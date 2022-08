Marco Antonio Vázquez Villanueva

Ni en el Google aparece…

Al parecer, sin mayor mérito que ser fundadora de Morena, este partido eligió a Yuriria Iturbide Vázquez como su presidenta del Comité Directivo Estatal, pocos la conocen, no apareció nunca entre las favoritas, es más, le preguntamos a morenos y a políticos de otros partidos y casi nadie sabe de ella, algunos solo la identifican como La Maestra y eso porque la vieron en la campaña del actual diputado Vital Román ya que en el Registro Nacional de Profesionistas aparece como Licenciada en Administración y Planeación Educativa, por la entonces Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Entre lo poco que arroja el Google aparece como que fue candidata a presidenta municipal por Morena, o casi lo fue, ya que no renunció en tiempo y forma a un cargo que tenía en la administración de Alejandro Etienne Llano, y ya.

De Rómulo Pérez hay más historia, se dice que es hijo de un exdirigente del PRI, también que ocupó algunas carteras de ese partido, durante la campaña del ahora panista Oscar Almaraz, para alcalde, igual tuvo algún puesto de dirigencia y según algunos entrevistados participó al lado de este legislador hasta hace poco.

Ambos tienen algo en común, cero experiencia para dirigir un partido que será gobierno, quizá no la requieran tanto para los siguientes días, pero si será necesaria en un mes y vital para dentro de un año ya que vengan procesos de selección de candidatos para alcaldes, síndicos, regidores y Diputados locales, entre muchos otros.

Por lo pronto, tendrán la titánica labor de conservar la unidad en Morena una vez que se repartan puestos, carteras y tareas ya instalado el gobierno que viene, no hay que olvidar que algunos de sus correligionarios se sentirán menospreciados, otros tendrán envidia e incluso no faltarán esos que sufrirán una especie de desilusión que los llevará a crear odios por lo que decían amar.

Defensores de Yuriria dicen que no es ningún pecado la inexperiencia, al contrario, la festinan porque eso significa que llegará limpia (aunque hay que recordar la mancha de no conocer mucho la ley electoral por el tema de su renuncia a destiempo en la administración de Etienne), con la capacidad de impulsar la transformación y, desde luego, hay razón en sus dichos, además de que era justo y necesario que a la militancia de cada partido se le vayan reconociendo éxitos, trabajo, acción.

Así que, de que era merecedora de ser presidenta como cualquiera de las otras 45 consejeras de Morena, lo fue y ahí está la muestra, de ello no existe la menor duda, la maestra tendrá ahora la oportunidad de mostrar ser eficiente en su cargo, capaz de liderar a un organismo que está diseñado para ser la secretaría política de futuro gobierno, tarea que no será nada sencilla, menos cuando se acerquen los procesos electorales ya que se trata de en un organismo donde todos se creen merecedores de una candidatura, lo ven como un triunfo casi seguro.

Por su parte, Rómulo Pérez tendrá que ir mostrando que es más leal al Movimiento de Regeneración Nacional que a sus amigos de hoy y del pasado, tendrá que construirse una historia en la izquierda, demostrar que las mañas que acabaron con el tricolor no las lleva como armas para operar en su nueva casa.

Deberá, sobre todo, dar muestras de que obedecerá los ordenamientos de la Cuarta T, esos que dictan la obligación de no mentir, no robar, no traicionar, menos al pueblo que es quien los tiene hoy en los cuernos de la luna.

La verdad es que no se esperaba otra cosa de los Consejeros de Morena, aunque algunos analistas estimaban que para darle juego a todas las regiones de Tamaulipas se tendría que haber incluido a alguien de Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Matamoros o la zona sur en la presidencia del Consejo o la Presidencia del Comité Directivo Estatal, la verdad es que en todos esos municipios, salvo en Nuevo Laredo, hay sospechas de que querían agandallar, pretendían arrebatar esos órganos de poder con el objetivo de controlar las candidaturas o irse en contra del nuevo gobernador de ser necesario, por lo menos, de boicotearlo.

Es real que no existe una plena confianza en ninguno de los grupos de Reynosa, ni de Matamoros donde su alcalde cometió errores como el ningunear invitaciones y eso les quitó esas posibilidades, mandarse solo no es una buena opción en la política y menos en el nivel que tiene, y en el sur están plagados de traidores, los alcaldes de Altamira y Madero se sabe que son más fans del actual gobierno y su excandidato que de Morena, su transformación, y el liderazgo del gobernador electo Américo Villarreal.

Pero como dice José José, ya lo pasado, pasado, y no interesa, el hecho concreto es que Morena por fin tiene una organización formal, tiene un partico construido desde el piso, desde territorio, la tarea de los nuevos liderazgos será la de convencer que merecían esos puestos, que están listos para trabajar y ayudar realmente al nuevo gobierno, no como una comparsa vil, sino como un instituto propositivo cuando haya dudas o proyectos a mejorar, que señale ante los errores o actos de corrupción, que aplauda cuando las cosas se hagan bien y, sobre todo, que tenga capacidad de defensa de todos esos proyectos buenos ante el embate que recibirán del PAN y del PRI.

La nueva dirigencia, sobre todas las cosas, debe tener mucha capacidad política, porque vendrán tiempos difíciles si no logran posicionarse entre la gente, hoy a Yuriria casi no la encontramos ni en el Google, pero eso no es pecado, pecado será si no intenta remediar esa situación, sino intenta cambiar Tamaulipas, transformar realmente nuestra política, y no es solo por su partido sino porque los tamaulipecos ya lo merecemos, requerimos que todos los organismos políticos impulsen su democracia y la oportunidad de todo militante de acceder al poder…

UAT COMPROMETIDA CON SOCIEDAD… El C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, dio la bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso en el Gimnasio Multidisciplinario Victoria, donde reiteró el objetivo de formar personas con propósito, que transformen su entorno y que sean parte del desarrollo económico, social y ecológico de la entidad y el país.

En el marco del evento Gira ADN UAT, el Rector Guillermo Mendoza se reunió con alrededor de 1,400 estudiantes que inician sus clases presenciales en las dependencias académicas de la Universidad en ciudad Victoria, a quienes invitó a vivir plenamente la experiencia de ser universitarios.

Recalcó que la UAT es una institución comprometida en formar estudiantes y egresados exitosos, luego de subrayar que, con ese objetivo, se propicia que en el transcurso de su carrera puedan contar con los conocimientos, las experiencias y las fortalezas que se requieren en la actualidad, para que, como egresados, incidan en el desarrollo de nuestro estado y de nuestro país.

Durante el evento, el Rector Guillermo Mendoza Cavazos hizo una exposición dinámica apoyado en videos institucionales, en donde presentó los diferentes programas y servicios que la UAT les ofrece a sus estudiantes.

También invitó a la nueva generación de universitarios a que aprovechen al máximo todo lo que conlleva ser estudiante de la UAT, pues disponen de todo un entorno e infraestructura, no solo para su formación académica, sino también para su formación integral mediante el desarrollo de actividades extraescolares en la cultura, los deportes y el cuidado del medio ambiente.

Añadió que la UAT trabaja en la implementación del nuevo modelo educativo y, en ese sentido, se actualizarán los contenidos curriculares de todas las carreras para ofrecer a los estudiantes programas de estudios que los preparen mejor para la vida profesional.

“Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva etapa de sus vidas en la que ahora son parte de la comunidad de la UAT, de la Universidad más grande y más fuerte de nuestro estado”, expresó.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovalienre y, como siempre, el dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com