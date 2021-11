Martha Isabel Alvarado



Te hubieras ido antes



.-El caso Carmona ‘salpica’ a Morena

.-Erasmo González lo trajo a la “4-T”

.-“Papa caliente” para Mario Delgado

.-“El Truco” en el lienzo Tamaulipecos



Los ojos de muchos están puestos sobre el diputado federal del distrito 07, de Madero, el ex priista ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, por ser él quien presuntamente vinculó a Morena con el empresario SERGIO CARMONA ANGULO, de 42 años de edad, ejecutado el lunes en una barbería de San Pedro Garza García, Nuevo León.



Según se sabe, Erasmo se habría aprovechado de la buena fe de su compañero el ex diputado local RIGOBERTO GARZA FAZ (ambos formaron parte de la LXII legislatura de 2013 a 2016), para abrir la puerta de la “4-T” a los hermanos SERGIO y JULIO CARMONA.



De la mano de “Rigo”, que a la postre tomó distancia de ese grupito maloliente, Erasmo González fue el conducto para que los caudales de los hermanos Carmona alimentaran proyectos políticos de Morena.



El ‘proyecto’ original de este bloque, se habría encauzado a ganar, bajo las siglas de Morena, las elecciones del 2021 en que se disputaban las 43 alcaldías y la mayoría del Congreso local, así como las 9 diputaciones federales del estado, para luego enfocar sus baterías hacia 2022 y ‘poner’ gobernador.



Previo a ello, los ‘apoyos’ escalaron, favoreciendo a MARIO DELGADO CARRILLO, desde los tiempos en que buscaba la presidencia del CEN de Morena. ¿Recuerdan aquel lío en que todo mundo se preguntaba quién pagó tantos panorámicos?.



Y todo, para revertir la preeminencia de los ‘vientos de cambio’.

Durante el proceso electoral que culminó con las elecciones del 6 de junio pasado, el ahora extinto Sergio Carmona, “se dejó caer” con todo, en campañas de Morena, como la de OLGA SOSA RUIZ, candidata a la alcaldía de Tampico.



Sus ‘apoyos’ también ‘aceitaron’ las campañas de ARMANDO MARTÍNEZ MANRIQUEZ, hoy alcalde Altamira; de HÉCTOR JOEL VILLEGAS “El Calabazo”, ahora alcalde de Río Bravo y EDUARDO GATTÁS BAEZ, hoy flamante titular del Ayuntamiento de Victoria.



Cabe mencionar, que Olga Sosa no fue la única candidata de Morena, que ni con toda la ‘lana’ de Carmona pudo ganar los comicios. Otra que le hizo segunda, también apoyada por el mismo ‘sponsor’, fue PATTY CHÍO DE LA GARZA, que resultó perdedora en Ciudad Mante.



Como ya lo hemos dicho, el depositario de toda la confianza del extinto Carmona, era Erasmo González, que prometió hacer ganar a Morena en toda la zona sur del estado: Olga Sosa en Tampico, Patty Chío en Mante y Armando Martínez en Altamira, pero las cosas no le salieron, salvo en el último de estos casos.



Hasta a su supuesto compadre, el exitoso cantante JULIÓN ALVAREZ, les trajo Carmona a varios de esos candidatos para que les amenizara sus cierres de campaña. La que más lo presumió, fue Olga Sosa, que se tomó una foto ‘de cachetito’ con el intérprete de “Te hubieras ido antes”, a la que le dio vuelo, con ganas de apantallar.



Tan pronto transcurrieron las elecciones del 6 de junio, trascendió que Sergio Carmona reunió en su casa de San Pedro a los candidatos de Morena, tanto ganadores como perdedores de la elección de Tamaulipas, en una especie de festejo de unidad.



En dicha reunión estuvieron: Lalo Gattás, “El Calabazo” Villegas, Olga Sosa, Patty Chío, Olga Juliana Elizondo, Adriana Lozano, Claudia Hernández, Armando Martínez Manríquez, José Ramón Gómez Leal, Armando Zertuche Zuani, Américo Villarreal Anaya y Erasmo González Robledo, quienes se tomaron la típica foto del recuerdo en los jardines de la mansión Carmona, imagen que aún circula en redes sociales.



Obviamente, lo ocurrido en la barbería de San Pedro, los ‘salpica’ a todos. A unos menos que a otros.



Bajo este orden de cosas, quizá lo que más le convendría a Morena, a manera de ‘control de daños’, sería optar por un candidato de unidad para disputar la gubernatura de Tamaulipas, y decantarse de una vez por RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA.



Lo anterior, bajo el antecedente de que el otro de sus finalistas, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, se dejaba ver llegando a los eventos (como una cena que tuvo en Reynosa el 2 de octubre pasado) acompañado del ahora occiso SERGIO CARMONA, quien presuntamente se asumía como su ‘patrocinador’.



Por cuanto hace a las finalistas mujeres, Olga Sosa queda muy ‘marcada’ por el tema Carmona, y la calderonista Maki Ortiz, ni de Morena es, por mucho que su ambición se vista de guinda.



Por otro lado, anotaremos, que ya se hacen preparativos para el evento que tendrá el sábado en Reynosa CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, “El Truco”, en las instalaciones del lienzo charro “Los Tamaulipecos”, propiedad del empresario JAVIER CANTÚ BARRAGÁN.



Finalmente, desde este espacio enviamos condolencias al gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, ante el sensible fallecimiento de su señor Padre, don MANUEL GARCÍA URESTI. Descanse en paz.



