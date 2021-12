Marco Antonio Vázquez Villanueva

Una fábrica de pobres…

Da la impresión de que le sobra el presupuesto al gobierno federal, que dice trabaja para los desvalidos y que finge querer más a los que menos tienen, al grado de que ha puesto en marcha una fábrica de pobres que viene disfrazada de otro gasolinazo.

Por lo pronto, y nomás como ensayo, se ha retirado parte de un subsidio que mantiene a más de 22 pesos el litro de gasolina y, a partir de enero, subirá otro siete u ocho por ciento al aumentar el impuesto especial a las mismas.

Claro, el gas, petróleo, diésel, no olvide la electricidad y menos el agua también sufrirán los mismos aumentos, o ajustes, como ahora les dicen.

Acertó la jodencia se asoma a no muy largo plazo ya que los precios de los productos de la canasta básica se van a disparar, a la inflación récord de más del siete por ciento para este 2021, la más alta en los últimos 20 años, agregue la que registraremos a partir de enero.

Que le recomiendo, pues ahorre lo que pueda de sus aguinaldos, tandas y bonos porque el aumento a la gasolina, como siempre, pegará a los más pobres que verán subir los precios del huevo, leche, carne, tortillas, tomate, aguacate, en general de toda la canasta básica, con las consecuencias desastrosas para los más necesitados, digo, no pensará que los empresarios se sacrificarán, ellos pretenderán disfrutar su mismo ritmo de vida por lo que tendrán que recuperar los costos de operación aumentando el precio de lo que vendan o los servicios que presten.

Y no, tampoco tenga esperanzas de los políticos que ofrecieron bajar el precio de la gasolina van a cumplir, ellos no sufren, e incluso ya los escucho decir tontamente o para jugarnos el dedo en la boca que los pobres no tienen carro y no les afecta que suba la gasolina.

El golpe será severo a la economía de todos nosotros, ya verá que para marzo el panorama económico estará más oscuro que hoy, lo peligroso es que se empobrezcan más nuestros pobres porque en automático significa que habrá más mano de obra para la delincuencia, más jóvenes en la calle ya que sus padres no podrán pagarles los estudios y sí, más personas obligadas a delinquir porque no tienen dinero para darle de comer a sus hijos o curarlos de alguna enfermedad por leve que sea.

Solo resta decir que el gasolinazo será criminal porque no se trata más que de una nueva fábrica de pobres y nadie puede dudar que la pobreza es la madre de todas nuestras desgracias, de la inseguridad, la violencia, delincuencia.

PARA EL DÍA DE LOS INOCENTES… La impugnación que hace Maky Ortiz del proceso interno de Morena es una fea broma, no procederá ni afectará en lo mínimo a ese partido, su dolor huele a ambición, a veces a traición y siempre a dólares.

Con todo y eso será interesante conocer que harán los Tribunales al respecto, primero porque es un asunto meramente interno, de Morena, luego porque no son tiempos de impugnar la paridad ya que no hay candidatos registrados, de ello puede seguir que no puede impugnar una candidatura que no existe y, al final, porque los partidos están exhibiendo todas las leyes electorales habidas y por haber, todavía no llegan ni a la firma de coaliciones o las precampañas y resulta que una persona se duele de que no la dejaron participar, vaya lio, más ético y moral que legal, pero lío al fin…

HABRÁ SORPRESAS… en el grupo de César Verástegui hay optimismo después de la noticia que acaban de recibir, en enero, en un evento publico y multitudinario, un exalcalde priísta de la capital de Tamaulipas y un grupo de seguidores de Morena se van a pronunciar a favor de su casi candidato.

Y mientras todo eso sucede no pierden el tiempo, cada día aparece uno de sus representantes para cantar las bondades de El Truco, ahora le tocó a Alejandro Guevara Cobos, tres veces Diputado federal por el PRI, quien dijo que el oriundo de Xicoténcatl, Tamaulipas, es el liderazgo que necesita y requiere el Estado…

PLANTEA UAT LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN REGIONAL… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a través de la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV), impulsa el Laboratorio de Estudios Regionales, cuyo proyecto responde a las tendencias nacionales de poner al servicio de las comunidades el resultado de la investigación y desarrollo de innovaciones.

Al respecto, el profesor investigador de la FCAV, Dr. Francisco García Fernández, refirió que esta propuesta responde a la necesidad de formar estructuras mucho más flexibles que se denominan laboratorios.

“Según el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYT) los laboratorios son unidades de investigación especializada para el desarrollo científico y la innovación en temas fundamentales. Las funciones son la investigación, formación de recursos humanos y prestación de servicios”, asentó.

Indicó que es una tendencia nacional que en los últimos cuatro años se ha potenciado siendo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) quien tiene un liderazgo en este tipo de laboratorios.

Dijo que este tipo de proyectos promueven y se asocian con otros laboratorios o unidades de investigación o grupos de investigadores que permite desarrollar las redes especializadas.

Explicó que la misión del Laboratorio de Estudios Regionales sería realizar investigación en el área económica-administrativa para producir información con un enfoque regional, que permita orientar la toma de decisiones tanto en el sector público como en el sector privado y trasformar la investigación científica en esta área en un referente importante.

“Los objetivos son cuatro, desarrollar la investigación de frontera en esta área, ciencia básica y ciencia aplicada, divulgar la ciencia regional, vincularnos más estrechamente con el sector privado y gobierno, así como contribuir a la solución de los problemas locales y regionales. Además de contribuir a la formación de recursos”, apuntó.

Como ejemplo del tipo de trabajos que se desarrollarán a través de este nuevo proyecto, refirió que el CONACYT aprobó recientemente un estudio cuyo propósito es enseñar a grupos vulnerables a cocinar productos a base de pescado.

Explicó que este proyecto, que se realiza con la Universidad del Mar, está dirigido a crear mercados y a enseñar a consumir pescado restructurado en grupos de población de bajos ingresos, para que tengan acceso a productos de más calidad.

“Que hagan chorizo, albóndigas, y otros productos, nosotros vamos a crear los mercados para que los grupos puedan interesarse en consumir este tipo de tecnología alimentaria”, puntualizó.

