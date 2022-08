Análisis Político

Antonio Frausto

La importancia del gabinete de Américo

La consigna es sencilla no mentir, no robar y no traicionar, principios que enarbola la 4T, pero también, ser leales a su jefe político y capaces para transformar a Tamaulipas en un estado justo, próspero y moderno, como lo desean los tamaulipecos.

Ese deberá ser el perfil de los hombres y mujeres que integrarán el gabinete del Doctor Américo Villarreal Anaya, los cuales estuvieron ayer en la presentación del calendario de actividades para la entrega-recepción que se efectuará del 1 al 30 de septiembre y que encabezará Jesús Lavín Verástegui, que seguramente también ocupará una posición política de primer nivel en el nuevo gobierno estatal.

¿Cuál es la importancia de que un político cuente con un buen gabinete? demasiada, ya que ellos serán los responsables de implementar las políticas públicas y programas que cimentarán al gobierno en turno, en pocas palabras, de que las promesas de campaña se conviertan en realidad o no.

INTELIGENCIA EMOCIONAL

Bien lo decía el presidente estadounidense, John F. Kennedy, “un hombre inteligente es aquél que sabe ser tan inteligente, como para contratar gente más inteligente que él”, es lo que se espera que siga mostrando el gobernador Américo Villarreal, reafirmar su liderazgo y rodearse de los mejores.

Un gobernante no debe ejercer el poder sólo por un nivel jerárquico, sino por un liderazgo real entre sus colaboradores, lo que significa que deberá ser el primero en poner el ejemplo, en trabajar para alcanzar los objetivos y las metas trazadas.

En el caso de nuestro estado se traduce en tener, “un gobierno con liderazgo honesto, austero y con profundo amor para transformar a Tamaulipas” lo que prometió Américo Villarreal durante su campaña.

LEALES SI, COMPLACIENTES NO

Si bien la lealtad debe ser una característica muy importante en el gabinete, los integrantes no deben confundirla con la complacencia, es decir, responder que sí a todo lo que diga el gobernador sólo por el hecho de ser su jefe o por el temor de perder su relevancia dentro del círculo en el poder o incluso su trabajo no es conveniente.

A nadie le sirve rodearse de un grupo de profesionales que aplaudan todo y que siempre digan que sí, ni al gobernante y mucho menos a los ciudadanos que esperan soluciones a sus principales necesidades.

Otra característica relevante que deberá de poseer el gabinete, quizá con excepción de las áreas muy técnicas como finanzas o contraloría, es tener una cercanía con los ciudadanos, encabezar una secretaría empática con el segmento social que le toque atender, lo que se reflejará en mejores servicios y reconocimiento a la labor del gobernador.

CORTA CURVA DE APRENDIZAJE

La curva de aprendizaje deberá ser corta, los titulares de las áreas prioritarias no se deben permitir un largo periodo para conocer y hasta dominar su área, ya que resolver los problemas de los tamaulipecos apremia.

Aunque tal vez este no sea un gran inconveniente, ya que Jesús Lavín, el Dr. Vicente Hernández Navarro, Lucía Aime Castillo Pastor y Francisco Cuéllar Cardona, entre otros, quienes se han mencionado que tendrán cargos relevantes en el gobierno estatal, cuenta con años de experiencia y dominio de sus entornos profesionales, por lo que no tendrán pretexto para no dar soluciones en sus áreas.

¿Los integrantes del gabinete tendrán las cualidades que se necesitan para dar resultados a los ciudadanos? ¿Qué esperan los tamaulipecos del equipo del próximo gobernador Américo Villarreal?

Facebook: Antonio Frausto

Twitter: @AntonioFraustoG

Linkedin: Antonio Frausto

antoniofraustog@gmail.com