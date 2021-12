Desde la Capital

Por J. Guadalupe Díaz Mtz.

Peligrosa ‘calma chicha’ en Morena.

* Exhiben a la inmaculada Maki.

* PAN convocatoria, antes del 15.

* Luce Zertuche su ‘experiencia’.

* EEUU cerrará puentes otra vez.

* Rodolfo, sin su baño de pueblo.

Cd. Victoria.- ‘Calma chicha’ dícese que es ese momento preciso en que todo parece luce con absoluta tranquilidad, después de la primera sacudida de un huracán.

Y esa ‘calma chicha’ es lo que precede, entonces, a lo que será una segunda avenida, con más fuerza, de ese meteoro.

En esa ‘calma chicha’ parece haber entrado Morena en Tamaulipas, a unos días de que el cupulero mayor decida por quien se inclina para que tome la estafeta guinda hacia la sucesión gubernamental en nuestro estado.

Todo marchaba viento en popa para los morenos, especialmente después de la aparente paliza que habían atizado al PAN- gobierno en los comicios del 5 de junio.

Vinieron luego las sospechas de que algo turbio se había manejado en las campañas y resultó que eran patrocinios de ‘empresarios’ nada recomendables.

Pero un huracán llamado ‘Carmonagate’ les pegó en plena cara con el asesinato del ‘empresario’ SERGIO CARMONA en Nuevo León, que devino en un salpicadero de estiércol que batallarán para lavarse.

Así han pasado ya más de 10 días y ha llegado la aparente calma.

Que no es otra cosa que estar en medio del huracán.

Huracán que les atacará en un par de semanas, justo cuando en Morena hayan destapado a quien proponen como sucesor de GARCIA CABEZA DE VACA.

La segunda avenida del huracán ‘Carmonagate’ está en manos de la Fiscalía de Nuevo León, donde preparan todo para dar un mazazo a Morena en Tamaulipas.

Tan simple como que no quieren que su estado se contamine con la 4T, pero ésa es otra historia.

En ese sentido, ¿ha notado, amable lector, que no ha aparecido un solo video del asesinato en pleno de San Pedro, zona donde existen decenas de negocios con cámaras de vigilancia?

¿Se ha difundido de qué calibre fueron los balazos que dieron a la cabeza del ‘Muñeco’ CARMONA?

¿Se ha fijado que más allá de los medios tamaulipecos, muy poca atención se ha dado al asunto?

De acuerdo con datos provenientes de regiolandia, la fiscalía prepara el caso para darlo a conocer en un par de semanas.

Las investigaciones incluyen no solo las revisiones de los videos en torno al asesinato.

También se tienen decenas de videos grabados en la residencia del ‘Muñeco’ CARMONA.

Videos que contienen muchas, muchas horas de escenas con los hermanos SERGIO y JULIO CARMONA ANGULO atendiendo a sus especialísimos invitados.

Por supuesto, dícese que existen muchos documentos donde los CARMONA ANGULO detallaban cuánto dinero, qué tipo de vehículos y la clase de compromisos que contraían los beneficiarios.

De eso, hasta hoy, nada se sabe.

Pero, ¿a poco se creerá que los SERGIO y JULIO entregaban las millonadas en efectivo y los vehículos blindados así nomás, a lo loco, sin que hubiera constancia de los compromisos contraídos?

Supónese que el golpazo a Morena será duro y a la cabeza. Veremos y diremos.

CHISMOGRAFIA: ‘El que se ríe es porque se lleva y el que se lleva se aguanta’, reza uno popular refrán popular mexicano que debe caer como anilo al dedo a la ex(¿)alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ DOMINGUEZ.

Y es que, luego de haber desperdigado estiércol a diestra y siniestra, señalando a sus rivales gobernadeables por sus nexos con los hermanos CARMONA ANGULO, resultab que MAKI no es tan inmaculada como su hijo MAKITO la suponía.

Y todo porque la guapa y puntillosa periodista MARTHA ISABEL ALVARADO publicó en su columna del pasado miércoles que la también exsenadora azul fue ‘invitada especial’ del ‘Muñeco’ CARMONA en su residencia de San Pedro.

En su defensa, MAKI aduce que solo estuvo como invitada, pero que ni siquiera le propusieron patrocinio económico.

Pero, digo, seguramente MAKI, como RODOLFO GONZALEZ VALDERRAMA, desconocía a qué se dedicaban los ‘empresarios’ a los que acudió a visitar en su finca de San Pedro. ¡¡Santa ingenuidad!!

Es probable, sí, que MAKI les haya rechazado los ofrecimientos económicos a los hermanos CARMONA.

Después de todo, que para eso tiene a los otros hermanos dinerosos, los CANTU BARRAGAN.

Lo cierto es que la publicación de MARTHA ISABEL ha de haber dolido hasta el alma a MAKI.

¿Seguirán MAKI y su MAKITO despotricando contra quienes consideran rivales en la lucha por la candidatura de Morena para gobernador?

Por otro lado, se extraña que el diputado machín, PEPITO BRAÑA MOJICA no haya salido a regañar a los cinco diputados que le hicieron grilla al pastor congresal ARMANDO ZERTUCHE el pasado martes.

Ya sabe usted que, para hacerle el juego al PAN- gobierno y con patrocinio económico desde la alcaldía de Madero, los diputados CASANDRA DE LOS SANTOS, LETICIA VARGAS, NAELY LARA, NANCY RUIZ y JESUS SUAREZ MATA se ‘enfermaron’ con la billetiza que les hizo llegar el alcalde ADRIAN OSEGUERA y dejaron en desventaja la bancada de Morena en el Congreso local.

Esta vez el berrinche del machín BRAÑA MOJICA no llegó a tanto, como hace semanas despotricó contra sus homólogas LETICIA SANCHEZ y LIDYA MARTINEZ, quienes simplemente abandonaron la bancada mayoritaria para irse a la del PAN.

No vaya a ser que lo$ cañona$o$ maderenses hicieron mella en la dignidad del machín PEPITO BRAÑA.

En ese sentido, ‘cero y van dos’ las exhibidas que la borregada de Morena en el Congreso local dan a su pastor ZERTUCHE ZUANI.

Y es que en ambos casos arriba relatados, sorprendieron a ARMANDO casi iniciando la sesión.

De ese tamaño es la ‘experiencia’ que ZERTUCHE ZUANI obtuvo como diputado federal que fue en la pasada legislatura federal.

Por cierto, de ser cierta la versión de que ARMANDO trasquilaba las ‘aportaciones’ que desde San Pedro se hacían llegar por parte de los ‘empresarios’ CARMONA ANGULO a los 18 diputados de Morena en el congreso local, si ZERTUCHE ZUANI tiene algo de dignidad, ya debiera conocerse su separación para ese cargo.

Y es que, dicen las malas lenguas de la gente buena que si los CARMONA enviaban $70 mil mensuales a cada uno, en realidad seles entregaban solo $50.

Estaba buena la rasurada, ¿no?

Por cierto, ¿a poco una de las camionetas blindadas proporcionadas por los CARMONA ANGULO fue la que ocasionó el berrinchazo de la diputada CASANDRA DE LOS SANTOS cuando la exhibieron?

En otro tema, quién sabe a qué clase de estúpidos piensa el ‘científico’ LOPEZ GATO-EL que dirige sus discursos cada vez menos confiables.

Ahora sale con que con la nueva variante del Covid19, denominado Omicrón, ‘se está exagerando’.

Sin olvidar que el mismo imbécil GATO-EL advirtió que el tope máximo de mortalidad con el original Covid19 apenas llegaría a 60 mil decesos.

Hoy, los números oficiales hablan de casi 300 mil mexicanos muertos por esa pandemia, aunque los números reales ya rondan los 600 mil.

¿En manos de quién están las estrategias sanitarias?

En otro orden de ideas, ya sabe usted que los consejos que el merolico emite desde su púlpito son para sus rivales y no para su gente.

Es el caso de aquel eructo de que ‘el que nada debe , nada teme’ que su virtual próxima gobernadora del Banco de México, VICTORIA RODRIGUEZ CEJA parece no haber escuchado.

Y es que, dado que su currícula es pinchísima y no cubre requisitos básicos para aquel encargo, se decidió que los portales oficiales en que se daba a conocer su palmarés burocrático fuera borrado o, por lo menos, bloqueado. ¿Pos a qué le temen?

¿O acaso es un tema de seguridad nacional?

En cambio, nada mal le va al alcalde capitalino, LALO GATTAS cuando en un sondeo entre alcaldes de todo el país aparece en el lugar 17 como uno de los mejor calificados por percepción ciudadana de confianza.

Finalmente, con ese Poder que tiene como mayordomo estatal del PAN, ‘El Cacharro’ RENE CANTU GALVAN ya aclaró que la candidatura azul para gobernador se definirá en Tamaulipas, no en el exDF.

Con la claridad expresiva que le caracteriza, ‘El Cacharro’ apuntó, además, que la idea es tener un candidato de unidad y que será el CDE quien defina el método de selección.

Claridoso, dice: “Es designación. Ahí está la unidad, votar a favor de la designación es el método y ahí está la madurez de los panistas del Consejo. Solo se les notifica a ellos y yo tengo la facultad para hacerlo en su totalidad la convocatoria”. Ni Cantinflas.

Eso sí, al parecer ya le dijeron que dijera que antes del 15 de este diciembre estará lista la famosa convocatoria “y luego se revisarán los tiempos para la designación”.

Por hoy es todo. Mañana será otro día.

P.D.- Ya se sabe que el pastor senatorial RICARDO MONREAL ‘no tuvo tiempo’ del legar al zócalo del exDF para el AMLOfest.

Pero, resulta que por coincidencia, RODOLFO GONZAEZ VALDERRAMA tampoco se dio el famoso baño de pueblo.

Prefirió observar el evento desde un comodísimo balcón del restorán fifí en el Gran Hotel, frente a la gran plancha de cemento.

Eso sí, con vistoso saco color vino. Muy claro, por cierto.

Sale …y vale.

P.D.II.- Tómelo con todas las reservas del caso, pero en la frontera sur de EEUU, el Valle de Texas pues, circula la versión de que el gobierno gringo podría volver a cerrar sus puentes de cruce con México.

Ello, ante la amenaza del Omicron y por la postura irresponsable del gobierno mexicano ante esa nueva amenaza.

¡¡Abur!!