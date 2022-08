Marco Antonio Vázquez Villanueva

Segundo revés…

Este lunes 15 de agosto será anunciado por el doctor Américo Villarreal, gobernador electo de Tamaulipas, el equipo que recibirá la administración estatal, hombres y mujeres que tendrán la misión de vigilar que no falte ni un lápiz en los que se herede por escrito, más aún, que comenzarán a observar los excesos que se han cometido en los últimos años.

La jugada, la de nombrar ese equipo, se antoja un poco anticipada ya que los trabajos para la entrega-recepción de la administración legalmente comienzan el 1 de septiembre y la tarea no es tan complicada como parece, se entregan documentos, se verifican algunas cosas y generalmente se firma bajó protesta, mínimo con observaciones sobre lo que se recibe y esa es la instrucción para lo que se necesite y por aquello de que una vez en la administración comiencen a aparecer cosas peores.

Además, serán 15 días de exponer innecesariamente a las personas que aparezcan, a que las destruyan en las redes sociales, a que se les conozcan con santo y seña de su pasado y lo que pudiera esperarse de ellos, pero también de que les inventen historias con el único afán de crear una falsa expectativa de lo que vendrá porque, aunque no lo crea, el jefe de los azules aún no se resigna a creer que le odian y por eso lo echaron junto con su partido.

Un hecho es que todos los que se encargarán de recibir serán hombres y mujeres cercanos al gobernador electo, los que trabajaron en la campaña y de una u otro forma todos ocuparán cargos importantes en la futura administración, aunque, no necesariamente serán Secretarios.

No habrá muchas sorpresas, se han ido dando a conocer desde la página oficial de facebook del doctor y sólo se tendrá que agregar a los que formen parte del equipo de Santiago Nieto que, al parecer, estará hasta presente en mucho de ese movimiento.

Ahora, ¿qué se espera de ese equipo?, la verdad que aparezcan personas que no tengan un pasado oscuro, a las cuales se les pueda confiar el futuro de Tamaulipas, con ideas, preparación y muchas ganas de trabajar para sacarnos del enorme bache y olvido en que estamos.

De Américo Villarreal se esperan muchas cosas, todos los municipios, de entrada, esperan un mayor respeto y autonomía para manejar sus presupuestos, que no les manden a los constructores favoritos a agandallar presupuestos y las obras, hasta las que tienen que ver con cordones y banquetas, más que eso, que se puedan crear equipos capaces de sanear Comapa´s, organismos que fueron (en realidad son, incluso los que tiene bajo su mando los de la Cuarta T) saqueados y no hay necesidad de investigar mucho para saber cómo ya que en todos ellos no se aprobaba ni un nuevo nombramiento que no tuviera el visto bueno de la familia o allegados a la misma, menos obras o provedurías.

Luego de eso se tendrá que pensar en algo más que en Reynosa, hacer un plan integral de desarrollo para el Estado que contemple los 43 municipios, que los presupuestos sirvan para apoyar a todos.

En Educación y en Salud igual explotarán muchos problemas, a los maestros todavía se les deben muchas cosas y los hospitales, nomás para empezar, están para llorar, les hace falta todo, están destrozados, sus equipos obsoletos, sin personal suficiente porque las plazas se cubrieron donde no se requerían.

En seguridad se tendrá que meter mano a la policía estatal, buscar nuevas formas de capacitarlos, de apoyarlos con sus familias para que estudien y vivan más que dignamente, también con equipo, buscar evitar que se cometan actos criminales con ellos como fue la compra de unidades para transportarse que son verdaderos ataúdes rodantes ya que los ponen en peligro de muerte como son una especie de combis, y si, también se tendrá que encontrar una forma de vigilarlos más de cerca para que cada quien gaste de acuerdo a sus ingresos o lo que reciben de apoyos y nada más.

Faltan otras tareas importantes como es una mejor atención al campo, investigar para rescatar el dinero que ha sido saqueado del instituto del deporte, igual del instituto de la mujer, de los Cobat, hasta del ITACE.

No será nada fácil el primer periodo de gobierno del doctor, a todas esas necesidades agregue que no le van a dejar margen de maniobra en los presupuestos, que lo tendrán maniatado e incluso con organismos como la fiscalía anticorrupción, la Auditoria Superior del Estado y la Fiscalía estatal en manos enemigas, en manos que querrán proteger todo lo que se ha hecho hasta hoy.

Con todo y ello, hay esperanza y está crece conforme pasan los días, el sábado, por ejemplo, el Tribunal Electoral de Tamaulipas resolvió desechar las impugnaciones del PAN para anular la elección, no hay pruebas, repitieron, y eso de una u otra manera ira tumbando mucha de la mala fe que se sembró en contra del doctor Américo.

También hay reuniones que son muy significativas, que hacen sentir que la sociedad, las instituciones y los organismos de poder se moverán junto al gobernador, claro ejemplo de ello es la que sostuvieron Américo Villarreal con el rector de la UAT, Guillermo Mendoza Cavazos, y es ejemplo porque queda claro que las instituciones y Tamaulipas son primero, que la juventud será prioridad para todos y no se destruirá lo que funcione.

Exacto, se ve que el gobernador electo tendrá todo el respaldo del pueblo, de las instituciones que poco a poco se han ido acercando, más después de que los Tribunales electorales le están dando la razón a Morena, le repito, como el sábado que el Tribunal Electoral de Tamaulipas propinó un contundente segundo revés a los panistas y a quien los encabeza desechando sus impugnaciones por falta de pruebas…

