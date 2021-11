Martha Isabel Alvarado



Se les fue su ‘capitán’



.-‘Cónclave’ de Morena, para ‘afirmar la unidad’

.-Se le amontonó la chamba a Ernesto Palacios

.-Que a Américo Villarreal, se le cayó…el ánimo

.-‘El Truco’ y Nader, ‘carrera parejera’ en el PAN



Según trascendió, la reunión que tuvieron los de Morena en Ciudad Victoria el pasado sábado, tendría que ver con los dos aspirantes a la gubernatura que por disposición de la Comisión de Elecciones se van a incluir en la encuesta en base a la cual se definirá la identidad del candidato de ese Partido.



Se manejó que allí se definirían los nombres de la dupla en mención.



Pero hasta donde se sabe, no fue así. Pues según dijo el delegado del Comité Ejecutivo Nacional LUCIO ERNESTO PALACIOS CORDERO, al salir de dicha reunión, la misma tuvo por objeto afinar la unidad entre los aspirantes, palabras más palabras menos.



No es por intrigar, pero quizá el delegado Palacios Cordero ya se dio cuenta de que tiene que ponerse a ‘jalar’ para que no se le ‘desbalaguen’ los aspirantes, pues esa ‘labor’ más bien quien la venía desarrollando en Morena, desde antes de la elección del 6 de junio, era el ahora extinto, SERGIO CARMONA, de acuerdo a testimonios de algunos protagonistas de los anteriores comicios.



¿Y ahora quién podrá ayudarlos?.



Los grandes ausentes al mentado ‘cónclave’ de Morena, fueron: el Senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y el ex ‘súper delegado’ JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, que participaron vía zoom, según se sabe.



Suponemos que debe andar muy agüitado el Senador Villarreal Anaya, por el amigo que se fue, en este caso, el señor Carmona.

Según recuerdan invitados al tercer Informe de Labores Legislativas que rindió Villarreal Anaya en el auditorio del ICEST de Ciudad Victoria el 6 de septiembre pasado, a dicho evento, Américo llegó acompañado de Sergio Carmona precisamente, a quien luego convidó a un recorrido por las mesas.



¿Lo recuerdan?. Entre los invitados estelares de dicho Informe, hubo dos ex compañeros de Villarreal Anaya en la Cámara Alta: MIGUEL ÁNGEL NAVARRO y RUBÉN ROCHA MOYA, en aquellas fechas, gobernadores electos de Nayarit y Sinaloa, respectivamente, que hoy ya despachan en sus respectivos cargos.



Otro de los asistentes a tal evento, fue el coordinador de los Senadores de Morena, RICARDO MONREAL, que, en su participación al micrófono, en la parte final, recomendó al presidente de la Junta de Coordinación Político del Congreso Local, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, que no se fuera a ‘vender’.



¡Válgame Dios!. ¿De plano, tan mala fama tiene el ojiazul?.



Entre paréntesis, qué mal se vio Armando Zertuche con la fiestecita de cumpleaños que le ‘armaron’ sus compañeros (que, desde luego, no se mandan solos), en plenas instalaciones del Congreso Local. Está bien que el ‘líder’ congresal sea tan frívolo, pero que no exagere.



En Reynosa, muy comentada fue la impresionante concentración que hubo el sábado en el lienzo charro “Los Tamaulipecos”, en torno a la agrupación “Todos por Tamaulipas”, misma que respalda las aspiraciones de CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, “El Truco”, por la gubernatura de Tamaulipas.



Ocuparon silla en el presídium, ‘enmarcando’ la presencia del “El Truco”, el ex candidato del PRI a la diputación federal del distrito 09, JONATHAN ZORRILLA, así como la que fuera su competidora de Movimiento Ciudadano en ese distrito, DANIELA RAMOS ESPARZA, quien renunció al Partido naranja y terminó sumándose a proyecto del panista GERARDO PEÑA FLORES, actual vice coordinador de la bancada albiazul en San Lázaro.

Por su parte, el reelecto alcalde de Tampico, CHUCHO NADER, que también aspira a la gubernatura por el lado del PAN, se dedica a ‘tejer fino’ y más en corto, con elementos que considera fundamentales para su proyecto.



Nader estuvo el fin de semana en un evento social, en la CDMX, en el que alternó con varios “machuchones”, así como con algunos tamaulipecos que también fueron invitados.



¿Quién de los dos, “El Truco” o Nader, pasará la ‘aduana’ rumbo al 2022?. That’s the question.



En la agenda de esta semana que inicia, destaca el evento denominado “Foro Binacional para la Gestión Metropolitana. Visión”, a efectuarse en Nuevo Laredo los días 30 de noviembre y 1 de diciembre. La alcaldesa CARMEN LILIA CANTUROSAS fungirá como anfitriona de algunos Secretarios del gabinete presidencial que estarían convocados, así como autoridades de Laredo, Texas.



CONTRAFUEGO: Montón de ‘viudas’ y ‘huérfanos’ que dejó.

Hasta la próxima.