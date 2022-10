El cambio que se ha iniciado en Tamaulipas, es de fondo, afirma el gobernador

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria. -El gobernador Américo Villarreal Anaya aseguró ante el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que Tamaulipas ha iniciado un cambio de raíz, de fondo, con un gobierno humanista, que observa la máxima: “Por el bien de todos, primero los pobres”.

Durante su participación en la conferencia mañanera, el gobernador sentenció: “Su visita anima nuestra esperanza en un futuro infinitamente mejor. La misma esperanza con la que logramos vencer toda clase de obstáculos, que intentaban contener la transformación que ya está en marcha, en nuestro estado”, expresó.

Américo Villarreal Anaya destacó también los resultados de la reunión sostenida con funcionarios del Gobierno Federal.

“De la misma forma, nos alienta la presencia que tuvimos el día de ayer, del equipo de colaboradores del señor presidente, con quienes tuvimos una reunión fructífera muy productiva, en la que se plantearon proyectos fundamentales para el aprovechamiento de las grandes ventajas que tiene y ofrece Tamaulipas y para la atención prioritaria que debemos dar a los más pobres”, mencionó.

El jefe del ejecutivo destacó que su gobierno viene de una contienda política difícil e inédita en la historia reciente del estado, la cual aseguró, no ha terminado, ni con el relevo constitucional.

“Tamaulipas ha decidido desterrar el veto y hasta el sabotaje contra las políticas públicas de la Cuarta Transformación. Ofensiva que se gestaba y financiaba desde acá y que por razones políticas había colocado a nuestro estado, en una dirección distinta de las políticas de austeridad, de la recuperación de nuestra soberanía energética, del combate a la corrupción, de la verdadera división de poderes, del respeto a los derechos humanos, de los programas de bienestar que no tienen precedente y que son ahora garantía constitucional”, mencionó.

Agregó que a partir del primero de octubre, Tamaulipas ha iniciado una transformación, que también tiene sus ideales en los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

En la conferencia mañanera tomaron parte el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; el secretario de Marina, Rafael Ojeda; la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez; el canciller Marcelo Ebrard y el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio.