Martha Isabel Alvarado



El Ausente



.-En Morena, un ‘registro’ de última hora

.-Enrique Torres, ‘chamaqueó’ a “Rojitas”

.-‘Makito’, el rezagado de la fiesta guinda

.-Erasmo Glz obligado a ‘devolver la copa’



A la ‘fiesta’ de Morena efectuada el domingo en Ciudad Victoria, con motivo del registro de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA como candidato a la gubernatura, se sumaron los alcaldes emanados de esa denominación política, excepto uno: el de Reynosa.



Es decir que, al evento masivo posterior al registro de Villarreal Anaya ante el IETAM, acudieron: CARMEN LILIA CANTUROSAS de Nuevo Laredo, ARMANDO MARTÍNEZ de Altamira, MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ de Matamoros y NATALY GARCÍA de Díaz Ordaz.



Así como: HÉCTOR VILLEGAS “El Calabazo” de Río Bravo, EDUARDO GATTÁS de Ciudad Victoria, y ADRIÁN OSEGUERA KERNION de Altamira. Así como la Senadora LUPITA COVARRUBIAS, a la que poco se le ve públicamente.



Pero del alcalde de Reynosa, CARLOS PEÑA ORTÍZ, ni sus luces.



Seguramente su mamá, la ex alcaldesa MAKI ORTIZ aún está inmersa haciendo cálculos políticos, decidiendo si se va “con melón o con sandía”, y mientras tanto, ‘inmoviliza’ a su retoño, para no “dar color”.



Habrá que ver cuánto tiempo le da el dirigente nacional de Morena, MARIO DELGADO a los devaneos de “Makito”, más allá de que su señora madre decida apoyar la causa de Morena, o negociar su adhesión al bando contrario, cuyo candidato CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, la ha catalogado públicamente de “amiga”, en más de una ocasión.

Ya que hablamos de Morena, según ha trascendido, el Senador suplente ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN tenía un ‘acuerdo’ con la dirigencia estatal de ese Partido, el cual le abriría el camino para registrarse ante el IETAM, unos cuantos minutos antes de las 12:00 de la medianoche del domingo.



Incluso se sabe, que Rojas mandó su documentación a la dirigencia de Morena, en tiempo y forma, para concretar su propósito.



Y nada que, a la mera hora, el dirigente estatal de Morena, ENRIQUE TORRES MENDOZA, le metió “truco” a ALEJANDRO ROJAS, entregando su propia papelería a la Oficialía de Partes del IETAM, el cual determinó analizarla y resolver el viernes próximo su solicitud.



Como es sabido, el período estatutario de don Enrique Torres expiró el año pasado, pero debido a la pandemia no se realizó en el plazo indicado el proceso para su relevo.



Durante la jornada de ayer, “Rojitas” publicó un video en redes sociales, quejándose amargamente de Américo Villarreal, por el hecho de que no lo ha incluido a él en su proyecto por la gubernatura, y tampoco a HÉCTOR GARZA, El Guasón.



Ya encarrerado, “Rojitas” le ‘reprocha’ a Villarreal Anaya que no haya sumado al alcalde de Reynosa, CARLOS PEÑA, ni a su señora madre, MAKI ORTÍZ. Obviamente, son ‘patadas de ahogado’.



El que sí acudió a pasar lista de presente en el registro de Américo Villarreal, fue el ex súper delegado de los programas sociales, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL quien, dicho sea de paso, también ‘soñaba’ con ser candidato a gobernador, de la mano de su ‘padrino’, el ahora ex coordinador de los programas sociales a nivel nacional, GABRIEL GARCÍA, quien “cayó de la gracia” de AMLO en 2021.



Siguiendo con personajes vinculados a Morena, hay quienes opinan que se había tardado la diputada local plurinominal ÚRSULA PATRICIA SALAZAR MOJICA, en que le ‘brotara’ algo como lo que se escucha en el audio que ha trascendido a nivel nacional, en el que ella presuntamente pide “moches” a un empresario.



Dícese que, al esposo de Úrsula Patricia, JUAN DIONISIO CRUZ GUERRERO, le encantan los “negocios”. Para más señas, este señor es suplente del diputado federal del distrito 07, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, afamado como operador político-financiero del finado empresario SERGIO CARMONA. Así que ya sabrán.



Vaya ‘desafío’ que enfrenta Erasmo González, de tener que ayudar a Úrsula Patricia a salir del ‘atolladero’ en que la metió el audio ‘filtrado’ a los medios y redes sociales.



Ni más ni menos, porque gracias a la recomendación de la difunta madre de la hoy coordinadora de los diputados locales de Morena, doña ÚRSULA MOJICA OBRADOR, fallecida en julio de 2020 a consecuencia del Covid, fue que Erasmo logró encumbrarse como presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. De no ser por la extinta prima de AMLO, probablemente González Robledo sería un diputado del montón.



CONTRAFUEGO: Le dicen “el gato”, porque siempre cae parado.

Hasta la próxima.