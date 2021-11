Marco Antonio Vázquez Villanueva

Este fin de semana el aspirante a la gubernatura de Tamaulipas, César Verástegui Ostos, El Truco, dio otro golpe mediático espectacular, eventos en Reynosa y Tampico que no dejaron lugar a dudas de que será el candidato no solo de el PAN, sino de toda una coalición conformada por los azules, el PRI y el PRD, pero principalmente de la sociedad civil, empresarios, sindicatos, organizaciones que ven lejano, y mal, el proyecto de nación de Morena e, incluso, podría decirse que son antilopezobradoristas.

La contundencia del golpe mediático del fin de semana de El Truco obedece, principalmente, que el vento de Reynosa contó con una presencia cercana a 20 mil personas y es la tierra de Gerardo Peña, mientras en Tampico tuvo un número igual o muy cercano siendo el terruño del alcalde Jesús Nader, ambos personajes que todavía se dicen, o decían, aspirantes a la candidatura del PAN, y digo decían porque después de lo de ayer más les valdría sumarse y tratar de hacer una campaña ganadora antes que un ridículo.

Los discursos en ambos lados, Reynosa y Tampico, fueron en el mismo sentido de lo que se ha manejado los últimos seis fines de semana, hacer de El Truco su punta de lanza, su candidato a la gubernatura, su proyecto estatal, la novedad es que cada vez son más empresarios y sindicatos los que se suman, también más priístas que dejan solo a su dirigente estatal, igual van agregándose a dicho proyecto liderazgos de otros partidos como Movimiento Ciudadano.

Por supuesto, quienes tienen la voz en los eventos son los que conforman la organización civil Todos Por Tamaulipas, son los que arengan y dejan claro el objetivo de que debe ser Verástegui su candidato.

A lo contundente del mensaje político, de la acción de meterse hasta la cocina de los competidores internos por la candidatura del PAN, habrá que agregarle que los hechos dicen que ya no hay más aspirante que El Truco, que Reynosa significa la tierra de el gobernador y le cedieron o se ganó un espacio importante, que Tampico es la tierra de Jesús Nader y ahí mismo la militancia panista y los seguidores de un proyecto diferente a Morena le ha dado clara idea al edil de a quien prefieren o apoyaran de candidato, exacto, ya es El Truco, digo, a menos que el deseo sea de perder y, por lo que se ve, la oposición a Morena cada vez es más fuerte e intentará ganarles la partida, sobre todo por muchos errores que continúa cometiendo el partido guinda, ahí un ejemplo.

UN PARTIDO EN MUCHAS PARTES…

Muchos años atrás, uno de esos sabios que hicieron periodismo y del que siempre era obligación intentar aprender algo, le recetó una frase a un político que, sin desearlo, difundía que estaba fuera de un proyecto. “Deja que tus derrotas las propaguen tus enemigos, no seas pendejo, tu grita los triunfos”.

La frase, sin más, encaja perfectamente en la guerra intestina que se traen en Morena, es increíble que sean ellos los que difunden sus pequeñas derrotas, ni siquiera le dan oportunidad al PAN, u a otra oposición, de descalificarlos, el más claro ejemplo es que ellos se hacen pedazos con el ahora llamado “carmonazo”, el caso de un presunto huachicolero ejecutado en Nuevo León que, también presuntamente, financiaba campañas de políticos que ahora son alcaldes o Diputados bajo las siglas de color guinda.

Una breve auditoria a las redes sociales y medios de comunicación sería suficiente para descubrir que quienes más hablan yt propagan el tema son los afines del soñador, acaso traidor, alcalde de Madero, Adrián Oseguera y los monrealistas, que se dicen los inocentes, y pretenden hacer gobernador a, este si fuerte prospecto, Rodolfo González Valderrama.

Pero no es el único tema en el que los morenistas propagan sus derrotas, el sábado hicieron una reunión a la que no asistió el puntero de todas las encuestas, el Senador Américo Villarreal, y de inmediato lo descalificaron sin siquiera darse cuenta que también de esa forma destruyen un poco la moral y al partido ya que dan a entender que está rota la unidad, con un dato más, el doctor antes de eso subió una foto a sus redes sociales para informar que estaba en el Senado y terminaba encargos de quien identificó como “la Cuarta Transformación”.

Para concretar, en pocos aspirantes de Morena se ve madurez y en menos de ellos, todavía, se ve capacidad para avanzar sin destrozar un poco de su propio partido, sin golpear a los que eventualmente pueden ser sus representantes en las urnas, sin cantar sus propias derrotas.

Lo peor es que la reunión de el sábado ni siquiera tuvo el suficiente eco como para presumirla, es más, un evento de Héctor Garza González, otro de los aspirantes a gobernador también muy fuerte y con amplías posibilidades, que llenó el parque de beisbol del 31 Morelos en la capital de Tamaulipas tuvo más éxito en las noticias y redes sociales, porque reforzó sus posibilidades de aparecer en la encuesta para ser medido, porque revivió la posibilidad de que él sea el candidato ya que ha sido más disciplinado que quienes quisieron borrarlo anticipadamente.

Y sí, la peor noticia para Morena es que cada día se escucha con más fuerza la versión de que serán seis, y no cuatro, los aspirantes entrarán a la recta final, a la encuesta, es una mala noticia porque divide más los grupos, porque, necesariamente, cuenta más derrotas que triunfos al interior del partido, porque, efectivamente, hace creer a los tamaulipecos que Morena es un partido dividido en muchas partes, en seis para ser precisos.

Lo que sigue será más interesante, ahora el pueblo quiere conocer los castigos que merecerán algunos traidores que han sido dominados por una vulgar ambición personal, y no por los intereses de su partido, por lo que no tienen el menor remordimiento de tirar mugrero hacía Morena o sus futuros candidatos lo que, en la política mexicana, es sinónimo de la Cuarta T, de Andrés Manuel y, aunque no lo crea, también la encuesta nos dará un indicio de ello.

