Marco Antonio Vázquez Villanueva

La cartita al señor Claus…

Usted me ve aquí muy serio y todo, pero también le hago cartitas al señor Claus.

Le pido pocas cosas, un México libre de políticos rateros, de la transa y la prostitución política donde cada uno jala a conveniencia ya que hasta el bacheo de calles se guía por intereses particulares y no por las necesidades de un pueblo, de una ciudad.

Alguna vez, también le pedí para ca municipio de Tamaulipas, en especial para Ciudad Victoria, un presidente municipal honesto y que genere confianza, que tuviera la suficiente capacidad de gestión y trabajo para que todos podamos vivir sin basura en las calles, sin problemas de baches, con suficiente agua potable, alumbrado público, sin fugas de drenaje, más que eso, que contara con el suficiente respaldo popular para hacer los programas de gobierno juntos.

También he sido conformista, lo confieso, en la cartita al señor Claus alguna vez, por ejemplo, me limite a pedir que la gente trabajará al lado de las autoridades, no como una comparsa o porra ciega como ocurre en algunos casos, no, sino como verdaderos vigilantes del quehacer público, capaces de festinar lo bueno e igual de criticar y echar abajo pronto cualquier proyecto o mal gobierno, para que no nos pasará lo que el trienio pasado.

Y ni se diga de la cantidad de veces que he solicitado buenos Diputados, gobernadores, un presidente de la República que vea por el interés de todos y no de un grupo político por más amplio que este sea.

En fin, todo esto se lo traigo a colación porque ahora se busca un gobernador, el próximo año entraremos en el periodo de elecciones y lo ideal es no quedarnos con la cartita al Señor Claus que ya ve poco ha cumplido, es decir, ya nos toca ayudarle, elegir al mejor candidato, sobre todo, elegir bien.

No, no hay un aspirante perfecto, todos tienen sus cosas buenas, malas y peores, pero también este seguro que uno nos conviene más que el resto y eso es lo que hay que ir buscando y no con la cartita al señor Claus, no, ahora si se trata de participar, de trabajar mucho que el futuro de nuestras hijas e hijos así lo exige…

Peor aún, de lejos y cerca vemos que también están los nefastos que buscan ser los mandamases cuando sus actos nos los dibujan tal cual son, andan promoviéndose al costo de lo que sea, destrozando a los de su propio partido, mintiendo con tal de llegar, de ellos ojalá que Dios nos libre.

De verdad, usted no pida tanto en su cartita al Señor Claus, solo vaya y promueva a quien le de confianza, olvide los partidos que abandera ya que todos nos han quedado mal, como elegir es sencillo, la historia, la lealtad, el compromiso y su forma de solicitar el voto deben guiarlo.

BUSCA UAT DEFINIR RETOS DE ENFERMERIA EN TIEMPOS DE COVID… La Facultad de Enfermería Victoria (FEV) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realizó, a través de la plataforma Microsoft Teams, el Ciclo de Conferencias Internacionales “Retos de la enfermería: más allá de la pandemia del COVID-19”, que se desarrolló con el propósito de reflexionar y analizar las perspectivas de esta profesión para los próximos años.

La bienvenida al evento correspondió a la Dra. Laura Roxana de los Reyes Nieto, Directora de la Facultad de Enfermería Victoria, quien refirió que el ciclo de ponencias se realiza en el marco conmemorativo del 65 aniversario de la fundación de la FEV, por lo que se han organizado una serie de actividades que tienen como propósito actualizar a los estudiantes y docentes en temas especializados de la enfermería.

En la primera de las conferencias, la Dra. Gabriela Maldonado Muñiz, Presidenta del Consejo Mexicano de Certificación de Enfermería (COMCE), dictó el tema: “Liderazgo y trabajo en equipo”. La ponente resaltó que esos dos elementos son fundamentales en el ejercicio profesional, y que en esta situación de pandemia representa mayor importancia para el campo de la enfermería; explicó que el liderazgo es un proceso de persuasión o de ejemplo, por medio del cual un individuo induce a un grupo a alcanzar objetivos planteados.

Definió también las habilidades que se deben de tener para ser líder, como: flexibilidad, adaptación a los cambios, capacidad de persuasión, sabiduría, juego de roles, coraje, buena formación profesional y permanecer en mejora continua.

Señaló que, para lograr ese propósito, uno de los factores más importantes es ser innovadores en el trabajo y en la manera de hacer mejor las actividades diarias.

El evento contó con la participación de ponentes de Colombia, Brasil, España y México, y estuvo dirigido a maestros y estudiantes de este plantel universitario.

Posteriormente, se desarrolló la ponencia: “Estrategias para mejorar la salud mental de los profesionales de la enfermería ante la pandemia de COVID-19”, que dictó la Dra.Claudia Marcela Velásquez Jiménez, de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales de Colombia.

Asimismo, el Dr. Vagner Ferreira do Nascimento, de la Universidad del Estado de Mato Grosso, de Brasil, expuso el tema: “Perspectivas de la investigación en enfermería en el 2030”; y el Dr. José Ramón Martínez Riera, de la Universidad de Alicante, España, impartió la ponencia: “Retos y desafíos en el primer nivel de atención ante la pandemia COVID-19”.

