Martha Isabel Alvarado



Los ‘likes’ de la discordia



.-Maki Ortiz, como ‘alma en pena’

.-Ex alcaldesa, “guanga” en redes

.-Reynosa, cochinero ‘world class’

.-Olga Sosa ‘reniega’ de patrocinio



¡Pobre de CARMEN ARISTEGUI!. Y pensar que desde que dio inicio el gobierno de la llamada ‘Cuarta Transformación’ que encabeza ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, no la bajan de “chaira” en las ‘benditas redes sociales’.



En cierto modo, con el reportaje de “La Casa Blanca”, que realizó con su equipo de trabajo, Aristegui puso en aprietos al gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO, y no se diga a la entonces primera dama, la actriz ANGÉLICA RIVERA.



Ahora sí que al gobierno de EPN le salió “más caro el caldo que las albóndigas”, pues la explicación que salió a dar “La Gaviota” acerca de la residencia que presuntamente le ‘facilitó’ el constructor de origen reynosense JUAN ARMANDO HINOJOSA, tuvo efectos peores que el mismísimo reportaje.



El caso es que a la periodista Carmen Aristegui se le ‘etiquetó’, casi casi como ‘prosélita’ de López Obrador, y hasta la fecha no se ha podido sacudir ese ‘membrete’.



Aunque quizá le ayude un poco a lograrlo, el ‘descolón’ que el propio AMLO le propinó en su conferencia mañanera de ayer, a raíz del reportaje titulado “Sembrando Vida y la Fábrica de Chocolates”, firmado por TANIA GÓMEZ y SERGIO RINCÓN, difundido por el portal “Aristegui Noticias”.



“Proceso y Carmen Aristegui nunca han estado a favor de nuestro movimiento yo sostengo que son independientes, pero independientes del pueblo, que nunca se han involucrado nunca han hecho un periodismo en favor del pueblo”, dijo AMLO, con un dejo de molestia, toda vez que el trabajo periodístico en mención involucra a su hijo ANDRÉS MANUEL LÓPEZ BELTRÁN.



La propia Carmen Aristegui dio “acuse de recibo” al ‘descontón’ presidencial, diciendo:



“En Aristegui Noticias no estamos ni a favor ni en contra de su movimiento. Este espacio es simple y sencillamente eso, un espacio de periodistas”.



Y en plan más coloquial, comentó la periodista en su programa de radio: “¡Sereno, moreno. Lea el reportaje y luego platicamos”.



Se infiere que a AMLO le molestó que Aristegui y “Proceso”, al alimón, ‘balconearan’ que uno de sus retoños recibe beneficios de un programa gubernamental de la “4-T”.



¡Qué bárbaros!. Ni aguantan nada. ¿Se imaginan qué ocurriría con un reportaje de fondo sobre el ‘guachicol’?. ¡OMG!.



La que anda ‘como alma en pena’, deseando que ya se llegue la fecha de la encuesta de Morena, es la ex alcaldesa MAKI ORTIZ, tratando de hacer creer a todo mundo que hizo de Reynosa una ciudad ‘de clase mundial’, bandera con la cual realiza un ‘tour’ por el estado.



Aparte del patético cuadro de insalubridad que se aprecia en el hacinamiento de casi tres mil migrantes en la Plaza de la República, las calles del centro de Reynosa, en la parte posterior del libramiento “Luis Echeverría”, se aprecian totalmente destrozadas. ¿A eso llama Maki una ciudad ‘de clase mundial’?.



De las colonias populares, mejor ni hablamos. En las zonas bajas, con una lluvia de dos o tres horas tiene la gente para volver a inundarse, como en aquellos días en que Maki arrancaba su primer período al frente del Ayuntamiento local, en 2016. A lo cual habría que agregar, que tampoco cumplió su palabra de acabar con las balaceras.

La propia Maki Ortiz sabe que está lejos de obtener la candidatura de Morena al gobierno de Tamaulipas, plenamente consciente de que hay otros con mejor derecho que ella, formados en la fila.



Desesperada, la ex alcaldesa de Reynosa paga publicidad en redes sociales, presuntamente para ‘golpear’ a sus competidores de Morena, así como para incrementar su ‘popularidad’, propósito este último que no logra cuajar, ya que algunas de sus publicaciones apenas rebasan los 20 “likes”.



Por ejemplo, la de un saludo “con mucho cariño” que Maki mandó a sus seguidores a través de Instagram, desde la Heroica Matamoros, el cual apenas registró 22 “me gusta”. ¡Uff!.



Otra que corre el riesgo de que le crezca la nariz, por mentirosa, es la candidata perdedora de Morena a la alcaldía de Tampico, OLGA SOSA RUÍZ, por cuanto declara a la prensa que, el difuntito SERGIO CARMONA sólo le patrocinó la presentación del cantante JULIÓN ÁLVAREZ en su cierre de campaña. Cuando es del dominio público el ‘fondeo’ de su fallido proyecto.



CONTRAFUEGO: Capaz que vienen a ‘jalarle las patas’.

Hasta la próxima.