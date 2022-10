El Muro S.A.

Arturo Rosas H

Todo de Cabeza

En agosto pasado, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobó mantener la inmunidad procesal -el fuero- para Cabeza de Vaca, uno de sus principales adversarios de Santiago Nieto, salió a dar una advertencia: “Mantiene el fuero, no ha sido absuelto de sus delitos”.

Hace tres días, el ahora encargado del despacho de la Procuraduría de Justicia en el Estado de Hidalgo, Santiago Nieto, cuestionó: ¿Cabeza de Vaca dónde estás? y entonces mantuvo una posición de que el ex gobernador de Tamaulipas, ya puede ser detenido.

La inmunidad procesal que le dio la Corte a Francisco, fue para tener protección mientras estaba como gobernador y tanto los delitos como la orden de aprehensión, se reactivaron ahora que ya no tiene fuero.

Apenas el sábado, en Ciudad Victoria a donde acudió a la toma de protesta de Américo Villarreal, Santiago Nieto, auguró: “En las próximas horas estará prófugo de la justicia”, refiriendose a Cabeza de Vaca.

Con la alerta migratoria que éste miércoles se emitió, por existir una orden de aprehensión por parte de la FGR, el ex mandatario ahora sí está oficialmente no ubicado.

El asunto parece ser federal, pero Santiago Nieto señaló que el gobernador Américo Villarreal, tiene mucho interés de que se atiendan las denuncias a nivel estatal y federal en contra de Francisco.

Lo anterior, implica la revisión de todas las denuncias que existen en contra de Cabeza de Vaca.

Quién tiene un robusto expediente, es la FGR quien, ya tiene abierta una investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y defraudación fiscal.

Son los delitos por los cuales se emitió una declaración de procedencia para poder actuar contra el ex mandatario el 30 de abril del 2021 y finalmente la Corte resolvió en agosto no hacerlo. Pero hoy, se asegura que con esos delitos la FGR ha comenzado a localizar a Francisco.

Ahora bien, si la FGR actúa rápido muchas cosas puede lograr, pero en caso de que se vayan extendiendo los días y conociendo el estado de ánimo del ex gobernador, no solo debe tener a varias personas cuidándolo, aprovechará para iniciar sus aspiraciones presidenciales.

Si la FGR y Gobernación no actúan rápido, este tiempo lo va a capitalizar Cabeza de Vaca; miedo no va a tener, habrá estrés, pero es un estado de ánimo con el que le gusta vivir al ex gobernador.

Pero si aunado a las acciones de la FGR, comienzan a filtrarse con evidencias, como audios, fotografías o videos, conversaciones telefónicas el impacto nacional será demoledor.

Algo así como lo que hizo la gobernadora de Campeche Layda Sansores con Alejandro Moreno “Alito”; si este escenario se da, las cosas van a tomar otro giro y en contra del ex gobernador, no a favor rumbo al 2024.

Hoy se habla de varios audios y algunas conversaciones donde se involucra a la misma familia del ex gobernador, principalmente con los hermanos.

Así que todo seguirá de cabeza por un buen rato; el Estado no ha emitido ninguna posición, pero lo que sí es cierto, es que, muchas cosas comenzarán a conocerse sobre el lado oscuro de lo que fue el meteórico sexenio de Cabeza.