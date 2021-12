Puente peatonal y mantenimiento de carretera compromiso de Cesar Verástegui

Redacción InfoNorte

San Fernando.- “Cuenten con que vamos a trabajar en ello y en menos de 10 días vamos a empezar a hacerlo”, fueron las palabras con las que el secretario general de gobierno, César Augusto Verástegui Ostos se comprometió con la comunidad de pescadores de la playa La Carbonera, quienes le solicitaron mantenimiento para la carretera que lleva a este lugar y un puente peatonal que conecte con el acceso principal a este balneario.

Verástegui Ostos anunció durante una reunión con habitantes de esta zona, que en la próxima semana se iniciarán los trabajos de bacheo para la carretera. Para la construcción del puente aclaró que se tendrían que hacer algunos estudios para determinar qué materiales se usarían en la construcción de esta obra.

“También me han hablado mucho del puente que está en los terrenos federales, les aseguro que no pasan 10 días en los que se les pueda estar apoyando para la construcción de este puente; si no hay problema con la Comisión del Agua puede ser de concreto, si hubiese problema quizá lo haremos metálico, vamos a buscar el camino correcto y legal para poder construirlo”.

Los lugareños aplaudieron ante este anuncio, ya que tanto la carretera como el puente, son herramientas esenciales para el desarrollo de su trabajo.

Luego de agradecer a la alcaldesa Maybella Ramírez Saldívar por la invitación a realizar esta gira de trabajo de la que surgieron importantes compromisos, así como seguir sumando esfuerzos en beneficio de los sanfernandenses, el secretario general de gobierno se despidió de los pescadores no sin antes reiterarles que “estoy para servirles a ustedes y servirles bien”, concluyó.