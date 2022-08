Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cínico y poquito más…

El apuntarse para reelegirse como dirigente del PAN en Tamaulipas fue el acto de mayor cinismo que se le conozca a Luis Rene Cantú, a quien le gusta que le llamen El Cachorro.

Los resultados dicen que no lo merece, ha sido más un estorbo que un activo y, por si ello fuera poco, que carece de respaldo de la militancia panista real, de esa que tiene ideología, la que no se vende ni se dobla ante el poder que algunos de su partido adquirieron y lo hicieron nomás para manchar la imagen de esa organización a la que ya todo mundo considera que es como el viejo PRI, ahora es un PAN al que no bajan de corrupto, transa, de ser un nido de inútiles que dejaron a Tamaulipas en bancarrota y al partido en las peores condiciones imaginables para una institución que detenta hasta hoy el poder.

Por partes, diría Jack El Destripador, el autodenominado El Cachorro aún con todo el poder y el dinero que tiene una administración estatal perdió la elección local en la que se eligieron alcaldes y Diputados el año pasado, dirá que el partido azul tiene más alcaldías en sus manos que cualquier otro partido, porque así es de cínico y quizá le asista un poco de razón, pero no podrá negar que la mayoría de los tamaulipecos le dieron la espalda, los municipios con mayor número de votantes y presupuestos cambiaron a Morena, pero además perdió la mayoría de los distritos en disputa, 16 de 22 Diputados de mayoría; después, en junio de este año, perdió la gubernatura y nadie puede negar que la campaña de su candidato se vino en picada cuando El Cachorro y su jefe se metieron a la misma.

Por si los resultados fueran poco, el dirigente panista no goza de la simpatía de nadie, no lo bajan de mamón, creído, abusivo, soberbio y, además, que esa actitud la mantiene a pesar de los resultados que ha dado electoralmente hablando.

Entonces, ¿por qué se apunta para reelegirse Luis Rene Cantú?, pues nomás porque resultó ser un cínico y poquito más, digo, su postura no se entiende a menos de que tenga la encomienda de su jefe de destruir lo que quedará del panismo, ¿ya se imagina los resultados que pueda dar este personaje al PAN sin el poder del gobierno, ni las fiscalías ni el dinero?, le insisto, a menos que quieran desaparecer los azules creo que de todos los panistas es El Cachorro quien menos merece el digno cargo de presidente de su partido.

MÁS DAÑO… el lunes fue un día con un exceso de grilla, posicionamientos políticos y de inyectar más odio al pueblo como si la polarización provocada por el proceso electoral que recién concluyó no hubiera sido suficiente.

Comenzaron los medios informativos ávidos por dar a conocer las primeras resoluciones del Tribunal Electoral de Tamaulipas que en su mayoría resultaron un revés para el Partido Acción Nacional y su propuesta de revertir resultados o anular la elección de gobernador, tan duro fue el golpe al PAN que de cientos (o quizá más de mil casillas) impugnadas apenas lograron anular tres.

Siguió el PAN, en una conferencia con la prensa, desacreditaron al Tribunal Electoral, dijeron que los magistrados manipularon las impugnaciones, que no fueron minuciosos y anunciaron que acudirán a la instancia federal para lograr su objetivo de anular la elección por diversas irregularidades.

Por supuesto, Morena no se podía quedar callado, sus Diputados y abogados anunciaron más denuncias contra lo que representa el panismo porque supuestamente tratan de boicotear la futura administración, también festinaron las resoluciones del Tribunal local y adelantaron, según ellos, que lo mismo pasará en los tribunales federales por lo que gobernaran Tamaulipas.

De todo, y como en los viejos chistes, hay una noticia buena y una mala, la buena es que se siga judicializando el proceso y le diré por qué, porque las resoluciones de los Tribunales le darán mayor certeza y más legitimidad a la elección, dará confianza a tamaulipecos lo que permitirá un mayor respaldo a quien resulte favorecido, la mala es toda la pantomima que hacen todos los partidos políticos sobre el tema, nos dicen tantas cosas y con tanta vehemencia que pareciera que los del pueblo fuéramos a decidir el sentido de las impugnaciones, deje me explico.

¿Para qué inyectarle tanta politiquería a las impugnaciones si los ciudadanos ya no tenemos vela en el entierro, para que seguir dividiendo, polarizando?, en realidad solo siembran odios y en esas circunstancias solo se pueden cosechar más desmanes, a eso vamos, a que los partidos ya deben portarse a la altura de las circunstancias, entender que primero son los intereses de Tamaulipas y luego los particulares, debe caerles el veinte que la elección acabó para los ciudadanos, de nada tienen que convencernos sino a los magistrados, de los demás, de enterarnos de lo que se decida, pues sucederá en su momento pero lo deseable es que para esos días no estemos completamente divididos por tanto odio que siembran con sus dimes y diretes, lo deseables es que no se nos haga más daño…

PRESIDE RECTOR DE LA UATA REUNIÓN CON DIRECTORES… El C.P. Guillermo Mendoza Cavazos, Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), encabezó en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) “Dr. Norberto Treviño Zapata”, la octava reunión del Colegio de Directores de esta casa de estudios.

En la sesión de trabajo se presentaron avances en la implementación de la reforma curricular y el desarrollo de programas estratégicos en materia de gestión escolar, personal académico, posgrado y propuestas para el fortalecimiento integral de la comunidad estudiantil, entre otros temas que abordó el cuerpo colegiado universitario.

Correspondió al Dr. Flaviano Benavides González, director de la FMVZ-UAT, brindar el mensaje de bienvenida, donde dio a conocer las fortalezas con que cuenta esa institución académica. El Dr. Benavides González presentó el proyecto que realizan a través de la Comisión Fronteriza México-Estados Unidos, para desarrollar un programa de posgrado en conjunto con la Universidad de Arizona, esquema que refirió, está abierto a la participación de otros planteles de la UAT.

En su oportunidad, el Rector Guillermo Mendoza, felicitó la labor realizada por esta facultad, y dio paso a la agenda de trabajo, acompañado por el secretario general de la UAT, Dr. Eduardo Arvizu Sánchez, y titulares de las secretarías de la administración central. En este contexto, la Dra. Rosa Issel Acosta González, Secretaria Académica de la Universidad, dio a conocer los avances en la implementación de la reforma curricular, en donde destacó que, mediante diferentes etapas, se han cubierto alrededor de 55 programas educativos de un total de 76 que se estarán sometiendo a la actualización curricular, con el objetivo de contar con programas más pertinentes.

Por su parte, la Dra. Mariana Zerón Félix, Secretaria de Investigación y Posgrado de la UAT, presentó las etapas para la elaboración de un diagnóstico ambiental de la flora y fauna que se encuentra en las instalaciones del Centro Universitario Sur (campus Tampico), cuyo trabajo se enmarca en el cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Dra. Zerón Félix, informó también que se han registrado nueve programas en el Sistema Nacional de Posgrados (SNP) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), lo que acredita a la universidad para poder otorgar becas a los estudiantes en este esquema.

Asimismo, la Dra. Cinthya Patricia Ibarra González, Secretaria de Gestión Escolar, presentó el calendario de inscripción y reinscripción para licenciatura y posgrado en la UAT; al igual que destacó el trabajo que se lleva a cabo con el Comité de Seguridad en Salud para el protocolo sanitario del inicio de clases presenciales.

En otro punto de la reunión del Colegio de Directores, se informó la programación del evento denominado “Gira ADN UAT”, que encabezará el Rector Guillermo Mendoza Cavazos en las distintas sedes de la universidad en el estado en este mes de agosto, con el propósito de tener un contacto directo con los estudiantes de recién ingreso a la universidad. Además, se anunció que, en otro momento, se programará un evento similar con los alumnos de otros grados académicos, quienes debido a la pandemia no han tenido este acercamiento con sus autoridades universitarias.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com