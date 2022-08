Martha Isabel Alvarado



‘No hay publicidad mala’



.-En Reynosa, hay “Makito”…pero no pa’ todos

.-PAN inconforme con resolutivo del TRIELTAM

.-Ricardo Mejía, en las ‘benditas’ redes sociales

.-Bailes de Marlene Cañas, encienden ‘pasiones’



Ahora que AMLO ha ‘decretado’ la aplicación de la “pobreza franciscana” en su gobierno, veremos cuántos de los funcionarios de su equipo sobreviven al ‘escrutinio’ sobre su estilo de vida.



Hace apenas algunos días, al que por largos años ha sido hombre de confianza de López Obrador: CÉSAR YÁÑEZ, le fue levantado el ‘castigo’ y concedido una nueva encomienda en la Secretaria de Gobernación, al lado de su titular, ADÁN AGUSTO LÓPEZ.



Lo anterior, luego de aquella fastuosa boda que en octubre de 2018 protagonizaron YÁÑEZ CENTENO y DULCE SILVA, empresaria de origen poblano vinculada al ramo de los Bienes Raíces.



Otro que ‘cayó de la gracia’ de AMLO, precisamente por celebrar su boda a todo lujo, fue el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, SANTIAGO NIETO CASTILLO, quien casó con CARLA HUMPHREY en Antigua, Guatemala, en noviembre de 2021.



Aunque luego surgieron versiones de que al “Apóstol Santiago” no lo ‘corrieron’ por la boda, sino por las supuestas ‘travesuras’ que andaban haciendo sus cuñados, con determinada información que nada tenía que hacer en sus manos, lo cual llegó a oídos del presidente, y allí fue donde “la puerca torció el rabo”.



Ahora se sabe, que otro funcionario al que AMLO estaría considerando darle una oportunidad de buscar una gubernatura, en este caso de Coahuila (obviamente, a través de las siglas de Morena), también tuvo una boda lujosa, efectuada en Grecia.



Se trata del Subsecretario de Seguridad Pública, RICARDO MEJÍA BERDEJA, que todos los jueves tiene a su cargo la sección “Cero Impunidad” en las conferencias mañaneras del presidente. Mejor plataforma para promocionarse, imposible.



Las ‘benditas redes sociales’ se pusieron muy intensas este lunes, con el tema de MEJÍA BERDEJA y su boda con la acapulqueña MARLENNE CAÑAS, celebrada en la Isla de Santorini, Grecia, hace algunos ayeres.



Aunado a videos que ha publicado la propia Marlenne Cañas, bailando a ritmo de reggaetón, con sugestivos atuendos, que hacen suponer que ella no ha leído “La Cartilla Moral” (escrita por ALFONSO REYES en 1944), cuya distribución en todo el país decretó AMLO en agosto de 2019, “para promover un paradigma moral, el amor a la familia, el amor al prójimo, a la naturaleza y a la patria”.



Ante esta primera andanada de lo que ellos llamaron “campaña negra”, Mejía Berdeja y su señora publicaron un video -a dos voces- en el que ella señala: “Estoy viendo el video que circula en redes, y pues, bien dicen que no hay publicidad mala, y es un gustazo que estén al pendiente de uno”.



Veremos si AMLO ‘perdona’ a Mejía Berdeja las ‘excentricidades’ que ha ‘castigado’ en otros de sus colaboradores y sus mujeres.



Por cuanto hace a los temas de Tamaulipas, la dirigencia estatal del PAN y el que fuera su candidato a la gubernatura, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, ofrecieron una conferencia de prensa en la que expusieron su inconformidad con el resolutivo emitido por el Tribunal Estatal Electoral, al desechar su recurso de impugnación.



A ese respecto, planteó Verastegui Ostos: “Entregamos pruebas de lo que sucedió (en el distrito 13), donde se rompen las cadenas de custodia y el personal del Instituto no llega al municipio, se entrega a personas que nada tienen que ver con la elección y ellas se encargan de repartir los paquetes, está documentado”.



A decir del abogado del PAN, MARCO BAÑOS, experto en materia electoral, que antaño prestó sus servicios al PRI en los tiempos de MANLIO FABIO BELTRONES, fueron presentadas las pruebas correspondientes, las cuales abarcan un universo de 109 casillas.



Todo parece indicar que los panistas continuarán su batalla legal.



Por ahí nos enteramos que el magistrado del TRIELTAM encargado del proyecto de sentencia de la elección de gobernador, EDGAR DANÉS ROJAS, desea ser el próximo presidente del Poder Judicial del Estado, cargo que ahora ocupa HORACIO ORTIZ RENÁN. ¿Será?.



Mientras tanto en Reynosa, digamos que hay alcalde…pero no pa’ todos. Dicho lo cual, porque el jovenazo CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ al parecer ya está acudiendo a la sede del Ayuntamiento, pero sólo a determinada hora, y únicamente se permite el acceso a un grupo exclusivo de compañeros reporteros.



Aprovechamos este punto para consignar que nunca hemos sido partidarios de ‘pelear’ con los compañeros del medio reporteril, trátese de quien se trate, bajo el entendido de que cada quién trabaja como mejor le parece, y la forma de llevar un ingreso a casa.



Aquí el punto en el que sí queremos insistir, es en que la labor del área de Comunicación Social del Ayuntamiento debe ser más profesional y menos sesgada. Mensaje para JONATHAN TREVI, que hasta hoy no ha podido encontrarle la cuadratura al círculo.



CONTRAFUEGO: Quien no quiera ver fantasmas, que no salga de noche.

Hasta la próxima.



PD.- Al cierre de este texto trascendió el cese de JONATHAN TREVI, y su relevo por parte de KARLA LUNA, pero nuestro mensaje sigue en pie.