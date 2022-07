Martha Isabel Alvarado

¿Quién lo grabó?

.-Hijo del Auditor Superior ‘pillado’ cabildeando

.-Luis Espino, ya hasta se andaba “reeligiendo”

.-Movimiento Ciudadano ‘reniega’ de candidato

.-Reportera, ‘se sacó la espina’ en la mañanera

Con la novedad, que acá en Tamaulipas resultó un émulo de “Alito”, el dirigente nacional del PRI, que a últimas fechas ha sido ‘balconeado’ por la gobernadora de Campeche, LAYDA SANSORES, surgida de las filas de Morena, con audios muy ‘comprometedores’.

En el caso del dirigente Priista, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, dado el tamaño de las barbaridades que le escucha decir en los audios, contra políticos, empresarios y hasta periodistas…ya hubo quién salió a desmentirlo.

Ese fue “El Teacher”, JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA, periodista de dilatada trayectoria, de quien “Alito” dice que es su “brother”, y que en caso de que no jalara lo doblegaría a “ver…zos”. A lo que el comunicador respondió: “Es un cobarde; adjunto los mensajes que por meses me ha mandado y he ignorado”.

Lo dice la Biblia, en el libro de “Proverbios”: “El que guarda su boca, guarda su alma; pero el que mucho abre sus labios acaba en desastre”.

Precisamente eso, todo un desastre, fue el que armó el jovenazo LUIS ALEJANDRO ESPINO ACOSTA, que en 2021 fue candidato de Movimiento Ciudadano a la diputación local del distrito 04 con cabecera en Reynosa.

Para más señas, Luis Alejandro es hijo del Auditor Superior del Estado, JORGE ESPINO ASCANIO, quien por cierto sale a relucir en dichos audios, que andan circulando en forma generalizada.

El medio de comunicación digital “Sin Embargo”, dio a conocer el citado material, en el que se escucha la supuesta voz de Luis Alejandro Espino, diciendo que está listo para relevar al alcalde virtual de Reynosa, CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, quien desde el 24 de mayo pasado se encuentra ausente del cargo.

Según se escucha en las grabaciones, Espino Acosta asegura que tiene todo el apoyo del gobierno estatal, y que lo único que necesita es que su nombre aparezca en una terna, “de forma muy natural”.

“La cosa es esta: van a tumbar a Carlos en estos días, y si se ocupa hay un quórum, ya estoy trabajando en eso con algunos regidores. Pero necesitamos que los regidores aprueben la terna. Están a favor los del Verde, PRI y PES y obviamente tú, que eres de Morena”, le dice Luis Alejandro al regidor a quien plantea su ‘estrategia’.

“Te soy claro y directo: cinco millones de pesos para ti. Quedando yo como alcalde obviamente que se cumple el compromiso, para el resto de lo que dure la administración y obviamente, para poder repetir”, agrega, refiriéndose a su postulación en la elección del 2024.

“Eso lo estoy cabildeando acá en Victoria, yo estoy en la terna, pero es una terna que aún no está decidida. Por eso lo más importante ahorita es que aparezca mi nombre”, recalca.

Pero he aquí lo más interesante del asunto:

“¿Si sabes quién soy yo, verdad?. ¿Si sabes quién es mi papá?”, pregunta Luis Alejandro a su interlocutor, y en esa parte, confirma que se trata del Auditor Superior del Estado. “Obviamente, mi papá está interesado en que yo sea el presidente”, afirma.

Qué pena que este jovenazo, teniendo un Doctorado, como lo refiere en los audios, no haya aprendido a cuidar lo que habla. Nadie le enseñó lo que es la prudencia, por lo visto.

El “alambreo” telefónico ha existido, desde que el mundo es mundo.

Así estaría el ‘apretón’ que le dieron a este chamaco, que terminó publicando un video en el que dice: “Me deslindo del gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA”.

Por su parte, la dirigencia estatal del Partido Movimiento Ciudadano, ante el escándalo mediático generado por estos audios, emitió un ‘enérgico’ comunicado, desmarcándose de Luis Espino Acosta.

“El Lic. Luis Espino no es militante ni miembro adherente de nuestra organización política, no ostenta cargo o nombramiento alguno, en el 2021 participó como candidato externo”, se lee en el documento.

La mera verdad, tampoco deberían darse tantos “golpes de pecho” los del MC, considerando que su actual dirigente nacional, DANTE DELGADO, estuvo preso en 1994, acusado del desvío de 450 millones de pesos. Aunque a la postre resultó absuelto por las autoridades.

Finalmente anotaremos que, en la conferencia mañanera de ayer, la compañera reportera REYNA HAYDEÉ RAMÍREZ, “le puso música a la fiesta”, y no precisamente con canciones de CHICO CHÉ. Esto fue lo que dijo, dirigiéndose al presidente LÓPEZ OBRADOR.

“Usted aquí ha denostado, ha estigmatizado periodistas. Casi todos los días se dedica a eso. Usted prefiere las alabanzas, disculpe que se lo diga, se las ponen ‘pechitas’ para que las batee de jonrón”, expresó con todas sus letras la comunicadora, refiriéndose al tipo de preguntas que campean en las mañaneras. ¿Será?.

CONTRAFUEGO: Un Doctorado, no quita lo tarado.

Hasta la próxima.