Martha Isabel Alvarado



¡Qué chulada!



.-Espíritu navideño en Comapa Tampico

.-¿En qué quedó el ‘desfalco millonario’?

.-Atorado, el proyecto hidráulico de AVA

.-‘Pachorrudos’, los diputados de Morena



En su discurso de Toma de Protesta, el 1 de octubre pasado, el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, puso mucho énfasis al anunciar que enviaría al Congreso local una iniciativa para crear la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social.



Se notó entusiasmado Villarreal Anaya al tocar ese tema, tal vez porque la inspiración de su señor Padre, el otrora gobernador AMÉRICO VILLARREAL GUERRA (+) y buena parte de su desarrollo profesional, tuvieron mucho que ver con cuestiones hidráulicas.



Durante una conferencia de prensa que tuvo lugar el 3 de noviembre pasado, el gobernador tamaulipeco volvió a tocar ese tema, en el que siempre ha mostrado particular interés, diciendo:



“Todo mundo sabe en este momento lo importante que es el agua y que debemos tener una adecuada gestión de la misma, y que para tener eso, necesitamos darle capacidad de operación y administración de este recurso”.



Misma ocasión en la que el mandatario estatal insistió en su propósito de crear la Secretaría de Recursos Hidráulicos, la cual operaría a través de tres importantes áreas: Desarrollo Urbano, Industrial y Agropecuario.



Lo más triste del caso, es que dicho proyecto de Villarreal Anaya se encuentra “atorado” en el Congreso del Estado, donde los diputados locales de Morena no han hecho lo necesario para darle viabilidad, por una razón o por otra.

A últimas fechas, el Congreso Local ha dado mucho de qué hablar, al no poder sesionar con regularidad, para desahogar la agenda de temas relevantes para el estado.



Los diputados del PAN traen un ‘desbarajuste’ tremendo, pero los de Morena y sus aliados no se quedan atrás.



Primero fue un “desmayo” del diputado panista LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, El Cachorro”, el que quebrantó el desarrollo de la agenda, esto en la sesión del 23 de noviembre pasado.



En la sesión del miércoles, los que quedaron en ridículo fueron los diputados de Morena, al intentar culpar a sus pares de Acción Nacional de “reventar” los trabajos de la misma.



Cuando en realidad, de 17 diputados locales que integran la bancada de Morena, sólo 9 estaban presentes en el recinto, mientras que del PAN se encontraban 14, 2 del PRI, y 1 del MC.



Por lo visto, la coordinadora de la bancada morenista, ÚRSULA SALAZAR MOJICA, batalla con las matemáticas más elementales, al no tener claro a cuántos diputados equivale el quórum.



En la sesión del miércoles, por cierto, se presentaría la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas del estado, para dar paso a la creación de la Secretaría de Recursos Hidráulicos y Desarrollo Social, que con tanto ímpetu anunció el gobernador Villarreal Anaya.



Por lo pronto, en lo que respecta a esta semana, la iniciativa en mención, se fue “al agua”.



¿Podría decirse que el gobernador propone, y el Congreso dispone?.



Veremos si en la sesión del próximo lunes, por fin los diputados de Morena se aplican a ‘sacar’ lo de la Ley de Aguas, por ser un asunto de tanto interés para el gobernador Américo Villarreal.



Mientras tanto, derivado de dicha Ley, que no ha avanzado en el Congreso local, dependencias como la Comapa de la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, así como la Junta de Aguas de Matamoros, se encuentran semi ‘paralizadas’, todavía bajo el mando de directivos ligados al gobierno cabecista.



No es por intrigar, pero tanto alarde que se hizo sobre la Comapa de Tampico, de que se procedería legalmente -a la de ya- sobre un presunto fraude millonario perpetrado en las arcas de la misma. Y nada, que la ‘noticia’ la dio esta semana su gerente general, GABRIEL GUERRA TURRUBIATES.



En su cuenta de Twitter, Gabriel Guerra posteó: “¡Qué chulada!, aquí en la ComapaZC ya se comienza a respirar el espíritu de la Navidad. Buenas noches”. Texto que acompañó con la imagen de un pino bellamente decorado e iluminado.



Por otro lado, ayer concluyó el trasvase de 200 millones de metros cúbicos de la presa “El Cuchillo”, a la “Marte R. Gómez”, según informó la Comisión Nacional del Agua. Es decir, fracasó la intentona del Senador panista de Nuevo León, VÍCTOR FUENTES SOLÍS, de frenarlo mediante un Punto de Acuerdo en la Cámara Alta. Incluso ‘amenazó’ con promover un juicio de Amparo. ¿Y?.



CONTRAFUEGO: Gobernador propone, Congreso descompone.

Hasta la próxima.