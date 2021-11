Confío que la metodología de la encuesta no tenga sesgos: Maki Ortiz

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria.- Al ser una de las aspirantes finalistas a la candidatura de Morena a la gubernatura de Tamaulipas, tanto por los consejos estatal y nacional, la exalcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, manifestó su confianza en que la metodología de la encuesta interna no tendrá sesgos.

“Yo lo que pienso es que se debe cuidar que sea posible técnicamente el aumento de las personas, porque obviamente las casas encuestadoras es importante que tengan una metodología que sea factible”, explicó en entrevista, en esta capital.

Y agregó: “Existe la metodología en las casas encuestadoras del número ideal que debe de ser para poder hacer una encuesta que tenga resultados y no tenga sesgos”.

Respecto al tema de las encuestas afirmó que son varias las encuestas donde ella sale arriba, “tengo conocimiento de las tres más recientes, y yo creo que eso es lo importante, que haya empresas serias que estén midiendo y que esas mismas empresas, no los mismos nombres, pero que se hagan esas mismas mediciones”.

Respecto al proceso interno, Maki Ortiz manifestó su confianza de que sea muy transparente porque eso genera unidad, “y lo que se necesita para el próximo año, el reto de una gubernatura es eso, unidad de todos los actores, todos son generales, son gente que tienen una trayectoria política y que suman mucho al esfuerzo de ganar una elección muy importante”.

-Han surgido duros señalamientos de vínculos de políticos de Morena, ¿qué opina al respecto?

“Yo pienso que uno debe de esclarecer cualquier hecho que se señale o las autoridades, nosotros somos personas públicas, las que han ocupado algún puesto o lo tienen, tienen que deslindarse y decir claramente y que se investigue, para eso están las autoridades, todo esto tiene que ser muy transparente y para mi es muy importante que todas las personas que sean mencionadas verdaderamente se deslinden”, respondió.

Para que haya transparencia en el proceso, también sugirió lo siguiente hacia el resto de los aspirantes: “Que todos aquellos que tengan un puesto público, que se retiren de ese puesto para que no se malinterprete, no podemos llenar el proceso que debe ser transparente para que haya unidad”.

Y sobre la guerra sucia en las campañas, la exalcaldesa opinó que, “es muy importante que nadie esté utilizando una guerra sucia, yo creo que al final la verdad siempre sale, para eso están las autoridades cuando algo sea grave, las autoridades del poder judicial, creo que no vale la pena sobre todo cuando no se habla con verdad, la denostación, el utilizar por debajo de la mesa el agravio, no le suma a nadie, a todo mundo nos resta”.

Sobre su incursión en el proceso de Morena, afirmó que llega a sumar, “mi trayectoria, mi trabajo viene a sumar, y yo creo que soy una personas que ha sido elegida cinco veces por la ciudadanía no solamente en Reynosa, sino en el estado, eso habla que hay un trabajo, una trayectoria y resultados, vengo a sumar a donde llegue”.

-¿Ha recibido ataques?

“Yo he percibido comentarios negativos hacia mi persona, no quiero pensar que sea fuego amigo, debe ser externo y así es la historia política, así son las campañas, al final no sirve denostar a los demás, lo que sirve es la propuesta, los resultados de una trayectoria, es lo que me suma”, reiteró.

-¿Se visualiza usted como gobernadora?

“Siempre nos visualizamos, dicen que lo que pasa por tu mente pasa por tu vida, así que siempre hay que visualizar los sueños, pero siempre hay que estar preparada para que no sean sueños guajiros, sino sueños reales porque hay capacidad y preparación; creo que estamos en un tiempo en donde las mujeres necesitan ocupar espacios aquí en Tamaulipas, las mujeres tienen en espera 200 años, a las mujeres ya nos toca, ya nos tocan muchas cosas, ya nos toca ocupar la Presidencia de la República, las gubernaturas que nada más hay 7 de 32, ya nos toca tener la mitad de las presidencias municipales que nada más es la quinta parte”.