Lety Salazar invita a matamorenses a reunión de Todos por Tamaulipas

Redacción InfoNorte

La exalcaldesa de Matamoros Norma Leticia Salazar Vázquez, informó que mañana sábado 04 de diciembre, el Colectivo Todos por Tamaulipas (TXT), estará en dicha ciudad a partir de las 12:00 horas en el salón Buen Hogar, en donde estará como invitado César Augusto Verástegui Ostos, quien ha sido propuesto por miles de ciudadanos para que lidere las causas de todos los tamaulipecos.

En el marco de una gira por diversos medios de comunicación radiofónica, Lety Salazar invitó a los matamorenses para que asistan a este evento y conozcan la oferta que realiza TXT, la cual tiene como eje rector la unidad y la suma de todos sin importar las ideologías políticas o sociales.

“Súmense esta agrupación y verán que aquí cabemos todos y que es por el bien de Tamaulipas y principalmente por el bien de Matamoros; aquí se trata de sumar a todos”, dijo.

Señaló que desde la agrupación TXT se esta accionado para trabajar con para y por los tamaulipecos y que para ello se requiere hacerlo con sensibilidad para empezar a escuchar lo que la gente realmente quiere para fortalecer su confianza.

Durante la entrevista, la exalcaldesa destacó que en los eventos que ha realizado TXT a lo largo y ancho de Tamaulipas ha destacado la pluralidad entre los diversos oradores, que han ido desde un líder obrero, amas de casa, líderes políticos, empresarios y representantes de la sociedad civil; Matamoros no será la excepción “porque aquí se trata de ir sumando y evitar protagonismos”, mencionó.

En este contexto, al exponer los motivos por los que decidió sumarse a TXT, Leticia Salazar Vázquez destacó que leerá de acuerdo con los fundamentos del colectivo porque aglutina a personajes que profesan diferentes ideologías, que se han unido pensando en lo que es lo mejor para el estado.

“Cuando escuché de este proyecto decidí a entrarle porque a pesar de que en cinco años no estuve participando públicamente, sí estaba colaborando y ayudando a la gente de Matamoros y por ellos decidí tomar acción porque al final del día hay mucha necesidad en la ciudad, aquí -en TXT- se dejan fuera los colores porque en primer lugar está Tamaulipas, Matamoros y las necesidades de la gente”.

Añadió que su papel dentro de TXT es como una ciudadana más que está dispuesta a sumar, a aportar sus propuestas y hacer lo que se requiera para que las condiciones de los tamaulipecos sean mejores cada día, y reiteró “aquí no se trata de colores, aquí no se trata de partidos, yo hace tiempo que usaba mucho un color hoy no lo veo así, hoy veo que cabemos todos, hoy podemos sumar todos, tenemos que dejar atrás el tema de divisiones, de solamente criticar y señalar. Si no nos activamos, si no contribuimos si no aportamos no somos parte de eso”, señaló.

“Yo creo en Todos por Tamaulipas, por eso me sumé, la gente que me conoce sabe que trabajamos duro, que soy una mujer que trabaja en el campo, que me gusta estar con la gente, que me gusta andar a las colonias, de resultados. Lo analicé en su momento durante mucho tiempo no fue fácil para mí regresar a la vida pública pero la verdad es que cuando me senté y empecé a arrastrar el lápiz vi que en TXT había apertura y que ahí respetaban todas las formas distintas de pensar, que no había simulación”.

Para concluir, les recordó a los matamorenses que para acudir a la reunión que TXT llevará a cabo este sábado no se necesita invitación, “ahí los esperamos a todos”.