al Photoshop, que usualmente hace ‘bellas” a las personas que no lo son. En su caso, se lo aplicaron y “le hizo lo que el aire a Juárez”. ¡Ay nanita!.



Cambiando de tema anotaremos, que algo muy esperado, son los dos nombres que Morena añadiría en el ‘repechaje’ para seleccionar a su candidato al gobierno de Tamaulipas, en apego a una atribución de la Comisión de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional.



Esos dos nombres se añadirían a los de los 4 primeros finalistas de cada uno de los 6 estados que tendrán elecciones para gobernador en 2022. En el caso de Tamaulipas, ya sabemos que AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, OLGA SOSA RUÍZ y MAKI ORTIZ, fueron los más votados en el Consejo Nacional morenista que sesionó la semana pasada.



Los dos probables ‘extras’ de la ‘película’ de Tamaulipas, podrían ser: el alcalde de Madero, ADRIÁN OSEGUERA KERNIÓN y la Senadora LUPITA COVARRUBIAS, ambos de la zona sur del estado.



Uno de los finalistas surgidos del primer ‘filtro’, Rodolfo González, desplegó intensa actividad el fin de semana en Reynosa, con los migrantes de Plaza de la República y en la colonia “Humberto Valdez Richaud”. Así como en colonias rurales de San Fernando.



En las imágenes captadas el viernes en Plaza de la República, se aprecia al alcalde de Reynosa, CARLOS PEÑA ORTIZ, “Makito”, ‘con cara de pocos amigos’, acompañando al ‘súper delegado’ González Valderrama, “más a fuerza que de ganas”. Al igual que en un acto posterior de Entrega de Tarjetas.



Tristemente, se teme que “Makito” trae la semilla de la ‘gandallez’ en su ADN, pues lo mismo mandó aumentar las cuotas del Centro de Rehabilitación Integral, CRI, donde se atiende a personas con alguna discapacidad, que dispuso el recorte de salarios y compensaciones al personal del Ayuntamiento. “Todo para el vencedor”, es una frase que se aplica en la ‘grilla’ a ese tipo de casos.



Y pensar que en sus tiempos como alcalde de Reynosa (2002-2004), el ahora extinto SERAPIO CANTÚ BARRAGÁN, fundó el CRI bajo el propósito de atender en forma gratuita a las personas con discapacidad, y le “repateaba” enterarse de que a alguien se le cobraba por los servicios prestados en ese lugar. No en balde, siempre se le reconoció como “El médico de los pobres”.



