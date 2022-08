Marco Antonio Vázquez Villanueva

Los informes…

Deberían, tan solo por salud mental del pueblo y financiera de los organismos públicos, prohibirse los informes de los gobernantes así como están diseñados hasta hoy, son una gastadera de dinero y solo le dicen mentiras a la gente.

Vaya, no dudo que uno o dos de los que administran dinero público hagan bien las cosas y nos cuenten la pura verdad en esos actos, pero la experiencia detalla que en la mayoría de los casos no es así, alcaldes, gobernadores, presidentes, solo dan cifras y cifras de la forma que se han gastado el dinero del pueblo, pero de todo ello muy poco es comprobable.

Por ejemplo, hace un par de trienios un alcalde del sur en su informe habló de dos camiones de basura que compró, nuevecitos, presumía más de 20 millones de pesos invertidos en cada uno de ellos, cuando se fue, en ese mismo municipio, el siguiente alcalde otra vez habló de camiones de basura, también de dos, de la misma capacidad, y resulta que le costaron más baratos, 14 millones cada uno, ni siquiera en eso son congruentes.

Lo peor es que 14 o 20 millones por un camión de basura es un vil asalto al pueblo, y de eso hablamos, que no hay forma de comprobar la honestidad de nuestros administradores y es un pequeño ejemplo, vaya usted a saber como se las gastan en eso del bacheo, las pavimentaciones o repavimentaciones, el alumbrado.

Lo más triste es que las ciudades que nos dibujan en cada uno de esos informes tampoco se parecen en nada a las que destrozan nuestros coches de tanto bache, a las que están más oscuras que la noche, a las que les falta de todo.

Y lo mismo pasa en lo federal y los Estados, pocos se escapan de la situación, si no lo cree lo invito para que a partir de este primero de septiembre comience a analizar sus informes que por ley tiene que entregar.

Lo ideal, ante esa situación, sería que mejor se ahorren tanto gasto en promoverse, en todo caso que sean los órganos fiscalizadores del dinero público los que informen quien sí y quien no ha sido honesto, claro, de sobra se sabe que también hay un mundo de oscuridad y mugrero en los mismos, pero por algo se tiene que comenzar, ya después se verá cómo se limpian estás instituciones, sin embargo, como no lo harán, por lo pronto lo invito a que se gaste unas horas de su vida escuchando los informes que darán las autoridades a partir de este primero de septiembre, pero más a que no se quede en ello, a que cuando escuche una mentira la denuncie, porque solo así iremos quitándoles la tentación de seguir engañándonos…

FESTEJA UAT A LOS ADULTOS MAYORES… El C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), asistió al emotivo festejo de cierre de actividades de la Semana del Adulto Mayor que organizó el Centro Operativo Multidisciplinario de Atención y Servicio Social (COMASS) con motivo del Día Nacional de la Persona Adulta Mayor.

En el evento realizado este 30 de agosto, el Rector Guillermo Mendoza, acompañado de su esposa, la C. P. Imelda Sustaita de Mendoza, miembro de honor del programa UAT U-NIDO, destacó la importancia que representa para la Universidad impulsar el programa de atención al adulto mayor por medio del equipo multidisciplinario de servicio social.

En su mensaje, el Rector destacó el esfuerzo que hace la Universidad al buscar impactar en la sociedad y abrir sus puertas mediante programas que involucran a personas de todas las edades: niños, jóvenes y, en este caso, adultos mayores.

Declaró que, dentro de las acciones a implementar en beneficio de este centro operativo de servicio social, se trabaja en un proyecto para que esta dependencia universitaria cuente con nuevas instalaciones el próximo año, con el fin de ampliar y mejorar los servicios que ahí se otorgan. En el evento, el Rector de la UAT y su esposa estuvieron acompañados por la Dra. Cinthya Patricia Ibarra González, Secretaria de Gestión Escolar; el Mtro. Constancio Arturo García Pesina, Director de Servicio Social; y la Mtra. Ma. Josefina Medina Guerrero, coordinadora del COMASS; así como personal de apoyo y estudiantes universitarios que realizan su servicio social en esta institución.

A nombre del programa del adulto mayor habló el Sr. Miguel Ángel Guillén Mata, quien agradeció al Rector y a la UAT por las acciones que realizan dirigidas a este sector de la población: “Nos ayudan a sentirnos mejor, por eso no queremos dejar de ir. Gracias por recordarnos que somos útiles a la sociedad”, dijo.

Se destacó que el COMASS brinda atención integral a más de cien abuelitos, quienes se reúnen los martes y jueves en dicho centro, donde reciben atención en materia de nutrición, actividad física, servicios médicos, asesorías jurídicas, convivencia y todo lo posible para elevar su calidad de vida.

Durante el evento se entregaron reconocimientos al personal del COMASS que durante la Semana del Adulto Mayor estuvieron impartiendo los talleres Pensar en el Aquí y el Ahora y Actitud ante la Vida. Los abuelitos disfrutaron de un almuerzo, de la rifa de regalos y del programa que prepararon en su honor con la participación de grupos artísticos de la Universidad.

En otro momento del festejo se coronó al rey y la reina del Club de los Abuelitos: doña Paula y don Pedro, quienes, mediante votación, fueron elegidos por sus compañeros para representarlos este año. Se presentó también una exposición de los programas que realiza el COMASS, los cuales fortalecen emocionalmente a este grupo de adultos mayores que son atendidos en actividades donde estudiantes de servicio social y futuros profesionales fortalecen sus valores y empatía con otros sectores de la población.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com