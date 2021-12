Martha Isabel Alvarado



La mal pagadora

.-Con Lily Téllez, AMLO tuvo “mala puntería”

.-Mucho ojo con las traiciones de Maki Ortiz

.-Susana Prieto, ‘vocifera’ contra “la Cuarta”

.-Fernández Noroña ‘chambelán’ de abogada



No es por intrigar, pero de algún modo Morena tiene ‘mala suerte’ con las mujeres, o con algunas de ellas. Caso concreto, el de la Senadora por el estado de Sonora MARÍA DEL CARMEN LILY TÉLLEZ GARCÍA, mejor conocida como “Lily Téllez”, quien le debe a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR el escaño que disfruta en el Senado, y hoy por hoy se ha vuelto su crítica más feroz.



Parece que fue ayer, cuando en 2018, en su campaña presidencial, AMLO llevó ‘de la mano’ a la ex conductora de programas de TV Azteca para que compitiera para Senadora, como compañera de fórmula del ahora gobernador de aquel estado, ALFONSO DURAZO.



Jamás habría imaginado AMLO, suponemos, que Lily Téllez “se le voltearía” de tan fea manera, al grado de tornarse en su enemiga.



Y todavía se ufana la hoy integrante de la bancada del PAN en el Senado, de que sus intervenciones en tribuna tienen más eco que las de otros compañeros suyos que están más preparados, algunos de ellos abogados, lo cual atribuye a que ella utiliza un lenguaje más sencillo, “que le llega al pueblo”. ¿No será que los otros no son tan protagónicos, precisamente porque tiene más formación?.



Incluso se atreve Lily Téllez, como lo hizo la semana pasada en el programa de CIRO GÓMEZ LEYVA, a arremeter contra personas cercanas a AMLO, como su ex colaboradora en el gobierno del ex DF, doña BERTHA LUJÁN URANGA, actual presidenta del Consejo Nacional de Morena.



A través de los micrófonos del programa “Por la mañana”, la Senadora Lily Téllez, hoy integrante de la bancada del PAN, pidió que sea citada la Secretaria del Trabajo del gobierno de la “4-T”, LUISA MARÍA ALCALDE, a fin de que explique qué tipo de relación tiene su señora madre con GASTÓN ARRIAGA LACORTE, con quien aparece abrazada en algunas fotos.



Lo anterior, luego de que Arriaga Lacorte, colaborador cercano del alcalde de Ciudad Madero, ADRIÁN OSEGUERA KERNIÓN, apareciera en un video gritando ‘vivas’ a un grupo delictivo.



Así las cosas, más vale que, en la antesala de la designación del abanderado de Morena a la gubernatura de Tamaulipas, “Ya Saben Quién” le piense dos veces, respecto a toda “una profesional de la mentira”, como es la ex alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ. No sea que en vez de una “Lily”, tenga que lidiar con dos.



La ex alcaldesa de Reynosa, llegó a la Cámara de Diputados y posteriormente al Senado de la República, gracias al ahora gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, su entonces compañero de fórmula, al que acabó traicionando. Los motivos de tanto encono, sólo ellos lo saben.



Otra que le debe a Morena, y de algún modo a AMLO, ser diputada federal, pero también le da por ‘vociferar’ de vez en cuando contra la “4-T”, es la abogada SUSANA PRIETO TERRAZAS, quien puso patas pa’ arriba a Matamoros en 2019, al propiciar estallamientos de huelga en 45 maquiladoras, ‘azuzando’ a los obreros por un bono de 32 mil pesos y un aumento salarial del 20 por ciento.



¿Lo recuerdan?. En aquellos ayeres, la Secretaria del Trabajo del gobierno de la “4-T”, LUISA MARÍA ALCALDE LUJÁN, hizo gracioso mutis, ante las demandas de los patrones, para que tomara cartas en el asunto. Quizá por no afectar los intereses de su papá, el abogado laboralista ARTURO ALCALDE JUSTINIANI, que supuestamente andaba metido en ese ‘baile’ con Susana Prieto.



Esta última, por cierto, está anunciando su retorno a Tamaulipas.

Según lo ha anunciado en redes sociales la propia Susana Prieto, ella tiene contemplado visitar Matamoros el 9 de enero de 2022, mismo día en que estaría en Reynosa, de acuerdo a su agenda tentativa.



Como si fuera la gran cosa, la abogada Prieto Terrazas, anuncia que vendría a Tamaulipas, en esta gira que se extendería a Victoria, Ciudad Madero y otros municipios del estado, ‘del brazo’ de su compañero diputado GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA, quien, por cierto, en mayo de 2020 publicó en redes sociales un video en el que aparece diciendo: “El compañero López Obrador es un pendejo”.



La ‘novedad’ que trae entre manos, presuntamente, Susana Prieto, es crear un Partido Político, vinculado al Movimiento “20-32”. Y hasta se da el lujo de gritar a voz en cuello, en los videos que sube a su cuenta de Facebook, “si no nos quieren en la Cuarta, nos vamos a la Quinta”, con un dejo intimidatorio. ¿Ven por qué decimos que Morena tiene mala suerte con las mujeres?. Aunque no con todas, nomás con las malagradecidas.



Finalmente anotaremos, que la FTR cumplió este 2021, con el tradicional almuerzo que a manera de posada navideña ofrece a representantes de los medios de comunicación, adicionado con regalos de buena calidad. El líder de esa organización, REYNALDO GARZA ELIZONDO, es de los pocos que dispensan ese tipo de atenciones a la prensa. Y no de ahora, ya son 18 años.



CONTRAFUEGO: Quien traiciona una vez, traiciona siempre.

Hasta la próxima.