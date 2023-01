Martha Isabel Alvarado



Buena noticia



.-Primera mujer a la cabeza de la SCJN

.-Fiscalía de CDMX, absuelve a ministra

.-Candidata del PAN la menos dinámica

.-A posteriori, “JR” critica a Gobernador



Una buena noticia con la que arranca este 2023, es la llegada de la ministra NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, de 64 años de edad, a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



“Mi elección rompió un techo de cristal”, dijo Piña Hernández, al convertirse en la primera mujer que asume tan importante cargo.



Habría que darle el mérito al académico y periodista GUILLERMO SHERIDAN, que fue quien reveló el plagio cometido, presuntamente, por la ministra YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, auto declarada aspirante a la presidencia de la SCJN, con amplias posibilidades de alcanzarla.



El ‘padrino’ de la ministra Esquivel, ni más ni menos que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, para más señas, presidente de México.



Desde su llegada al cargo de ministra, Yasmín Esquivel ha estado rodeada de polémica, por ser esposa del contratista ‘consentido’ de AMLO cuando este fungió como Jefe de Gobierno de la CDMX: el constructor JOSÉ MARÍA RIOBOÓ.



En el año 2000, cuando López Obrador llegó al gobierno del entonces Distrito Federal, Rioboó desarrolló el proyecto del segundo piso del Periférico, época en la que este personaje ‘construyó’ además una cercana amistad con el tabasqueño. Aunado a la asignación de 10 Contratos más, según se sabe.



Todo parecía “miel sobre hojuelas”, para Yasmín Esquivel y su aspiración por la presidencia de la SCJN, con tan potentes respaldos, pero la noticia del plagio en que ella habría incurrido de la Tesis del abogado EDGAR ULISES BÁEZ, ensombreció el panorama.



Durante la jornada de ayer, la triste realidad llegó para la ministra Esquivel, al realizarse la votación para elegir al nuevo titular de la SCJN, logrando ella 2 votos en la primera ronda y 1 en la segunda, quedando eliminada. Lástima, Margarito.



No sirvió de nada la resolución emitida, vía fast track, por la Fiscal de Justicia de la CDMX, ERNESTINA GODOY, exonerando a la ministra Esquivel del delito de plagio.



Innegable la ‘justicia’ con sesgo político, en este caso.



Veremos si se le da seguimiento a otras normas que transgredió Yasmín Esquivel en su afán de presidir la SCJN, como una declaración Notariada que supuestamente hizo Edgar Ulises Báez a su favor, misma que él negó rotundamente haber realizado.



Por cuanto hace a la campaña de Senador que actualmente se desarrolla en Tamaulipas, podría decirse que la menos activa, es la candidata del PAN, IMELDA SANMIGUEL SÁNCHEZ.



En un repaso muy somero que dimos (la tarde de ayer) a las redes sociales de los aspirantes a la Cámara Alta, nos percatamos que la más reciente publicación de Sanmiguel Sánchez en su cuenta de Twitter, fue hace cuatro días.



“Arrancamos con todo, la campaña en Tamaulipas rumbo al Senado. Con la voz, la pasión e ideas en acción de Imelda Sanmiguel, vamos a ganar para defender la democracia y construir mejores oportunidades para las familias tamaulipecas”, dice el último tuit.



“Es poco el amor y lo desperdician en celos”, como dice un adagio.

Son pocos los días de campaña, que en realidad es de las más cortas que hemos vivido en Tamaulipas, y algunos candidatos, como la de la alianza PAN, PRI, PRD, todavía se dan el lujo de tomar las cosas con mucha calma, faltando 47 días para la cita con las urnas.



Por su parte, el candidato de Morena, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, “JR”, con récord de cuatro elecciones perdidas y cero ganadas, estuvo ayer en Reynosa, donde ofreció una conferencia de prensa.



Llamó nuestra atención esta frase textual que dijo “JR” en la rueda de prensa: “El pasado gobernador no quiso coadyuvar con el gobierno federal”, refiriéndose a su cuñado FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, al que no alude por su nombre.



Digamos que “JR” ha sido siempre demasiado ‘prudente’ cuando se trata de su pariente político, el ex gobernador de Tamaulipas. Al grado que hace días bloqueó el acceso de sus redes sociales a la compañera reportera MARTHA OLIVIA LÓPEZ MEDELLÍN del medio de comunicación digital “En un 2×3”, por cuestionarlo sobre el ex mandatario panista en una entrevista.



A todo esto, ¿cuál de los candidatos propondrá algo viable sobre la crisis migrante que vive Tamaulipas desde hace varios años?. Tan sólo en Reynosa hay 14 mil migrantes varados, a la buena de Dios.



